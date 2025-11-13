Mucha gastroenteritis en menores de 3 años y covid en adolescentes en Alicante

¿Cuáles son las tendencias actuales en salud pediátrica en la provincia de Alicante? La gastroenteritis y los resfriados comunes es lo más frecuente en niños menores de tres años, y en los adolescentes en edad pediátrica (máximo de 15 años) los casos de covid abundan en las consultas. El pico de la gripe aún no ha llegado y se espera para diciembre o enero.

La gastroenteritis aguda infantil se dispara en los meses de invierno. Detrás de esta patología digestiva están los norovirus y los rotavirus, que provocan estos cuadros en niños menores de 5 años. Y como advierten los expertos, esta afección de origen vírico se duplica en invierno, a causa de las temperaturas más bajas y el mayor uso de los ambientes cerrados, que aumentan las probabilidades de contagio.

"Lo que estamos viendo estas semanas es mucha gastroenteritis en niño pequeño, por debajo de 3 años, catarros, resfriados, alguna gripe y algún caso de bronquitis, y en los más mayorcitos gripe y covid. Este último más en adolescentes", explica Carolina Torres, presidenta de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la Provincia de Alicante (A.P.E.P.A.) y pediatra del centro de salud de La Florida, en Alicante.

Los resfriados han aumentado en la última semana sobre todo en niños hasta 4 años

Brotes

La médico atribuye los brotes principalmente al norovirus, un virus similar al rotavirus. La transmisión es rápida debido a un mayor contacto en guarderías y escuelas; y a las prácticas de higiene menos desarrolladas en los niños pequeños. "Tiene un componente estacional. Estamos en época de guarderías, de colegios, donde ya están más juntos y los pequeños tienen un peor control de sus secreciones que el niño más mayor, con una transmisión mucho más rápida. Es por la edad y porque ya están en sitios más cerraditos, donde se propaga superrápido".

¿Cuál es la diferencia con el rotavirus? No son lo mismo, aunque ambos causan gastroenteritis (inflamación del estómago e intestinos) y comparten síntomas como vómitos y diarrea. La principal diferencia es que el rotavirus es una causa muy común de enfermedad grave en niños, para la cual existe una vacuna (es oral, en gotas y protege a los bebés), mientras el norovirus afecta a personas de todas las edades y por ahora no existe un medicamento que lo prevenga.

Bronquiolitis

Por su parte, el doctor José Pastor, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General de Elche, destaca que gracias a la inmunización masiva para el virus respiratorio sincitial apenas hay bronquiolitis en lactantes, enfermedad que hasta hace un par de años saturaba las plantas de Pediatría.

Las afecciones que llegan al hospital son muy variadas, desde casos de diarrea a convulsiones y algún debut diabético…pues dado que el frío aún no se ha instalado las enfermedades respiratorias infecciosas no han despegado del todo.

Contagios

Sin embargo, hay que estar alertas. La bajada de temperaturas que hemos tenido algunos días, sobre todo por la noche, ha causado un repunte de los contagios de gripe, covid y otros virus respiratorios en la Comunidad Valenciana, sobre todo entre los menores de 4 años. Así se desprende de la última actualización del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira) de la Conselleria de Sanidad que, con los datos recopilados entre el 3 y el 9 de noviembre, registra un aumento de la incidencia de 87,4 puntos en solo una semana hasta situarse en 699,2 puntos, un nivel de transmisión que no era tan elevado desde abril.

El pico, entre diciembre y enero El pico de la pasada temporada de gripe se produjo a finales del mes de enero, cuando la incidencia alcanzó los 1.184,6 puntos por cada 100.000 habitantes en la Comunidad Valenciana. En la temporada 2023-2024, la incidencia llegó a su punto álgido en la última semana de diciembre con más de 1.500 casos.

Los virus respiratorios están bastante elevados entre los niños pequeños, con 3.163,6 resfriados por cada 100.000 habitantes, frente a los 2.942 casos de la semana anterior. Es notable su incidencia también en la franja de entre cinco y 14 años, por encima de los 1.000 casos y comienza a repuntar entre el resto; los mayores de 65 años, los más vulnerables frente a los virus respiratorios, registran 611,1 casos por cada 100.000.