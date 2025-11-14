El Colegio de Nutricionistas ante la diabetes: la alimentación es clave

En la provincia de Alicante la prevalencia de la diabetes se sitúa aproximadamente en un 14 % de la población, según las últimas cifras de la Conselleria de Sanidad. Una cifra que, tal y como informan desde el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa), no solo va en aumento, sino que además llevan años viendo cómo debuta cada vez en edades más tempranas.

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra este viernes, el colectivo de nutricionistas alicantinos subraya el papel fundamental que juega una correcta alimentación tanto en el tratamiento como en la mejora de la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad.

Una alimentación adecuada al estilo de vida y necesidades de estos pacientes es fundamental para el control de la glucemia y de los síntomas asociados a esta patología Maite Navarro — Presidenta del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana

“Una alimentación adecuada al estilo de vida y necesidades de estos pacientes es fundamental para el control de la glucemia y de los síntomas asociados a esta patología. Por eso hemos reforzado nuestro compromiso con los pacientes con diabetes a través de la Unión Diabéticos Alicante y la Asociación Valenciana de Diabetes con quienes hemos firmado convenios de colaboración”, ha explicado Maite Navarro, presidenta del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana.

Carrera solidaria el domingo en Muchavista para recaudar fondos para la Unión de Diabéticos

Formación alimentaria

Dos convenios que permitirán poner en marcha acciones concretas para la mejora de la calidad de vida de este colectivo.

“El objetivo que nos mueve a colaborar con asociaciones de pacientes es, en primer lugar, aportar nuestro conocimiento a que los y las afectadas por esta enfermedad puedan mejorar su salud a través de la alimentación contando con el apoyo de dietistas-nutricionistas, bien a través de formaciones, talleres, sesiones grupales o actividades didácticas”, indica Navarro.

Estos acuerdos buscan, además, aunar esfuerzos para reivindicar los derechos sociales y sanitarios de los pacientes diabéticos ante la administración pública, así como velar por su salud pública. “En 2023 ya veíamos a través de nuestra encuesta de “Bandejas Azules” cómo el 66% de las personas que padecen diabetes no cuenta con un plan nutricional adaptado a su enfermedad, ni con control ni seguimiento por parte de un nutricionista.

Sin atención

Además, más de la mitad de los pacientes con diabetes no recibe atención ni tratamiento nutricional al momento del diagnóstico, una situación que cambiaría si tuvieran acceso a un dietistas-nutricionistas bien en su centro de salud o en su hospital de referencia”, explica Tania Zazo, vocal de Sanidad y Salud Pública del Colegio de Nutricionistas.

Carrera solidaria

Como parte del convenio de colaboración con la Unión Diabéticos Alicante, este domingo 16 de noviembre, el Colegio de Nutricionistas participará en la XII Carrera/Caminata que tendrá lugar en El Campello (Alicante) para recaudar fondos para esta asociación, con motivo del Día Mundial de la Diabetes.

Durante el evento, dietistas-nutricionistas miembros de la Junta de Gobierno y de la Comisión de Sanidad de la entidad se ubicarán en un estand informativo de 10 a 13 horas, desde el que darán información y consejos sobre alimentación relacionada con la diabetes a todas las personas que se acerquen.