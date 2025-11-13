La oposición apremia al gobierno de Barcala con el presupuesto de 2026

El reloj político se acelera en Alicante de cara al final de 2025. El Ayuntamiento de Alicante encara la recta final del año sin haber presentado todavía el borrador de los presupuestos municipales de 2026, y la presión de la oposición crece día a día. Los grupos municipales de la oposición exigen al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que ponga en marcha cuanto antes el proceso de diálogo y negociación, mientras desde el equipo de gobierno del PP continúan manteniendo estos días que su intención es tener las cuentas listas antes de que acabe el año.

Pese a ello, el último avance conocido se remonta a septiembre, cuando todos los entes autónomos aprobaron sus presupuestos, por lo que desde entonces ya todas las miradas se dirigen al Ayuntamiento. Desde esa fecha, nada más ha trascendido sobre el conjunto del presupuesto municipal, lo que ha encendido las alarmas entre los grupos de la oposición ante el temor que otro año más no se aprueban las cuentes en tiempo y forma.

El PSOE pide diálogo directo con el alcalde

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, solicitó este jueves por registro una reunión con el alcalde para trasladarle las propuestas de su grupo de cara a los presupuestos de 2026. "Si la voluntad real del equipo de gobierno del PP es abrir un proceso de diálogo, estamos dispuestos a aportar propuestas concretas para ejecutar inversiones y potenciar servicios que mejoren la vida de los alicantinos y alicantinas", afirmó Barceló.

La portavoz socialista se pronunció tras las declaraciones de Cristina Cutanda, portavoz del equipo de gobierno, quien este martes afirmó que el ejecutivo está "abierto a escuchar a todos los partidos que tengan algo que decir" y que las cuentas de 2026 se aprobarán antes de que termine el año. Barceló ha subrayado que, teniendo en cuenta los plazos marcados, el presupuesto debería estar aprobado en unas seis semanas, por lo que instó al alcalde a escuchar ya las propuestas de su grupo, entre las que se encuentran facilitar el acceso a la vivienda, un plan de inversiones plurianual para los barrios o ampliar y estabilizar la plantilla de Servicios Sociales.

La respuesta desde el equipo de gobierno a la propuesta de Barceló no se hizo esperar. La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, instó este jueves a Barceló a remitir "si las tiene, las propuestas del PSOE para los presupuestos de 2026", recordando que "las puertas del equipo de gobierno están abiertas para escuchar ideas que sean positivas para Alicante". La concejala de Hacienda señaló que el procedimiento requiere que las propuestas del PSOE se presenten por escrito para poder evaluarlas con detalle y añadió que necesitan "conocer con precisión qué partidas o medidas plantea el PSOE, para que podamos estudiarlas y determinar si pueden incorporarse al presupuesto".

Vox enfría cualquier negociación

El frente político se complica aún más para el equipo de gobierno con la postura de Vox, su aliado prioritario en los asuntos relevantes, incluidos los presupuestos de 2025. La portavoz del grupo municipal de Vox, Carmen Robledillo, cerró este jueves la puerta, de nuevo, a cualquier negociación mientras el gobierno local no cumpla con los compromisos pactados el pasado año. "No vamos a hablar de los presupuestos de 2026. Estamos centrados en obligar al Partido Popular a cumplir los pactos que suscribieron con nosotros para los presupuestos anteriores y que, en noviembre de 2025, todavía quedan muchos de ellos por cumplir", afirmó.

Entre ellos figura la externalización del servicio de la Oficina de la Maternidad, bautizada por la izquierda como oficina "antiaborto", que ha quedado en suspenso tras la decisión del Ayuntamiento de frenar su licitación para evitar duplicar servicios municipales.

Compromís y Esquerra Unida-Podemos exigen transparencia

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, acusó a Barcala de dirigir "un gobierno antidemocrático que no convoca al Consejo Social ni a los órganos de participación". Mas considera que el Ayuntamiento "está intervenido" por el incumplimiento de la regla de gasto y que las cuentas de 2026 "reducirán a la mitad las inversiones en los barrios". "Pagamos la negligencia del PP y de Vox. Han destruido los servicios públicos, privatizan todo y suben tasas mientras abandonan los barrios", denunció Mas.

Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, reclamó al equipo de gobierno que "presente de una vez por todas un borrador" y que abra un proceso "transparente y participativo" para su elaboración. Copé acusó al equipo de gobierno del PP de "falta de rumbo político" y de mantener el Ayuntamiento "bloqueado a base de modificaciones de crédito". "Alicante necesita unos presupuestos que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía, no a los caprichos del PP", afirmó Copé.

Retrasos y comparaciones con otras ciudades

El retraso en la tramitación presupuestaria no es nuevo en Alicante. En 2025, el Ayuntamiento de Alicante aprobó inicialmente el presupuesto municipal el 5 de marzo y lo hizo de manera definitiva en abril, siguiendo la misma fórmula que en 2024, con el apoyo de PP y Vox y el rechazo del PSOE, Compromís y EU-Podemos. El retraso en la tramitación fue notable: aunque el objetivo del gobierno de Barcala era contar con las cuentas antes de iniciar el año, algo que no se logra desde la etapa de Sonia Castedo, el borrador llegó al interventor apenas dos semanas antes de finalizar 2024, cuatro meses más tarde de lo recomendado, lo que obligó a retrasar la aprobación definitiva hasta abril.

Mientras Alicante vuelve a encallar en los plazos, otras ciudades de la Comunitat Valenciana avanzan con un calendario más previsible. En València, la Comisión de Hacienda ha dado ya el visto bueno al presupuesto de 2026, que asciende a 1.250 millones de euros, un 3,3% más que el anterior, y que ha pasado por el Consejo Social antes de su debate en el Pleno. En Elche, el alcalde, Pablo Ruz, ya ha revelado datos del presupuesto, como que ascenderá hasta los 188 millones de euros.