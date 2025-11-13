Así refuerzan la lectura los colegios de Alicante para mejorar las notas

Estaciones en las aulas que ayudan a los niños a aprender a leer palabras con las que tienen dificultades y que permiten trabajar la comprensión lectora. Es el método que han puesto en marcha colegios de la provincia de Alicante, con la ayuda de un profesor extra, para mejorar sus resultados académicos con clases más individualizadas. Y es que el profesorado ha observado una disminución en el nivel de atención de los niños en todos los niveles, lo que repercute en su capacidad de lectoescritura. Los maestros atribuyen esta tendencia al uso de pantallas y a la falta de atención generalizada.

El colegio Óscar Esplá de Alicante es uno de los 124 centros alicantinos que han estrenado un plan de refuerzo de la lectura este curso diseñado por la Conselleria de Educación, con los fondos del Gobierno central (también lo han puesto en marcha en Secundaria y en Formación Profesional Básica).

Los escolares de Primaria aprenden con una metodología diferente, colaborativa y también creativa, a discriminar entre el sonido (fonema) y la letra (grafema), lo que se conoce como conciencia fonológica. También se detienen en la lectura por sílabas, tanto las directas (ma-pa), inversas (al) y trabadas (tra, pra). Y a partir de ahí, se avanza desde palabras de dos sílabas (mamá, papá) hasta oraciones simples.

Una maestra en una clase de refuerzo de la lectura en Alicante / Jose Navarro

"Siempre hay dos docentes en el aula trabajando de manera conjunta, compartiendo contenidos, trabajo y programación. La docente encargada de la competencia lectora nunca trabaja sola, siempre está acompañada por la tutora o el tutor del aula", explica la directora del colegio Ainhoa Alite. Los responsables de los centros educativos tienen muchas expectativas en esta nueva iniciativa, por todas las ventajas que conlleva tener a un profesor más en aulas con 25 alumnos y por el sistema empleado para repasar conceptos con los niños.

Para evaluar la efectividad del plan, los colegios realizan una evaluación inicial de la comprensión lectora del alumnado de segundo de Primaria y una evaluación final al término del curso. También se compara el nivel actual con el de los alumnos de tercero del año anterior, cuando no existía esta figura de refuerzo.

La iniciativa se ha activado en los centros educativos tras los resultados de una prueba diagnóstica, promovida en todo el país, que reveló que más del 15% del alumnado de ese colegio o instituto presentaba dificultades en esta área.

Tal y como explicó la Conselleria de Educación, este programa de Refuerzo de la Competencia Lectora surge de la necesidad de tomar medidas tras los resultados registrados por España en el informe PISA 2022 en competencia lectora, que reflejan que el rendimiento en lectura estimado de España se sitúa en 474, por debajo del Promedio OCDE (476) y del Total UE (475). Otro dato significativo que muestra el informe es la brecha de género existente en el rendimiento lector: las chicas leen considerablemente más (487) que los chicos (462).

El programa se ha puesto en marcha en centros donde un 15 % del alumnado tiene dificultades con la lectura

Un niño escribiendo palabras que empiezan con la letra P. / Jose Navarro

A la cabeza de la Comunidad

En total, 209 centros de la Comunidad Valenciana se han sumado a esta iniciativa (164 de Educación Primaria y 45 de Secundaria) durante el curso 2025-2026, con una inversión de más de 9,4 millones de euros. La provincia encabeza la lista de centros que incorporarán el programa con diferencia, ya que en Valencia habrá 66 colegios e institutos, mientras que en Castellón, 19.

Una medida similar ha arrancado en 120 centros alicantinos pero con Matemáticas al haber detectado que hay un margen de mejora en los alumnos. La estrategia también ha consistido en asesoramiento individualizado y docentes adicionales para los estudiantes de 85 colegios y 35 institutos.

Una clase de Alicante donde se refuerza la comprensión lectora / Jose Navarro

Educación pretende implantar un tiempo diario de lectura en Primaria para fomentar el hábito lector

Además, de cara al próximo curso, Educación pretende implantar un tiempo diario de lectura en determinados cursos para fomentar el hábito lector, cuyas horas todavía no se han concretado. El departamento de Rovira trabaja en la reforma de los contenidos y del tiempo lectivo de asignaturas en Primaria y Bachillerato con la modificación de los curriculos. En Primaria se avecinan importantes modificaciones. En primer lugar, Educación apuesta por eliminar los "proyectos interdisciplinarios" que permitían a los centros trabajar durante dos horas y media a la semana por proyectos.

Como contrapartida, las asignaturas Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Valenciano saldrían reforzadas y aumentarán el tiempo lectivo. La Administración autonómica ha tenido en cuenta que al finalizar el segundo ciclo de esta etapa, el alumnado debe realizar las pruebas diagnósticas, por lo que ve recomendable incluir en el decreto un tiempo lectivo para que los centros dispongan de cierto margen en la elaboración de sus planes de mejora, a partir del análisis de los resultados de la evaluación de diagnóstico.