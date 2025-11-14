"Los cribados son absolutamente necesarios para diagnosticar un cáncer cuando es incipiente"

El IV oncocongreso de la Asociación Alicante para la Lucha Contra el Cáncer (AACC), que se celebrará este sábado 15 de noviembre en el Palacio de Congresos del Colegio de Médicos de Alicante, con la asistencia de 430 personas, dedicará una parte de su programa a abordar los aspectos legales y laborales que más preocupan a las personas con cáncer, un tema de gran relevancia por las dificultades que muchas de ellas encuentran en su vida profesional tras diagnosticarles la enfermedad. Este asunto se abordará a propuesta de los propios pacientes, alma del colectivo que preside el cirujano de Alicante Pablo Enríquez.

¿Cuál es el objetivo de estos congresos?

Nuestro interés es continuar mostrando nuestro apoyo a los pacientes y que sirva de punto de encuentro a las personas que quieran hablar y comunicarse. Este año se centra en los aspectos legales de la enfermedad tras el diagnóstico. Hay mucha preocupación sobre esto, es un tema reincidente. Nos causó cierta sorpresa que muchas personas que habían sufrido cáncer después tenían problemas laborales muy serios, de todo tipo: deben conocer sus derechos y cómo plantear este asunto. Tenemos en la asociación un grupo de abogados que lleva todos estos casos y contestarán las preguntas de las personas interesadas.

¿Qué problemas se presentan al volver al trabajo tras el tratamiento?

Generalmente, después de tener una enfermedad de este tipo, las personas afectadas tienen problemas cuando se reincorporan a su puesto de trabajo. Después de seis meses o un año, que es lo que un paciente con cáncer puede estar de baja de media, cambia su situación, incluso física. La persona tiene unos derechos que las empresas también tienen que conocer, para que encima no salgan perjudicados. A veces necesitan solicitar un grado de invalidez. Hay una serie de derechos que en general ignoramos todos. El que está enfermo no se plantea nada más que solucionar su enfermedad. Alguien le tiene que explicar cuál es la situación, qué derechos tiene, a qué puede aspirar, etcétera.

Humanización

¿Por qué un oncongreso para pacientes?

Lo que perseguimos es conseguir una mayor humanización de la atención sanitaria. El que tiene un tumor o los familiares que están afectados realmente no se enteran muy bien de lo que les está pasando. Bastante tienen con la problemática del cáncer. Necesitan que los profesionales y que el ambiente social se humanice mucho más, los comprenda, los trate con cierta deferencia porque ese cariño con el que hay que tratar a esta gente va a repercutir mucho en la confianza en los profesionales que les atienden y en definitiva en la propia curación.

¿Cómo ve la polémica del cribado de cáncer de mama en Andalucía y el retraso en las citaciones en la Comunidad Valenciana?

Cuando estábamos en otra asociación, una de las unidades de cribado de cáncer de mama era la nuestra. Conocemos este tema muy a fondo. La verdad es que en la Comunidad Valenciana siempre ha estado muy bien organizado. Desconozco ahora mismo si hay listas de espera, lo que sí sé es que desde la Conselleria de Sanidad, y desde la sociedad, siempre ha habido un interés muy grande en la participación de las mujeres en el cribado. También en remitir inmediatamente los resultados que no fueran absolutamente normales. La experiencia nuestra es que se hacía correctamente, aunque ahora mismo la situación concreta la desconozco.

Prevención

¿Qué importancia tienen los cribados de cáncer?

Yo hago hincapié en eso siempre. Las pruebas de detección precoz de enfermedades y los cribados son absolutamente necesarios y muy importantes para diagnosticar un cáncer cuando está empezando, cuando es incipiente y, por lo tanto, la curación es casi la norma, y encima con un tratamiento mucho menos agresivo que cuando está avanzado. Hay que hacer prevención con vida sana, no fumar tabaco, evitar el sedentarismo, y con esto y una alimentación adecuada se puede prevenir muchísimos cánceres.

Y detección precoz...

Efectivamente. Cuando ya pasamos a la fase donde hay que detectar tumores cuanto antes mejor porque se deriva a curación con poco tratamiento agresivo. Hay que participar en los cribados que promueve la Conselleria de Sanidad, tanto de colon como de mama, como cualquiera de los que se proponen. Son importantísimos para que el cáncer siga mejorando en el diagnóstico y en la curación.

¿Hay algún cáncer que preocupe ahora mismo más que otros?

Parece que se adelanta un poquito la presentación de algunos cánceres. Lo que sí es cierto es que cuanto antes se detecte mejor. Por lo tanto, si se adelanta unos años, como parece que ocurre con el de mama, me parece bien que se adelante también la edad de las mamografías porque se diagnosticarán antes los tumores que aparezcan. De todos modos, el cribado tiene sentido en una edad y unas circunstancias donde aparezca mucho más frecuentemente el tumor. No tiene sentido hacerlo cuando es raro, por eso se hace en las edades donde hay más frecuentación de aparición de esos tumores. Mi mensaje es que las personas a las que se invita hagan su parte y acudan a los cribados, sin duda. Porque puede suponer vivir, hacerse un tratamiento poco agresivo y que el cáncer pase como un episodio más en su vida.

Tumores precoces

¿Qué tumores se están presentando a edades más tempranas?

El de mama se está presentando en mujeres un poco más jóvenes de los 45, pero realmente no hay una estadística totalmente fiable. Da la sensación de que aparece un poquito antes.

Hablando de cáncer de mama, ¿qué opina de que se haya retrasado en Alicante una operación a una paciente que lleva esperando desde principios de octubre?

Le recomendaría que vaya al hospital y que pida que la operen cuanto antes. En cáncer de mama habitualmente no hay lista de espera, cuando se diagnostica se prepara a la paciente, se aplica el protocolo y se opera.

¿Cómo valora que haya más casos precoces en cáncer de colon?

Puede ser que esté bajando un poco la edad, pero es que la alimentación en lo que llamamos Occidente, en el mundo occidental, seguramente tiene algo que ver. Si juntamos los dos sexos es un cáncer muy frecuente, pero que casi siempre tiene una particularidad, que primero antes del cáncer hay un pólipo en el colon, que es benigno, que después pasa a una situación premaligna y que por último degenera a un cáncer. Ese proceso suele durar entre 5 y 10 años. Por lo tanto, si se hace una colonoscopia y se reseca ese pólipo se evita que aparezca el cáncer. Es una situación perfecta de prevención del cáncer.