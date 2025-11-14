Las fiestas locales de 2026 en la provincia de Alicante ya tienen fecha
Consulta los días festivos retribuidos y no recuperables para el próximo año por municipios
El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este viernes la relación de fiestas locales de todos los municipios de la Comunidad Valenciana. Así, si quieres saber qué días son festivos locales retribuidos y no recuperables puedes consultar el siguiente listado:
- ATZÚBIA, L’: 13 d’abril, Sant Vicent Ferrer; 4 de setembre, Crist del Miracle.
- AGOST: 11 de març, Dia de la Vella; 29 de juny, festivitat de Sant Pere Apòstol, patró d’Agost.
- AGRES: 16 de febrer; 7 de setembre.
- AIGÜES: 27 i 28 d’agost.
- ALBATERA: 13 d’abril, dia de Sant Vicent; 25 de juliol, dia de Sant Jaume Apòstol.
- ALCALALÍ: 25 i 26 de juny.
- ALCOSSER: 20 de maig; 7 de desembre.
- ALCOI: 25 d’abril; 27 d’abril.
- ALCOLEJA: 13 d’abril, Sant Vicent Ferrer; 21 d’agost, festes patronals.
- ALFAFARA: 6 d’agost; 7 de desembre.
- L’ALFÀS DEL PI: 9 de novembre i 10 de novembre.
- ALGORFA: 13 d’abril, Sant Vicent Ferrer; 16 de juliol, Mare de Déu del Carme.
- ALGUEÑA: 13 d’abril, 2n dilluns de Pasqua; 30 de juliol, dia patrons Algueña sants Abdó i Senent.
- ALACANT: 16 d’abril, festivitat de Santa Faç; 23 de juny, Fogueres de Sant Joan.
- ALMORADÍ: 30 de juliol, festivitat dels Santicos de la Piedra; 30 de novembre, festivitat de Sant Andreu.
- ALMUDAINA: 16 de gener, Sant Canut; 21 d’agost, Sant Bartomeu.
- ALQUERIA D’ASNAR, L’: 25 de setembre; 28 de setembre, Sant Miquel.
- ALTEA: 28 i 29 de setembre.
- ASPE: 12 de febrer, Dia de la Jira; 5 d’agost, festivitat de la Mare de Déu de les Neus.
- BALONES: 2 d’abril; 30 d’abril.
- BANYERES DE MARIOLA: 22 d’abril, Dia de l’Entrada, i 23 d’abril, dia de Sant Jordi.
- BENASAU: 2 d’abril, Dijous Sant; 13 d’abril, Sant Vicent.
- BENEIXAMA: 2 d’abril, Dijous Sant; 13 d’abril, festivitat de Sant Vicent Ferrer.
- BENEJÚZAR: 4 de juny, Corpus Christi; 7 d’octubre, Mare de Déu del Rosari.
- BENFERRI: 30 de setembre, Sant Jeroni; 7 d’octubre, Mare de Déu del Rosari.
- BENIARBEIG: 2 d’abril, Dijous Sant; 13 d’abril, segon dilluns de Pasqua.
- BENIARDÀ: 3 i 4 d’agost, festivitat en honor a la Mare de Déu dels Dolors.
- BENIARRÉS: 20 de març; 7 de desembre.
- BENIDOLEIG: 13 d’abril, Sant Vicent Ferrer; 7 d’agost, festa patronal la Puríssima Concepció.
- BENIDORM: 9 i 10 de novembre.
- BENIFALLIM: 13 d’abril, Sant Vicent Ferrer; 29 de setembre, Sant Miquel.
- BENIFATO: 27 i 28 d’agost.
- BENIGEMBLA: 20 de març; 2 d’abril.
- BENIJÓFAR: 13 d’abril, 2n dilluns de Pasqua; 25 de juliol, Sant Jaume, festes patronals.
- BENILLOBA: 13 d’abril; 7 de desembre.
- BENILLUP: 24 d’abril; 4 de desembre.
- BENIMANTELL: 7 d’agost, festes en honor a Sant Llorenç; 16 d’octubre, festes en honor al Santíssim Sagrament.
