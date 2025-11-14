El Belén vuelve a llenar el "hall" del Ayuntamiento de Alicante. Pero este año, con un mensaje especial. El Nacimiento del "hall" del Ayuntamiento de Alicante va más allá de lo puramente religioso: la escena bíblica se convierte en un espejo de uno de los mayores problemas sociales de la actualidad, la crisis de la vivienda. "¿Dónde se refugió la Sagrada Familia? En un pesebre", recuerda Alejandro Cánovas, presidente de la Asociación de Belenistas de Alicante, que desde febrero trabaja junto a su equipo en las escenas que desde este lunes comienzan a tomar forma tanto en el "hall" del consistorio como en la plaza de la Montañeta.

El Belén del Ayuntamiento, titulado "Ha nacido el Mesías", es el eje central de la propuesta de este año. Su regreso al vestíbulo municipal, tras un año de ausencia debido al desprendimiento de la torre del reloj, simboliza también una vuelta a la normalidad. La pasada Navidad, el nacimiento tuvo que trasladarse a la plaza Séneca, una decisión que alteró los planes de los belenistas, que entonces trabajaron contrarreloj para levantarlo en un nuevo emplazamiento. Este año, la Sagrada Familia ha vuelto al lugar que le pertenece, con un mensaje cargado de compromiso social.

El montaje en el "hall" del Ayuntamiento se desarrolla sobre una escenografía profunda y figuras que alcanzan los 60 centímetros en primer plano, reduciéndose hasta los 30 centímetros en el fondo para crear una perspectiva realista. Pero lo que más llama la atención no es su tamaño, sino su contenido simbólico. Inspirado en el Año Jubilar de la Esperanza, conmemorativo de los 2025 años del nacimiento de Jesús, recrea un pueblo de Belén con calles, viviendas y un pesebre donde se refugia la Sagrada Familia.