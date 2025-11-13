Todo lo que se sabe hoy de ‘Festitíteres’ 2025: primer espectáculo en Alicante, programación y venta de entradas

A finales de noviembre dará comienzo la 38 edición del Festival Internacional de Títeres de Alicante, ‘Festitíteres’. Aunque todavía no se ha hecho pública toda la información, ya sabemos que el festival contará con compañías nacionales e internacionales de Brasil y Portugal, además de actividades paralelas y talleres de carácter familiar.

Festitíteres será del 28 de noviembre al 8 de diciembre de 2025 pero todavía no se conoce su programación. El Ayuntamiento de Alicante ha avanzado que será este lunes, 17 de noviembre, cuando se hagan públicas todas las funciones, algunas de las cuales serán gratuitas y otras a un precio de 5 euros. Igualmente, las entradas se pondrán a la venta a partir de ese día en este enlace.

El Teatro Arniches y Las Cigarreras serán algunos de los espacios seleccionados para que pequeños y mayores disfruten de este festival.

Presentación de Festitíteres 2025

Pese a que la programación no se hará pública hasta el lunes, los alicantinos tendrán la oportunidad de disfrutar de un primer espectáculo este domingo. La compañía La Fam Teatre ofrecerá su espectáculo ‘Aquiles’ en dos pases a las 17.30 y a las 19.30 horas en la Explanada de España, en La Concha.