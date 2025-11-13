Entradas dobles para visitar el Museo Arqueológico de Alicante por donar sangre

El Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, en colaboración con la Diputación de Alicante, celebra este fin de semana la XXV edición del Maratón de Donación de Sangre, que tendrá lugar en el Palacio Provincial. Este evento solidario, ya consolidado como una cita destacada en el calendario provincial, se desarrollará el viernes 14 de noviembre, de 16:00 a 21:00 horas, y el sábado 15, en horario de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

La jefa de Servicio del Centro de Transfusión, Mabel Ortiz de Salazar, ha subrayado la importancia de mantener la constancia en las donaciones. "La sangre es un recurso imprescindible que no se puede fabricar. Gracias a la solidaridad de los alicantinos y al apoyo constante de la Diputación, logramos mantener unas reservas estables que garantizan la atención sanitaria cada día”. Asimismo, ha querido agradecer la colaboración institucional pues afirma que "la Diputación de Alicante está siempre al lado de la donación de sangre, un gesto que refuerza el espíritu de comunidad y demuestra el compromiso de esta provincia con la salud y la solidaridad”.

Cirugía

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, ha hecho un llamamiento a la generosidad y sensibilidad de la ciudadanía para participar en esta jornada, en la que también se podrá donar plasma, y ha reiterado el compromiso de la institución por “concienciar a la sociedad de la importancia que tiene este acto altruista y sencillo que permite que todos los días se siga manteniendo la actividad sanitaria, especialmente en el ámbito de las urgencias hospitalarias, la cirugía o el tratamiento de las enfermedades hematológicas”.

“La donación es imprescindible en nuestra sociedad y significa muchísimo para la persona que la recibe, ya que le ofrece una nueva oportunidad para abrazar, reír y seguir viviendo”, ha añadido.

En la edición anterior participaron 255 personas, alcanzando un total de 6.393 donaciones en todas las ediciones del maratón. Como en años anteriores, el evento contará con el equipo de profesionales sanitarios del Centro de Transfusión que garantizarán que las donaciones se realicen con seguridad, comodidad y eficacia.

Cartel de la maratón de donación de sangre en la Diputación de Alicante, este viernes y sábado / INFORMACIÓN

Sorteos y obsequios

Como muestra de agradecimiento, se sortearán 25 entradas dobles para el ADDA para asistir al concierto del 24 de enero de la Sinfónica de San Vicente. Además, todos los donantes recibirán una entrada doble para visitar el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), hasta fin de existencias (limitado a 250 unidades).

Para poder donar, es necesario tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Además, se debe acudir con DNI o documento identificativo. Se recomienda no donar en ayunas y tomar abundantes líquidos antes y después de la donación.

Colaboración

La Diputación de Alicante colabora con el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana desde 2003, cediendo espacios como el MARQ o el Palacio Provincial para la realización de campañas de donación.

Desde 2017, además, se organizan jornadas exclusivas para los empleados provinciales, como la que tendrá lugar el viernes por la mañana. Hasta la fecha, los trabajadores de la Diputación han realizado un total de 713 donaciones.