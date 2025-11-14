Una alicantina desmonta un mito: hacerse mayor no implica hablar peor

Durante mucho tiempo, uno de los mitos más extendidos ha sido creer que una persona cuando envejece sufre un declive en su capacidad para hablar. Sin embargo, una alicantina ha constatado que los mayores mantienen también una gran riqueza léxica, que incluso tiende a aumentar con la edad, y una enorme flexibilidad en la comprensión del lenguaje. Su estudio ha demostrado que el cerebro adulto sigue siendo dinámico y adaptable, capaz de ajustar la forma de procesar la información lingüística en función de la experiencia acumulada.

Victoria Cano Sánchez, doctora internacional en Lingüística (Cum Laude) por la Universidad del País Vasco ha probado en su tesis doctoral que, en muchos aspectos, la experiencia acumulada a lo largo de los años, como un vocabulario más amplio o una mayor exposición a la lectura, permite a las personas mayores compensar el deterioro cognitivo saludable y procesar el lenguaje de forma tan eficaz como lo hacen los jóvenes.

Sus hallazgos tienen varias aplicaciones prácticas. "Pueden sustentar programas de envejecimiento activo que fomenten la lectura, el aprendizaje continuo y actividades lingüísticamente estimulantes, contribuyendo a mantener la eficacia lingüística y prevenir el deterioro cognitivo en la vejez", explica la alicantina, quien actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en la Universidad de las Islas Baleares .

A nivel social y sanitario, la profesora de lengua y cultura española en el Centro Internacional de Estudios de Español (CIEE) de la misma universidad explica que comprender cómo cambian la predicción y el procesamiento gramatical con la edad permite diseñar iniciativas de detección temprana de declive cognitivo y desarrollar intervenciones personalizadas. Estas actuaciones, "mejorarían la calidad de vida de los adultos mayores, con posibles beneficios económicos al reducir la carga sobre los sistemas de salud", apunta.

Sus hallazgos explican la importancia de los estímulos para las personas mayores

La investigadora alicantina Victoria Cano, autora de una tesis sobre el procesamiento del lenguaje / INFORMACIÓN

Experiencia y contexto

Uno de los pilares de su investigación se centran en la predicción del lenguaje. "Mis investigaciones prueban que los mayores tienden a apoyarse más en su experiencia lingüística y en el contexto para anticipar, de manera que en tareas que requieren rapidez o alta carga cognitiva pueden mostrar más dificultades que los jóvenes, necesitando releer más veces partes anteriores de la oración o fijando su atención más tiempo en determinadas palabras, particularmente cuando la palabra que aparece en el contexto no cumple sus expectativas iniciales", explica.

De este modo, Victoria Cano defiende que la experiencia lingüística es un recurso clave. "Un mayor vocabulario, el hábito de la lectura o una larga exposición a la lengua permiten a los mayores compensar posibles limitaciones cognitivas", advierte. Gracias a estos mecanismos, pueden comprender mejor el sentido global de un texto, resolver ambigüedades y adaptarse a diferentes contextos comunicativos. "En cierto modo, la experiencia actúa como una reserva cognitiva que protege y potencia la comprensión lingüística", añade.