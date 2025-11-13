Los comerciantes del Centro Tradicional presionan a Barcala para que instale sombras en la avenida de la Constitución de Alicante

Los comerciantes del centro de Alicante presionan al Ayuntamiento para que instale toldos en la avenida de la Constitución, muy expuesta al sol desde la peatonalización por la retirada de las melias. Tras el impulso a la quinta modificación de crédito de los presupuestos municipales el pasado martes, en la que se incluía una partida de más de 200.000 euros para la instalación de sombrajes, el Colectivo de Comerciantes por Alicante insiste en volver a solicitar al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que atienda a su petición de instalar estos toldos en la avenida de la Constitución y en las principales calles comerciales del Casco Antiguo y el Centro Tradicional.

La presión llega después de que el equipo de gobierno aprobara en primera instancia una modificación presupuestaria por valor de 5,04 millones de euros, de los cuales 207.138 euros están destinados a colocar estructuras de sombra en el distrito 1, correspondiente al Centro Tradicional y el Casco Antiguo. La medida forma parte de los compromisos asumidos por el ejecutivo municipal con el grupo Vox, pero el problema señalan los comerciantes, es que el Ayuntamiento aún no ha concretado las ubicaciones.

Los comerciantes reclaman prioridad para Constitución

La Asociación de Comerciantes Corazón de Alicante ya trasladó hace meses al Ayuntamiento, a través de la Junta de Distrito 1, un listado de zonas prioritarias donde consideran imprescindible la instalación de estructuras de sombra. Entre ellas destacan la avenida de la Constitución, junto con calles como Gerona, Teatro, Bailén y San Francisco (la conocida como "calle de las setas"), donde se concentra buena parte de la actividad económica y turística.

El colectivo insiste en que la falta de sombra dificulta la movilidad peatonal durante los meses de calor, especialmente en verano. El presidente de la Asociación de Comerciantes Corazón de Alicante, Vicente Armengol, asegura que la petición no es nueva. "Hemos pedido, siempre con criterio técnico, zonas donde colocar los sombrajes que hacen falta, como el Casco Antiguo y la avenida de la Constitución. Son áreas comerciales que no tienen sombra adecuada para que la gente pasee", explica Armengol.

"No se puede competir con un centro comercial si las calles no están adaptas al clima" Vicente Armengol — Presidente de la Asociación de Comerciantes "Corazón de Alicante"

El comerciante pone como ejemplo otras ciudades como Málaga, donde la calle Larios cuenta con un sistema de toldos durante los meses de más calor. También es una práctica habitual en otras ciudades del sur, como Sevilla. "La avenida de la Constitución podría ser algo similar, al menos hasta que los nuevos árboles crezcan y den sombra suficiente", apunta el representante de los comerciantes, quien destaca que aunque intentan poner de su parte "no se puede competir con un centro comercial si las calles no están adaptas al clima".

Vox respalda la petición de los comerciantes

Por su parte, el grupo municipal de Vox ha solicitado formalmente al equipo de gobierno del PP que la inversión prevista se destine a la avenida de la Constitución y al entorno comercial de la zona Centro de Alicante (distrito 1), en línea con las demandas de los comerciantes. La formación subraya que se trata de una arteria principal y que la falta de sombra es un problema recurrente que afecta a la ciudad. Vox, que respalda la modificación presupuestaria aprobada esta semana, considera que estas actuaciones deben priorizarse por su impacto económico. El ajuste presupuestario se votará este viernes en Comisión de Hacienda, previa a una pleno extraordinario que se celebrará la próxima semana.

Sin embargo, desde el equipo de gobierno del PP se limitan a señalar, a preguntas de este diario, que el asunto se encuentra "en trabajo interno", sin confirmar si la avenida de la Constitución se incluirá entre las calles beneficiadas y tampoco si as ubicaciones elegidas coincidirán con las que propone la Junta de Distrito 1. La indefinición preocupa a los comerciantes, que temen que la inversión acabe en zonas con menos tránsito o fuera de las áreas que más sufren el calor.

Una historia que se repite

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Alicante esquiva el asunto del sombraje en la avenida de la Constitución. Durante la visita del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, a la peatonalización de la avenida, en junio de 2023, el alcalde Luis Barcala ya descartó instalar toldos o estructuras similares: "No es tan fácil como decir ‘mañana lo ponemos’. Los árboles están creciendo más deprisa de lo esperado, pero el sombraje es un problema por la ola de calor", dijo entonces. Insistido por los medios, zanjó el debate: "Pues no. En el proyecto inicial no estaba previsto nada. No tendría sentido incluir ahora un modificado".

El problema se remonta a febrero de 2023, cuando las melias que durante años ofrecieron sombra en la avenida fueron retiradas y trasladadas al parque Sergio Melgares, en la Playa de San Juan, donde murieron tras el cambio de ubicación. En su lugar se plantaron 25 plátanos de sombra distribuidos en jardineras a ambos lados del paseo. El objetivo era que, con el tiempo, ofrecieran una cobertura vegetal frondosa. Sin embargo, casi dos años después, los árboles apenas han crecido y algunos incluso se han secado, por lo que han tenido que ser reemplazados.

La consecuencia es un paseo difícil de transitar en los meses de calor, un contraste evidente con otras ciudades que cuentan con calles similares ya peatonalizadas. "No se trata solo de atraer turistas, sino de que los propios vecinos puedan pasear sin huir del sol", resume Armengol.