- BENIMARFULL: 20 de març, festivitat pont Sant Josep; 7 de desembre, festivitat pont de la Constitució.
- BENIMASSOT: 27 d’abril; 7 de desembre.
- BENIMELI: 20 d’agost, festivitat Mare de Déu Immaculada; 21 d’agost, festivitat Santíssim Eccehomo.
- BENISSA: 27 d’abril, Dia del Riberer; 29 de juny, Moros i Cristians.
- EL POBLE NOU DE BENITATXELL: 22 de juliol, festivitat de Santa Maria Magdalena; 24 de juliol, festivitat de Sant Cristòfol.
- BIAR: 13 d’abril, Sant Vicent Ferrer, anunci Festes de Maig; 10 de juliol, festivitat de Sant Cristòfol, patró de Biar.
- BIGASTRO: 2 d’abril, Dijous Sant; 13 d’abril, festivitat de Sant Vicent Ferrer.
- BOLULLA: 24 d’agost, festivitat de la Mare de Déu dels Dolors; 25 d’agost, festivitat del Santíssim Sagrament.
- BUSOT: 13 d’abril, Sant Vicent Ferrer; 10 d’agost, Sant Llorenç Màrtir.
- CALLOSA D’EN SARRIÀ: 24 de juliol, festivitat de Sant Jaume; 13 d’octubre, festes patronals.
- CALLOSA DE SEGURA: 2 d’abril, Dijous Sant; 13 d’abril, festivitat de Sant Vicent.
- CALP: 5 d’agost, Mare de Déu de les Neus; 22 d’octubre, Santíssim Crist de la Suor.
- CAMPELLO, EL: 16 de juliol, festivitat de la Mare de Déu del Carme; 15 d’octubre, festivitat de Santa Teresa de Jesús.
- EL CAMP DE MIRRA: 13 d’abril, Sant Vicent; 24 d’agost, Sant Bartomeu, patró de la localitat.
- CAÑADA: 7 de gener, festivitat dels Reis d’Orient; 10 de juliol, festivitat de Sant Cristòfol, patró de la localitat.
- CASTALLA: 25 de juliol, celebració Sant Jaume; 2 de setembre, festes de Moros i Cristians.
- CASTELL DE CASTELLS: 13 d’abril; 27 de juliol.
- CASTELL DE GUADALEST, EL: 14 d’agost; 17 d’agost.
- CATRAL: 5 de febrer i 6 de febrer.
- COCENTAINA: 20 de març; 30 d’octubre.
- CONFRIDES: 24 i 25 d’agost, respectivament, festes de Sant Josep i la Mare de Déu dels Dolors.
- COX: 15 de maig, festivitat de Sant Isidre; 16 de juliol, festivitat de la Mare de Déu del Carme.
- CREVILLENT: 2 d’abril, Dijous Sant; 5 d’octubre, festes patronals.
- DAYA NUEVA: 29 de setembre, Sant Miquel i 30 de setembre, Dia de la Morera.
- DAYA VIEJA: 13 d’abril, dia de Sant Vicent; 8 de setembre, dia de la patrona, la Mare de Déu de Montserrat.
- DÉNIA: 13 d’abril, festivitat de Sant Vicent: 8 de juliol, festivitat de la Santíssima Sang.
- EATIM de la Xara, dependent de Dénia: 4 de setembre, festes patronals; 21 de setembre, Sant Mateu.
- EATIM de Jesús Pobre, dependent de Dénia: 13 d’abril, Sant Vicent Ferrer; 25 de maig, dilluns de Pentecosta.
- DOLORES: 27 de març, Divendres de Dolor; 21 de setembre, Mare de Déu dels Dolors.
- ELDA: 8 i 9 de setembre, festes patronals.
- ELX: 13 d’abril, festivitat de Sant Vicent Ferrer; 29 de desembre, festivitat de la Vinguda de la Mare de Déu.
- FAGECA: 21 d’agost, festes patronals Esperit Sant; 8 d’octubre, pont festivitat Comunitat Valenciana.
- FAMORCA: 27 de març; 13 d’abril.
- FINESTRAT: 21 d’agost; 24 d’agost.
