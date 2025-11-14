Alicante amanece sin alertas municipales pese a la mala calidad del aire por la calima

Una intensa nube de polvo cubre parte de la ciudad de Alicante, especialmente en el litoral sur. Un episodio de calima ha desembocado en la mala calidad del aire, visible también en coches, calles y fachadas por la intrusión del polvo sahariano que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Generalitat han detectado. Desde el Ayuntamiento no han advertido de esta situación a la población.

También lo han hecho comunidades como Murcia, donde la Consejería de Salud ha recomendado evitar el ejercicio físico en exteriores e interiores, controlar la ventilación de los hogares para reducir la entrada de polvo, limitar las salidas y priorizar desplazamientos breves y de poco esfuerzo o “consultar con un profesional sanitario en caso de dificultad respiratoria, sibilancias, palpitaciones o malestar cardiaco”.

En la ciudad de Alicante, según datos de la red autonómica de vigilancia de calidad del aire, las partículas finas de aire PM2.5, con diámetro inferior a 2,5 micras, han alcanzado en la madrugada del jueves al viernes valores de entre 92 y 118 µg/m³, mientras que las PM10, partículas sólidas o líquidas en suspensión en la atmósfera con diámetro inferior a 10 micras, han llegado a 187 µg/m³.

Según han denunciado desde el grupo municipal de EU-Podemos, se trata de “niveles claramente desfavorables y perjudiciales para la salud, especialmente para personas mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias”. Pero, “pese a ello, no se ha emitido ninguna alerta municipal”.

El portavoz de esta formación en el Ayuntamiento, Manolo Copé, ha señalado que “la alerta oficial corresponde a la Generalitat, pero eso no exime al Ayuntamiento de su obligación básica: alertar a la población y coordinarse”. Según ha sentenciado, “cuando la ciudadanía está respirando un aire tan cargado de partículas, el Ayuntamiento no puede limitarse a mirar hacia otro lado”.

El propio Consistorio remite, a través de su página web, al portal de la empresa suiza IQAir, encargada de medir la calidad del aire, para observar los niveles en directo. A las 10 de la mañana del viernes el portal citado alertaba de la situación “perjudicial para grupos sensibles”, con niveles de PM10 que alcanzan los 240 µg/m³.

Ante la situación generada, en EU-Podemos exigen al Ayuntamiento de Alicante que “active de inmediato las alertas propias a la población, que se coordine con la Generalitat para que la información llegue de forma clara y actualizada y que actualice sus estaciones para medir aquello que afecta directamente a la salud”.