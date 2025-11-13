Jornada de sol y temperaturas suaves en toda la provincia de Alicante

Cielos despejados, sin probabilidad de precipitaciones y alguna brisa para recordarnos que sí, estamos en otoño. La provincia de Alicante sigue la senda de temperaturas agradables que oscilarán entre los 15 y los 24 ºC en el caso de la capital. Eso sí, de cara al fin de semana Aemet mantiene la predicción de cielos nubosos con lluvia escasa, que en Alcoy podrían llegar la primera mitad de la jornada del viernes.

El tiempo en Alicante

Alicante registrará hoy cielos despejados, con apenas nubes altas y sin riesgo de lluvia, según la Aemet. Las temperaturas se moverán entre 15 y 24 ºC, con un mediodía suave. El viento llegará del este alrededor de 15 km/h, girando a NE por la tarde y a oeste al final del día. La humedad quedará entre el 40 y el 75 %, con ambiente seco en las horas centrales.

El tiempo en Elche

Elche tendrá hoy una jornada luminosa, con dominios de poco nuboso y presencia de nubes altas, según la Aemet. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 24 ºC, con sensación agradable al mediodía. El viento soplará del este con rachas de hasta 20 km/h, amainando hacia última hora. La humedad se moverá entre el 55 y el 80 %, subiendo por la tarde.

El tiempo en Benidorm

Benidorm presenta hoy un ambiente estable, con máxima de 23ºC y mínima de 16ºC, cielo de nubes altas y ausencia de lluvias. El viento soplará flojo y la humedad se moverá entre el 40% y el 80%. En resumen: se espera una jornada tranquila, marcada por temperaturas suaves y algo de viento costero.

El tiempo en Elda

Elda registrará hoy cielos poco nubosos y sin lluvias, según la Aemet. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 24 ºC, con un mediodía templado. El viento soplará desde primeras horas con cierta intensidad, perdiendo fuerza por la tarde. La humedad quedará entre el 40 y el 90 %, con valores altos al amanecer.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá este jueves cielos con nubes altas y ambiente estable, sin lluvia, según la Aemet. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 25 ºC, con una tarde suave. Soplará viento moderado a fuerte del este, amainando algo al final del día. La humedad se moverá entre el 60 y el 95 %, con sensación bochornosa en las horas más húmedas.

El tiempo en Orihuela

Orihuela presentará hoy cielos con nubes altas y tiempo seco, sin precipitaciones, según la Aemet. Los termómetros se moverán entre 11 y 25 ºC, con máximas agradables a mediodía. El viento será moderado del este, con intervalos algo más suaves por la tarde. La humedad relativa quedará entre el 60 y el 90 %, con ambiente más pesado a primeras horas.

El tiempo en Alcoy

Alcoy registrará hoy cielos poco nubosos, con bancos de niebla matinal pero sin lluvia, según la Aemet. Las temperaturas irán de 13 a 23 ºC, con un mediodía templado. El viento soplará flojo en general, aunque podrá reforzarse al final del día. La humedad se situará entre el 35 y el 85 %, con ambiente más seco en las horas centrales.

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá hoy una jornada de nubes altas y ratos de cielo nuboso pero sin precipitaciones, según la Aemet. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 23 ºC, con sensación suave durante el día. El viento será flojo, con intervalos moderados en las primeras horas. La humedad se mantendrá alta, entre el 65 y el 100 %, con ambiente cargado sobre todo a primera hora y por la noche.