- FORMENTERA DEL SEGURA: 24 d'agost; 29 de setembre
- GAIANES: 7 i 8 de setembre.
- GATA DE GORGOS: 6 d’agost, festivitat del Santíssim Crist; 29 de setembre, festivitat de Sant Miquel Arcàngel.
- GORGA: 28 d’agost, vespra de les festes patronals; 28 de desembre, Dia dels Llauradors.
- GRANJA DE ROCAMORA: 29 de juny, festivitat de Sant Pere; 7 d’octubre, festivitat de la Mare de Déu del Rosari.
- GUARDAMAR DEL SEGURA: 24 de juliol, vespra de la festivitat de Sant Jaume Apòstol; 7 d’octubre, festivitat de la Mare de Déu del Rosari.
- EL FONDÓ DE LES NEUS: 12 de febrer, festivitat de l’últim dijous; 5 d’agost, festivitat de la Mare de Déu de les Neus.
- HONDÓN DE LOS FRAILES: 12 de febrer, festivitat últim dijous; 31 d’agost, festes patronals.
- IBI: 11 de setembre; 14 de setembre.
- JACARILLA: 13 d’abril, Sant Vicent; 8 de setembre, Mare de Déu de Betlem.
- XÀBIA: 13 d'abril, Festa de Sant Vicent; 8 de setembre, Festa de La nostra Senyora de Loreto
- XIXONA: 20 de gener, festivitat de Sant Sebastià; 24 d’agost, tercer dia de les festes de Moros i Cristians.
- LLÍBER: 17 d’agost i 18 d’agost.
- ORXA, L’: 17 de juliol; 20 de juliol.
- MILLENA: 10 de juliol, vespra de festes patronals; 13 de juliol, segon dia festes patronals.
- MONFORTE DEL CID: 7 de desembre; 9 de desembre.
- MONÒVER: 13 d’abril, dilluns de Sant Vicent; 8 de setembre, celebració de les festes patronals.
- MONTESINOS, LOS: 30 de juliol, festes Segregació de l’Ajuntament; 13 d’octubre.
- MURLA: 20 de març; 13 d’abril.
- MURO DE ALCOY: 11 i 12 de maig, festes patronals en honor a la Mare de Déu dels Desemparats.
- MUTXAMEL: 6 d’agost, festivitat del Salvador; 9 de setembre, festivitat de la Mare de Déu del Loreto.
- NOVELDA: 13 d’abril, segon dilluns de Pasqua; 22 de juliol, festivitat de Santa Maria Magdalena patrona de Novelda.
- NUCIA, LA: 13 d’abril, festivitat de Sant Vicent del Captivador; 17 d’agost, festes d’agost.
- ONDARA: 13 d’abril, festivitat de Sant Vicent; 13 de juliol, festivitat de la Mare de Déu de la Soledat.
- ONIL: 23 d’abril, dia de la Mare de Déu; 28 de novembre, dia del Nostre Senyor Robat.
- ORBA: 11 de maig; 26 de desembre.
- ORIHUELA: 17 de juliol, Gloriosa Ensenya de l’Oriol i Festes de la Reconquesta; 8 de setembre, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat patrona d’Orihuela.
- ORXETA: 18 de setembre; 21 de setembre, respectivament, festes patronals en honor a Sant Tomàs de Villanueva i Sant Nazari.
- PARCENT: 13 d’abril, Sant Vicent; 10 d’agost, Sant Llorenç.
- PEDREGUER: 3 de febrer, Sant Blai; 15 de juliol, Sant Bonaventura.
- PEGO: 17 de febrer, Dia de la Crosta; 1 de juliol, festivitat del Santíssim Eccehomo.
- PENÀGUILA: 25 d’agost, festivitat de la Mare de Déu del Patrocini; 7 de desembre.
- PETRER: 18 de maig, festes de Moros i Cristians; 7 d’octubre, festa patronal en honor de la Mare de Déu del Remei.
- PILAR DE LA HORADADA: 30 de juliol, aniversari de la segregació; 13 d’octubre, dia posterior a la festivitat de la Mare de Déu del Pilar.
- PINÓS, EL: 13 d’abril; 8 d’agost. PLANES: 2 d’octubre; 5 d’octubre, festes majors.
