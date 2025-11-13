Donar sangre tiene premio en Alicante: el maratón de donación de la Diputación regala dos entradas para visitar el MARQ

Donar sangre puede salvar vidas. Esta idea es la que todos los ciudadanos deben tener claro para concienciarse de la importancia de este procedimiento médico y de cómo un pequeño gesto solidario puede suponer la diferencia entre vivir y morir.

Es por ello que este viernes y sábado se organiza una nueva edición del Maratón de Donación de Sangre que organizan cada mes de noviembre la Diputación de Alicante y el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.

Según ha informado la diputación, el Palacio Provincial de la avenida de la Estación acogerá este evento solidario durante dos días. Este es el horario al que se puede acudir a donar sangre:

Viernes, 14 de noviembre: de 16.00 a 21.00 horas

Sábado, 15 de noviembre: de 09.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas

Al igual que en ediciones anteriores, la jornada contará con un amplio equipo de profesionales sanitarios compuesto por médicos, enfermeros y celadores que se encargará de que las donaciones se realicen con fluidez, seguridad y en óptimas condiciones.

Donar sangre en Alicante tiene premio

Las personas donen sangre durante estos dos días recibirán dos entradas para visitar el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) y participarán en el sorteo de 25 entradas dobles para asistir al concierto que la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente ofrecerá el 24 de enero de 2026 en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).

Los requisitos para poder participar son tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Además, los voluntarios deberán acudir con su DNI, sin estar en ayunas y habiendo bebido abundantes líquidos para mantener una adecuada hidratación.