Got Talent llega a las Hogueras de Alicante
La Federació impulsa el concurso "Foc i Talent" en busca de los festeros con más talento sobre el escenario
La Federació de Fogueres busca talento en Alicante. La Federació de Fogueres de Sant Joan ha anunciado la organización de Foc i Talent, un certamen abierto a cualquier persona que quiera mostrar sus habilidades sobre el escenario. La inscripción permanecerá abierta hasta el 16 de enero de 2026.
El certamen permitirá actuaciones de 3:30 minutos, en grupos de hasta cinco personas, y cualquier habilidad será bien recibida: canto, baile, magia, imitaciones, monólogos, chistes o incluso trucos de cocina. No hay límite en el número de actuaciones que cada participante pueda presentar.
Un espacio para todos
La vicepresidenta de fiestas y actividades de la Federació de Fogueres, Chiky Sánchez, destaca que la iniciativa busca dar cabida a quienes sienten que no encajan en un certamen artístico tradicional. "Se llama 'Foc i Talent' y está basado en los programas de talento que todos conocemos, pero aquí no hay presión. Queremos que la gente pierda el miedo, suba al escenario y haga lo que le apetezca. Magia, imitaciones, chistes… cualquier cosa que sea interesante para ellos", indicó Sánchez.
El certamen se celebrará en los domingos 25 de enero y 1 de febrero y el plazo para las inscripciones permanecerá abierto hasta el 16 de enero
El certamen se celebrará en dos sesiones, los domingos 25 de enero y 1 de febrero de 2026, por la tarde. La organización confirmará horarios y lugar exacto según el número de inscritos. Sánchez subraya que el formato busca crear un ambiente cercano y participativo, donde incluso el público pueda votar con tarjetas verdes o rojas según les guste la actuación.
Premios y espíritu de grupo
Habrá premios individuales y también para la comisión de foguera o barraca que más participe. "La idea es recuperar el espíritu de los primeros certámenes artísticos: diversión, cercanía y apoyo mutuo. Queremos que las personas disfruten, que rían y se emocionen juntas, sin miedo a ser criticadas", explica Sánchez.
El certamen también pretende reforzar la sensación de unidad entre las comisiones de fogueres, algo que se ha visto debilitado con el tiempo y las redes sociales. Según Sánchez, este tipo de actividades ayuda a recuperar el ambiente de grupo y la participación colectiva que caracteriza a las Hogueras. Para consultas sobre Foc i Talent, los interesados pueden escribir a fiestas@hogueras.es.
