Barcala cede a la presión de comerciantes y Vox e instalará toldos en la avenida de la Constitución de Alicante

Las sombras volverán a la avenida de la Constitución tres años después de la polémica salida de las melias. La presión de los comerciantes y de Vox, según subrayan desde la formación ultra ha surtido efecto, y Alicante instalará toldos en el vial peatonalizado tras la presión de Vox y los comerciantes de la zona.

La medida, anunciada el pasado martes por el equipo de gobierno del PP aunque sin desvelar las ubicaciones, se concreta con el acuerdo entre PP y Vox para la instalación de toldos en uno de los paseos peatonales más transitados del centro, según desvelan los de Abascal.

Esta decisión forma parte de la quinta modificación de crédito de los presupuestos municipales, por un valor superior a 5 millones de euros, e incluye una partida de más de 200.000 euros destinada a sombrajes en el distrito 1, impulsada gracias al acuerdo alcanzado con Vox, que ha llevado al equipo de gobierno del PP a aceptar finalmente la instalación de toldos en la avenida de la Constitución, un proyecto al que siempre se había mostrado reacio desde la peatonalizacion de la vía hace más de dos años.

Vox celebra la medida

El concejal de Vox Óscar Castillo destacó que la aprobación de la modificación de créditos responde a compromisos pactados con el Partido Popular y a demandas directas de los vecinos recogidas en las juntas de distrito. “Desde Vox nos felicitamos porque se estén dando pasos importantes en lo que respecta al cumplimiento de los acuerdos celebrados con el Partido Popular y, en este caso, en cuestiones que son demandas directas de los ciudadanos”, afirmó Castillo.

Castillo subrayó que la medida incluye la instalación de sombrajes en vías comerciales del distrito 1, especialmente en la avenida de la Constitución, un paseo que, según Castillo, “hará aún más especial la experiencia peatonal tanto para alicantinos como para visitantes”. Además, la modificación de créditos contempla otras actuaciones como la sustitución del ascensor del Raval Roig, mejoras en pistas deportivas de la Zona Norte, la reurbanización de la calle Océano y la reparación de la plaza Teresa Mas en la Florida.

Castillo defendió el papel de Vox como “oposición útil y constructiva”, frente a lo que calificó como posiciones “destructivas” de la izquierda, y reiteró que su grupo seguirá exigiendo al PP que cumpla los compromisos pactados para garantizar que Alicante cuente con los presupuestos que necesita en 2026.

Comerciantes reclaman prioridad

La decisión del Ayuntamiento llega después de meses de presión de los comerciantes del centro, que consideran prioritario proteger las calles más transitadas durante los meses de calor. La Asociación de Comerciantes Corazón de Alicante había trasladado anteriormente a la Junta de Distrito 1 un listado de calles donde consideraba imprescindible instalar sombra, destacando la avenida de la Constitución junto a Gerona, Teatro, Bailén y San Francisco, la conocida “calle de las setas”.

El colectivo insiste en que la falta de sombra dificulta la movilidad peatonal y afecta a la actividad comercial y turística, especialmente en verano. Su presidente, Vicente Armengol, recordaba este jueves que la petición “no es nueva” y pedía que la avenida de la Constitución reciba prioridad en la instalación de toldos y estructuras de sombra.

La polémica se había intensificado tras la aprobación en Junta de Gobierno de una modificación presupuestaria de 5,04 millones de euros, de los cuales 207.138 euros se destinan a la instalación de sombrajes en el distrito 1, aunque sin especificar aún las ubicaciones concretas, lo que mantenía la incertidumbre entre los comerciantes.

Un problema que se arrastra

El origen del conflicto se remonta a febrero de 2023, cuando las melias que durante años ofrecieron sombra en la avenida fueron retiradas y trasladadas al parque Sergio Melgares, donde murieron tras el cambio de ubicación. En su lugar se plantaron 25 plátanos de sombra, distribuidos en jardineras a ambos lados del paseo, pero casi dos años después su crecimiento ha sido insuficiente y algunos ejemplares han tenido que ser reemplazados.

Durante la visita a la avenida del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, en junio de 2023, el alcalde Luis Barcala ya descartó entonces instalar toldos o estructuras similares: “No es tan fácil como decir ‘mañana lo ponemos’. Los árboles están creciendo más deprisa de lo esperado, pero el sombraje es un problema por la ola de calor”, afirmó. Y añadió: “En el proyecto inicial no estaba previsto nada. No tendría sentido incluir ahora un modificado”.

Con la aprobación de la modificación de crédito este viernes, el gobierno municipal rectifica su posición y abre la puerta a la instalación de sombrajes en la avenida de la Constitución, aunque todavía queda por definir dónde, cómo y cuándo se ejecutarán estas estructuras que dinamizarán la actividad comercial del Centro Tradicional.