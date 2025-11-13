Compromís recuerda a Antonio Colomina a la espera del homenaje del Ayuntamiento de Alicante

Antonio Colomina, el histórico dirigente vecinal de Colonia Requena, ha recibido un nuevo homenaje póstumo. Esta vez ha sido Compromís quien le ha reconocido con la entrega del XII Premi Miquel Grau, que recuerda al joven antifascista asesinado en la Transición y que la coalición otorga en Alicante a personas que han contribuido “de una manera positiva” en la ciudad.

Colomina, que falleció en febrero tras sufrir un accidente de tráfico, ha sido recordado este jueves en la parroquia de su barrio, situada en la calle Cuarzo, donde también han asistido otros vecinos de Colonia Requena, entre ellos su viuda, Ana Mari Galiana, y sus dos hijos; y también dirigentes de primera fila de la coalición valencianista, como el síndic Joan Baldoví, encargado de entregar el premio y que ha aplaudido que "Antonio es de las personas que dejó el mundo mejor de lo que estaba"; la diputada en el Congreso Àgueda Micó; y Aitana Mas, síndica adjunta.

Después de una introducción protagonizada por los concejales Rafa Mas (también portavoz) y Sara Llobell, Natxo Bellido, exconcejal y secretario comarcal de Més, una de las patas de la coalición, ha sido el encargado de leer el discurso de homenaje a Colomina, destacando la labor del bar El Loro como “espacio de solidaridad, almacén de alimentos y centro neurálgico” de las reivindicaciones en la Zona Norte, así como señalando el “vacío enorme” dejado por el dirigente vecinal. Desde la coalición también han criticado el "el abandono brutal" que, según ellos, "sufre Colonia Requena por parte del Ayuntamiento".

Más de un centenar de personas han acudido a este homenaje entre los cuales se hallaban dirigentes vecinales de la Zona Norte como Paco Camacho, de Juan XXIII; el diputado autonómico de Compromís Gerard Fullana; el concejal de EU-Podemos, Manolo Copé; y exconcejales como María Ángeles Goitia (PP) y Fernando Marcos (PSOE).

Ana Mari Galiana, viuda de Colomina, ha recogido un ramo de flores en manos de Joan Baldoví y Rafa Mas, visiblemente emocionada junto a sus dos hijos, y ha agradecido a los presentes "el cariño" recibido. El acto lo han cerrado Àgueda Micó y Aitana Mas, que han defendido "la política buena, la que se hace desde abajo".

A la espera del Ayuntamiento

Este homenaje no es el primero dedicado a Colomina tras su fallecimiento. El 3 de octubre la Policía Nacional, en la celebración de los Santos Ángeles Custodios, patrón del cuerpo, entregó uno de sus diplomas de reconocimiento al dirigente vecinal de Colonia Requena, que también recibió un diploma honorífico (recogido por su viuda) de parte de Rosa María Bufor, dirigente vecinal en las 400 Viviendas; o en el Torneo Interbarrios, celebrado también en la Zona Norte.

Los homenajes continúan a la espera de que el Ayuntamiento de Alicante cumpla con el compromiso que adquirió en febrero, tras la muerte de Colomina, de dedicarle un espacio público en su barrio. Así se expresó el alcalde, Luis Barcala, que anunció que trasladaría al resto de grupos municipales una propuesta para alcanzar un acuerdo unánime en este aspecto.

Aquel anuncio se hizo el 13 de febrero, pero no ha habido más noticias, según aseguran el resto de formaciones políticas con representación en el Consistorio. Desde la familia del fallecido afirman que el gobierno local se comprometió con ellos “de palabra” a situar el nombre del vecino en algún espacio del barrio, aunque sin matices sobre la ubicación ni la fecha. En las diferentes sesiones de la Junta de Gobierno Local tampoco ha habido, hasta ahora, ninguna propuesta o acuerdo en este sentido.