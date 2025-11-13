Todo lo que se sabe hoy de ‘Festitíteres’ 2025: primer espectáculo en Alicante, programación y venta de entradas
La 38 edición tendrá lugar entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre
A finales de noviembre dará comienzo la 38 edición del Festival Internacional de Títeres de Alicante, ‘Festitíteres’. Aunque todavía no se ha hecho pública toda la información, ya sabemos que el festival contará con compañías nacionales e internacionales de Brasil y Portugal, además de actividades paralelas y talleres de carácter familiar.
Festitíteres será del 28 de noviembre al 8 de diciembre de 2025 pero todavía no se conoce su programación. El Ayuntamiento de Alicante ha avanzado que será este lunes, 17 de noviembre, cuando se hagan públicas todas las funciones, algunas de las cuales serán gratuitas y otras a un precio de 5 euros. Igualmente, las entradas se pondrán a la venta a partir de ese día en este enlace.
El Teatro Arniches y Las Cigarreras serán algunos de los espacios seleccionados para que pequeños y mayores disfruten de este festival.
Presentación de Festitíteres 2025
Pese a que la programación no se hará pública hasta el lunes, los alicantinos tendrán la oportunidad de disfrutar de un primer espectáculo este domingo. La compañía La Fam Teatre ofrecerá su espectáculo ‘Aquiles’ en dos pases a las 17.30 y a las 19.30 horas en la Explanada de España, en La Concha.
- Una joven superdotada de Alicante: «En el instituto me pusieron a ayudar a los compañeros»
- Este es el centro de salud de Alicante con el récord de espera para una cita médica en la Comunidad
- De pub nocturno a tablao flamenco: así es la nueva vida del Palacio Marbeuf de Alicante
- Este es el día y la hora del encendido de luces de Navidad en Alicante
- La mitad de los superdotados dejan los estudios por falta de estímulos
- Sanidad suspende operaciones de cáncer de mama en Alicante
- Cuenta atrás para el mejor 'playback' de las Hogueras de Alicante: estas son las 10 fogueres finalistas del Certamen Artístico adulto
- Esta es la frontera que divide la Playa de San Juan y Muchavista