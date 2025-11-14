El Stepv advierte de deficiencias graves y daño estructural en la escuela de arte de Alicante

El último informe de seguridad de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda) ya advirtió del "riesgo estructural en soportales y zonas de paso", además de "deficiencias graves" en el mantenimiento de las instalaciones, según el sindicato STEPV, que ha visitado las instalaciones donde la comunidad educativa está en pie de guerra por el estado en el que se encuentra el centro educativo reabierto el lunes tras cuatro semanas cerrado por una plaga de pulgas.

El informe técnico elaborado por el Invassat (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo) de 2018, al que se ha referido el sindicato, recogió, además, la necesidad de una valoración estructural "inmediata" por personal técnico competente, la recomendación explícita de "cerrar las zonas afectadas" hasta su reparación y la urgencia de un programa de mantenimiento y revisiones periódicas.

"A pesar de estas advertencias, seis años después, el centro continúa en el mismo estado, agravado por problemas recientes como la plaga de pulgas que ha obligado a trasladar la docencia a modalidad en línea", han lamentado desde el sindicato mayoritario de la enseñanza pública. Los miembros del comité de salud laboral del STEPV han advertido del "escenario de degradación continuada, carencia de mantenimiento y condiciones incompatibles con la seguridad y salud laboral".

Asimismo, han avisado de que la escuela de arte sufre la misma situación que muchos centros educativos de Alicante, "marcada por la periferia, el abandono administrativo y décadas de inacción institucional".

Una pancarta colgada en la Easda que denuncia el estado de ruina del edificio / INFORMACIÓN

Nueva supervisión y traslado

Paralelamente, el sindicato ha solicitado formalmente un nuevo informe actualizado del estado de las instalaciones, con participación sindical, para determinar el estado real de las mismas y si existe riesgo grave e inminente, en aplicación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

"El informe de 2018 ya era contundente. Hoy la situación es peor y absolutamente insostenible. No es aceptable que un centro de enseñanzas artísticas superiores tenga que continuar en un edificio declarado en ruina técnica de facto", han señalado desde el sindicato, que, además, ha recordado que la Conselleria de Educación es la responsable directa del mantenimiento y la seguridad de este centro, y ha exigido que actúe de manera inmediata.

Los representantes sindicales también han solicitado al Ayuntamiento que acuerde con el departamento de José Antonio Rovira una solución definitiva para la reubicación o nueva construcción de la Easda, que garanticen seguridad, salubridad y continuidad docente y que sean transparentes en este proceso.