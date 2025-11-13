Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Firauto y Sobre 2 Ruedas convierten IFA – Fira Alacant en el epicentro del motor de la provincia

Del 21 al 23 de noviembre podrás encontrar la mayor oferta de automóvil nuevo, ocasión y motociclismo de la provincia

Los dos pabellones de IFA - Fira Alacant ofrecerán una amplia exposición de vehículos y marcas.

Del 21 al 23 de noviembre, IFA - Fira Alacant acogerá la 54ª edición de Firauto, Feria del Automóvil Nuevo y de Ocasión, y la 22ª edición de Sobre 2 Ruedas, consolidándose como el gran punto de encuentro para los amantes del motor y para todas aquellas personas que buscan renovar vehículo o motocicleta con las máximas garantías y una amplia variedad de opciones.

Más de dos pabellones dedicados al motor

Durante todo el fin de semana, los dos pabellones de IFA - Fira Alacant acogerán una amplia exposición de vehículos, marcas y accesorios. El horario será ininterrumpido, de 10:00 a 21:00 horas, pensado para que los visitantes puedan recorrer cómodamente toda la oferta.

Las principales marcas del mercado automovilístico estarán presentes mostrando sus últimos modelos y tecnologías.

En Firauto, los asistentes encontrarán vehículos nuevos, de ocasión, segunda mano y kilómetro cero, con opciones para todos los gustos y presupuestos. Las principales marcas del mercado automovilístico estarán presentes mostrando sus últimos modelos y tecnologías, desde coches eléctricos e híbridos hasta los modelos más demandados por su rendimiento y eficiencia.

Sobre 2 Ruedas: pasión por las motos

Por su parte, Sobre 2 Ruedas volverá a ser un paraíso para los aficionados a las motocicletas. Motos, scooters y equipamiento especializado se darán cita en un espacio diseñado para descubrir las últimas tendencias del motociclismo. Además, habrá una amplia selección de accesorios y componentes, ofreciendo una experiencia completa tanto para el usuario urbano como para el motero más experimentado.

El área dedicada a las dos ruedas incorporará motocicletas, scooters y una completa selección de accesorios de motocicleta-

Un evento pensado para comparar, elegir y comprar

Firauto y Sobre 2 Ruedas destacan por ofrecer una experiencia en un mismo espacio, el visitante puede ver, comparar y valorar diferentes vehículos con el asesoramiento de profesionales del sector. Esta interacción permite resolver dudas, conocer las mejores ofertas y promociones, y aprovechar condiciones ventajosas de compra disponibles solo durante la feria.

El evento se consolida así como una cita clave para quienes buscan renovar su vehículo o simplemente descubrir las novedades del mercado automovilístico y de motociclismo.

Podrás contar con el asesoramiento directo de profesionales del sector.

Un impulso para el sector del motor en Alicante

Con esta nueva edición conjunta, IFA - Fira Alacant refuerza su papel como referente ferial del motor en la provincia, contribuyendo al dinamismo económico y comercial del sector. La feria no solo promueve la movilidad sostenible y la innovación tecnológica, sino que también acerca al público las últimas tendencias que marcarán el futuro del automóvil y la moto.

Un oportunidad imprescindible para aquellos que buscan el vehículo que mejor se adapte a su estilo de vida.

Firauto y Sobre 2 Ruedas convierten IFA – Fira Alacant en el epicentro del motor de la provincia

