Así será la renovación de la “calle de las setas” de Alicante: duración, fecha y fases

El inicio de las obras de renovación de la calle San Francisco de Alicante está cada día más cerca tras años de peticiones de vecinos y comerciantes. La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante ha colocado a la empresa Nerco Infraestructuras SL, con sede en Mutxamel, como la mejor situada para llevar a cabo estos trabajos, tras presentar una oferta de 111.150 euros después de que el Consistorio propusiera un presupuesto máximo de 111.841 euros y una duración prevista de tres meses para repintar aceras y pavimento central, restaurar decoraciones y reponer columpios que ya fueron retirados por su mal estado, entre otras acciones.

El proyecto de la empresa incluye también la restauración y reparación de elementos ubicados en el vial, como las setas que distinguen esta calle y las casitas cercanas.

En concreto, se renovará “completamente” la pintura del pavimento con lijado de la capa superior para eliminar restos y permitir la apertura de opros para mejorar la adherencia de la pintura. El repintado de la calle se realizará respetando el dibujo existente o bajo el criterio de los servicios municipales.

Fases

Según figura en el pliego de condiciones del Ayuntamiento, hay diferentes fases para la ejecución de la obra. Las actuaciones previas son las de limpieza y reparación del pavimento por tramos, empezando por el más cercano a la plaza Calvo Sotelo, con una longitud aproximada de cuarenta metros.

Seguidamente, salvo cambios de última hora, se prevé llevar a cabo el pintado de las aceras y centros, una tarea que se recomienda realizar en turno nocturno “para habilitar las aceras para el paso de peatones”. A continuación, se marca el desmontaje, la restauración y la reparación de elementos de la calle: diez setas de fibra y cartón piedra y dos casitas de hormigón. Y finalmente se llevaría a cabo la reposición de juegos infantiles con dos toboganes sobre superficies forradas con caucho para minimizar las consecuencias de posibles caídas.

Antes de llevar a cabo estas medidas se desmontarán, en primer lugar, las setas para ser reparadas en el taller artesanal. A su vez, se contempla vallar los dos lados de las aceras para tener tres partes por tramo, “acera-centro-acera” y, “según se avance en la obra, establecer el paso de viandantes por un lado y otro”. También se colocarán rampas para habilitar accesos.

La distancia de la obra es de 220 metros y se diferencian tres tramos: el primero entre la parte adyacente a la plaza Calvo Sotelo y la calle Jerusalén, el segundo hasta la calle Navas y el último hasta la calle Castaños.

Mal estado de la calle

El Ayuntamiento ha constatado “el mal estado” y “algunas grietas” en el área pavimentada, así como “irregularidades significativas en determinados puntos” cercanos a zonas de juntas de dilatación y de drenaje. También se destaca el “desgaste y deterioro” del pavimento y la pérdida de pintura.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, apuntó que “con el paso del tiempo y el elevado tránsito de personas, tanto la pintura del suelo como las setas se van deteriorando, por lo que es necesaria esta actuación para recuperar la mejor cara” de esta calle. Vecinos y comerciantes venían exigiendo desde hace años la renovación del vial. Se trata de la primera renovación integral de la calle, desde la colocación de las setas hace más de doce años.

Fechas previstas

En el pliego también se deja negro sobre blanco que, debido al “reclamo turístico, comercial y de restauración” que genera la calle San Francisco, “la estación del año en la que se ejecute la obra y los días festivos que le afecte son condiciones importantes para la elección del procedimiento constructivo”, por lo que se contempla que la obra se ejecute “entre Navidad y Semana Santa”.

Esta obra forma parte del acuerdo que el gobierno municipal, liderado por el alcalde Luis Barcala e integrado por el PP, alcanzó con el grupo municipal de Vox dentro de un paquete de mejoras para distintas zonas urbanas entre las que estaban, también, las obras de la futura comisaría de Juan XXIII. Para cumplir con estas condiciones el PP llevó a cabo la segunda modificación de crédito en las cuentas municipales.