- POBLETS, ELS: 13 d’abril, festivitat de Sant Vicent Ferrer; 6 d’agost, Dia del Salvador.
- POLOP: 14 d’agost, festes del Porrat; 2 d’octubre, festes de Sant Francesc d’Assís.
- QUATRETONDETA: 20 de març; 8 d'octubre RAFAL: 7 d’octubre i 8 d’octubre.
- RÀFOL D’ALMÚNIA: 13 d’agost, Immaculada Concepció; 14 d’agost, Sant Francesc de Paula.
- REDOVÁN: 8 de setembre; 29 de setembre.
- RELLEU: 10 d’agost, festes de Sant Albert; 28 de setembre, festes de la Mare de Déu del Miracle i els sants metges Sant Cosme i Sant Damià.
- ROJALES: 29 de juny, Sant Pere Apòstol; 7 d’octubre, Mare de Déu del Rosari.
- ROMANA, LA: 20 de març, festivitat de Sant Josep; 13 d’abril, dilluns de Sant Vicent Ferrer.
- SAGRA: 13 d’abril; 7 d’agost.
- SALINAS: 25 i 26 de maig, festes de Moros i Cristians en honor a la Mare de Déu del Rosari.
- SAN FULGENCIO: 16 de gener, festes en honor al patró Sant Fulgenci; 8 d’octubre, festes en honor de la Mare de Déu del Remei.
- SAN ISIDRO: 15 de maig, festivitat de Sant Isidre Llaurador; 7 de desembre, festivitat de Sant Ambròs.
- SAN MIGUEL DE SALINAS: 28 de setembre i 29 de setembre.
- SANET Y NEGRALS: 3 setembre i 4 de setembre.
- SANT JOAN D’ALACANT: 23 de juny; 14 de setembre
- SANT VICENT DEL RASPEIG: 13 d’abril i 14 d’abril, festes patronals i de Moros i Cristians.
- SANTA POLA: 16 de juliol, Mare de Déu del Carme; 8 de setembre, Mare de Déu de Loreto.
- SAX: 3 de febrer, Sant Blai; 26 de desembre, Cabildo.
- SELLA: 5 d’octubre i 6 d’octubre. SENIJA: 4 de maig i 5 de maig, respectivament, festes patronals en honor a la Mare de Déu dels Desemparats de Senija.
- TÀRBENA: 3 d’agost; 4 de desembre.
- TEULADA: 13 d’abril, Sant Vicent Ferrer; 15 de juliol, Mare de Déu dels Desemparats.
- TIBI: 13 d’abril, Sant Vicent; 22 de juliol, Dia de la Santa.
- TOLLOS: 24 de juliol i 25 de juliol, festes patronals.
- TORMOS: 13 d’abril; 28 d’agost.
- LA TORRE DE LES MAÇANES: 8 de maig, Sant Gregori; 27 de juliol, Santa Anna.
- TORREVIEJA: 13 d’abril, Sant Vicent Ferrer; 16 de juliol, Mare de Déu del Carme.
- VALL D’ALCALÀ, LA: 19 de gener, festa de Sant Antoni; 28 d’agost, festa patronal d’Alcalà de la Jovada.
- VALL D’EBO, LA: 13 d'abril, Sant Vicent Ferrer; 10 d'agost, Festes Patronals
- VALL DE GALLINERA, LA: 13 d’abril, Sant Vicent Ferrer; 23 de desembre, festiu de Nadal.
- VALL DE LAGUAR, LA: 2 d'abril, Dijous Sant; 13 d'abril, Sant Vicent Ferrer
- VERGER, EL: 13 d’abril, Sant Vicent; 14 d’agost, Sant Isidre.
- VILA JOIOSA, LA: 29 de juliol, festivitat de Santa Marta; 29 de setembre, festivitat de Sant Miquel.
- VILLENA: 13 d’abril, Sant Vicent; 10 de setembre, dia posterior a la celebració de les festes patronals.
- XALÓ: 4 d’agost, festivitat de Sant Doménec; 19 d’octubre, festivitat de la Mare de Déu Pobra.
