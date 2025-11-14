Las Hogueras de Alicante avalan un nuevo reparto de subvenciones que premiará a quien más invierta en el monumento

La Federació de les Fogueres ha dado vía libre a la reforma en el sistema de subvenciones municipales para el monumento de cara a las Hogueras 2026. El nuevo modelo del Ayuntamiento de Alicante, validado este viernes en una asamblea extraordinaria tras el pacto inicial de esta semana entre la Federació y la Concejalía de Fiestas, cambia de manera significativa la fórmula que se utilizaba hasta ahora, pasando de un sistema con cantidades según la categoría de las comisiones a un modelo basado en un porcentaje del 30% del presupuesto de cada monumento. Esto significa que las comisiones que inviertan más en la creación de sus hogueras recibirán una mayor subvención, independientemente de la categoría en la que se encuentren, por lo que se evitan picarescas.

De esta manera, la propuesta aprobada por las comisiones se basa en que la subvención será del 30 % del presupuesto del monumento de cada hoguera, con un límite máximo de subvención para la categoría Especial que coincide con el presupuesto destinado a la Hoguera Oficial del Ayuntamiento de Alicante, de 118.500 para el monumento adulto y 25.000 para el infantil.

El nuevo sistema también establece unos mínimos de inversión que deberán cumplir las comisiones para acceder a la subvención. En el caso de las hogueras adultas, el mínimo será de 4.000 euros; para las hogueras infantiles, de 500 euros; y para las portaladas de barracas, de 900 euros. Además, se informó de que en este nuevo sistema las comisiones deberán presentar al Ayuntamiento los contratos oficiales con los artistas y las facturas de los gastos relacionados con la construcción de los monumentos dentro del periodo comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

El modelo actual no era equitativo. No tenía en cuenta el esfuerzo real de cada comisión y había grandes desequilibrios entre categorías David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

El presidente de la Federació de les Fogueres, David Olivares, subrayó durante la asamblea, en la que se pudieron escuchar voces a favor de la propuesta como la del expresidente de la Federació Manuel Jiménez o el presidente de la Federació de Especiales, Josep Amand Tomàs. Ambos coincidieron en que esta reforma responde a una necesidad de cambiar un sistema que no reflejaba de manera justa la inversión de cada comisión. "El modelo actual no era equitativo", afirmó Olivares. "No tenía en cuenta el esfuerzo real de cada comisión y había grandes desequilibrios entre categorías. Ahora, con este nuevo sistema, se premia directamente la inversión en el arte efímero, que es lo que realmente caracteriza a nuestras fiestas", añadió.

Impacto en las comisiones

El cambio no solo afecta a la forma de calcular las subvenciones, sino también al proceso de pago. El nuevo modelo incluye un anticipo del 75% de la subvención antes del 15 de mayo, siempre que las comisiones hayan justificado al menos el 50 % de la inversión en el monumento. Esta medida permite que las comisiones que puedan hacer frente a los gastos de la plantà sin tener que esperar a la justificación final. El 25 % restante de la subvención se abonará una vez las comisiones presenten la cuenta justificativa completa tras la celebración de las fiestas, a partir del 1 de agosto.

Sin embargo, este nuevo sistema de distribución de subvenciones tendrá un impacto significativo en las comisiones. Según los cálculos realizados por la Federació, algunas comisiones perderán entre 200 y 400 euros en subvenciones respecto al modelo anterior, aunque otras verán aumentada su ayuda. En los casos más graves, algunas comisiones dejarían de percibir hasta 600 euros. En total, 18 comisiones mantendrán la subvención tal y como estaba, mientras que unas 26 verán una reducción de hasta 400 euros. El resto de comisiones, en torno a medio centenar, incrementarán los ingresos por las ayudas del Ayuntamiento al monumento.

No obstante, desde la Federació se subraya que este sistema tiene como objetivo incentivar la inversión. "El sistema anterior no favorecía el esfuerzo de las comisiones que invierten más en la calidad de los monumentos. Ahora, con el 30 % sobre el valor del contrato, cualquier comisión puede aumentar su subvención si decide invertir más en su hoguera", explicó José Javier Berenguer, delegado de la comisión jurídica de la Federació.

Una de las condiciones más importantes del nuevo sistema es la forma de justificación de los pagos. Los gastos deberán ser debidamente acreditados con facturas y contratos, y todos los pagos deberán hacerse mediante transferencia bancaria o contrarrecibo domiciliado. Por su parte, las comisiones o barracas que realicen su propio monumento o portalada también tendrán que justificar las facturas correspondientes a los elementos constructivos y los contratos con los artistas dentro del periodo establecido.