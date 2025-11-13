Los plásticos afectan a la fertilidad, el metabolismo y el desarrollo neurológico

La crisis del plástico se ha convertido en una emergencia ambiental y sanitaria global. Entre 19 y 23 millones de toneladas de residuos plásticos acaban cada año en los ecosistemas terrestres y marinos, materiales que no solo contaminan físicamente: liberan disruptores endocrinos, sustancias químicas capaces de alterar el equilibrio hormonal humano. Presentes en envases, cosméticos o utensilios de cocina, pueden imitar o bloquear las hormonas naturales y afectar procesos esenciales como la fertilidad, el metabolismo y el desarrollo neurológico.

Así lo explica el catedrático Ángel Nadal, reconocido investigador del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE) de la Universidad Miguel Hernández (UMH), que ha intervenido en la jornada One Health organizada por el Colegio de Médicos de alicante con el lema "Una sola salud frente al reto climático y la resistencia antimicrobiana".

Y no solo los plásticos de uso cotidiano tienen un gran impacto. Los seres humanos ingieren microplásticos a través de la cadena alimentaria y estos pueden transportar sustancias químicas nocivas que alteran el sistema endocrino. "Los microplásticos vienen del plástico que se degrada en el ambiente principalmente. Estos nanoplásticos los ingerimos y pueden hacer de vehículo para compuestos químicos que tienen los plásticos y que sabemos que se comportan como disruptores endocrinos".

Los microplásticos están presentes en numerosos alimentos / Pilar Cortés

Investigaciones internacionales

Ya se sabe, por distintas investigaciones a nivel internacional, que determinados compuestos químicos que lleva el plástico tienen efectos a nivel hormonal. "Ocurre con el bisfenol A, con los ftalatos y se está viendo mucho con los PFAS", compuestos perfluoroalquilados y polifluoroalquilados, "y todos estos son componentes que llevan los plásticos en general", apunta el experto.

Todavía no hay investigaciones que asocien microplásticos y enfermedades en humanos, solo en animales de experimentación, "lo que sí sabemos es que esos compuestos, porque hay mucha investigación hecha en los últimos 25 o 30 años, hacen efecto en una serie de enfermedades relacionadas con las hormonas".

También está confirmado que los microplásticos acaban en nuestro organismo a través de la cadena trófica. Los peces, por ejemplo, se los comen y pasan a nosotros al consumirlos.

La UA investiga en alimentos y depuradoras el origen de los microplásticos hallados en heces / Pilar Cortés

De un solo uso

La cuestión, destaca el catedrático de la UMH, es que hay una producción tan grande de plástico que al final es insostenible. A nivel mundial se producen más de 420 millones de toneladas, la mayor parte sin reciclar, y los de un solo uso representan aproximadamente el 40 % de esta producción.

Medidas como el cobro por las bolsas de plástico no han reducido significativamente el consumo total, señala el catedrático, que pone en tela de juicio su uso masivo para envolver productos de alimentación, y de guantes en los supermercados.

En los vertederos y en el mar El hecho de que apenas se recicle plástico supone que este acaba en vertederos y en el mar. "Al final se degrada, porque tarda siglos en eliminarse, y eso es lo que produce los microplásticos que después ingerimos nosotros, bien por la cadena trófica, a través de los peces o de otros animales que se los puedan tragar, bien porque casi todos nuestros alimentos están envueltos en plásticos", explica el catedrático Ángel Nadal.

Tápers

Un error al que apunta el especialista es calentarse la comida en tápers de plástico, algo "negativo para la salud porque muchos de los compuestos que lleva el plástico migran al contenido. Lo llevo diciendo desde hace 25 años".

Ni siquiera la medida de cobrar las bolsas ha dado resultado. Al contrario, señala que cada vez se produce más. "Solo hay que ir al supermercado para ver que todo está envuelto en plástico, hasta los plátanos. Hay galletas que vienen en plástico en lugar de en cartón como antes y dentro de ese plástico van en paquetitos de plástico también. ¿Todo esto es necesario? Son muchos plásticos de un solo uso". Estos suponen casi la mitad del total.

Según explica Nadal, Naciones Unidas lleva más de cuatro años negociando un tratado global y jurídicamente vinculante sobre el plástico para abordar la contaminación en todas las etapas de su ciclo de vida, desde el diseño y la producción hasta la eliminación y gestión de residuos.

El catedrático Ángel Nadal / INFORMACIÓN

Innecesarios

El catedrático de Fisiología afirma que hay plásticos totalmente innecesarios. Además de los sellados que envuelven la fruta para evitar que el consumidor se entretenga pesando los productos y vaya más rápido; cita los guantes para coger la fruta y la verdura, que se desechan y son millones.

"Son cosas que son absurdas. Entiendo que se usasen durante el covid o en las estaciones de autoservicio porque no queremos tocar la gasolina, pero no en una fruta que después lavamos o pelamos". Controlando esto, se podría reducir bastante el uso, finaliza.