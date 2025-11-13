El "dedazo" en los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante llega al juzgado por presuntas irregularidades

Todo queda en casa. La Justicia será la encargada de dictaminar el futuro de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Alicante. Una letrada municipal ha presentado una demanda en los juzgados frente a la decisión del gobierno de Luis Barcala de modificar la forma de elección del jefe de los Servicios Jurídicos, que pasó recientemente del histórico concurso de méritos a la fórmula de libre designación por decisión política.

En concreto, el recurso pide impugnar tres decisiones vinculadas del equipo de gobierno municipal: la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la posterior convocatoria del puesto por el sistema de libre designación y el definitivo decreto de Alcaldía que nombró al nuevo jefe del Servicio Jurídico, en septiembre de 2025.

El Ayuntamiento modificó el sistema de provisión del puesto, que desde 1998 se cubría oficialmente por un concurso de méritos por la fórmula de libre designación (conocida popularmente como "a dedo"). Esta decisión, aprobada por la Junta de Gobierno el 13 de mayo de 2025, habría tenido, según la demandante, un objetivo premeditado: restringir la concurrencia de aspirantes al cargo y permitir que únicamente dos funcionarios municipales pudieran optar al puesto, al tratarse de los únicos en servicio activo.

El resto de posibles aspirantes, también letrados con plaza, estaban en otras áreas municipales o en otras administraciones a través de la figura de "servicios especiales", lo que supone la reserva de la plaza y del puesto de trabajo. Los otros integrantes del área jurídica (uno de ellos el hijo del elegido jefe de servicio) tampoco podían optar, fuese la fórmula que fuese la elegida, al no tener plaza en propiedad en el Ayuntamiento de Alicante.

La funcionaria que ha acudido a los juzgados tras agotar la vía a nivel municipal defiende que el puesto históricamente se eligió mediante concurso de méritos para garantizar la imparcialidad y objetividad que requiere el puesto.

La demandante, según ha confirmado este diario por fuentes conocedoras del proceso, sostiene que esa modificación le impidió participar en el proceso pese a cumplir los requisitos profesionales para cubrir una baja que se produjo en marzo de 2023 por la jubilación del anterior responsable, ya que está reservada por el Ayuntamiento a funcionarios en servicio activo.

En un primer momento, a la espera del nombramiento oficial, el puesto quedó cubierto provisionalmente por el mismo letrado que al final consiguió la plaza por el proceso de libre designación. El plazo inicial iba a ser de un año, aunque tras dos prórrogas se mantuvo hasta que el procedimiento finalizó con el nombramiento definitivo, en septiembre de este 2025.

Dos largos años de proceso

Con todo, el asunto se remonta a mediados de este 2025, casi dos años después de la jubilación del anterior jefe de servicio. Entonces, la Junta de Gobierno local acordó modificar las características de varios puestos de trabajo, entre ellos el jefe de Servicios Jurídicos. En ese documento, que ya publicó este diario, se hacía referencia general a razones organizativas y de adaptación a las necesidades, añadiendo que se buscaba dar "un mejor servicio a la ciudadanía".

Un mes después de esa fecha, la ahora demandante presentó un recurso de reposición ante el acuerdo de la Junta de Gobierno de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, en el que se pasaba de una designación mediante concurso de méritos a una "a dedo".

Ese recurso fue desestimado por el equipo de gobierno poco después, alegando que la funcionaria no estaba legitimada para impugnar el acuerdo. Para tomar esta decisión, el entonces concejal de Recursos Humanos solicitó un informe al Servicio Jurídico que justificara el cambio de procedimiento de elección del responsable del área.

Esa petición, según consta en la demanda, fue dirigida a los dos únicos funcionarios de Servicios Jurídicos que podrían optar, tras la nueva fórmula elegida, al puesto de jefe de Servicios Jurídicos, lo que podría derivar en un conflicto de intereses.

Antes de dar a conocer la resolución de ese recurso, la ahora demandante presentó a mediados de julio un segundo recurso, en este caso a la convocatoria del puesto de trabajo por libre designación, cuya resolución todavía no ha pasado por Junta de Gobierno a día de hoy.

Polémica hace dos décadas

Fue a finales del mes de septiembre cuando el alcalde, a través de un decreto, dio luz verde a la designación de Rafael Ramos como jefe de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento. Se trata de uno de los dos únicos funcionarios del área que podían optar al puesto al modificarse el procedimiento de elección tras la jubilación del anterior responsable y quien, durante los dos últimos años, había estado al frente del cargo de manera provisional.

El nuevo jefe Jurídico del Ayuntamiento fue director territorial de Presidencia y Justicia en la etapa de Zaplana al frente de la Generalitat y, además. A nivel municipal saltó a primera línea por ser el artífice de introducir "zapateroboboetanopacta" como respuesta en un test de una oposición de Bomberos en 2006, lo que le valió una sanción.