Got Talent llega a las Hogueras de Alicante

La Federació de Fogueres busca talento en Alicante. La Federació de Fogueres de Sant Joan ha anunciado la organización de Foc i Talent, un certamen abierto a cualquier persona que quiera mostrar sus habilidades sobre el escenario. La inscripción permanecerá abierta hasta el 16 de enero de 2026.

El certamen permitirá actuaciones de 3:30 minutos, en grupos de hasta cinco personas, y cualquier habilidad será bien recibida: canto, baile, magia, imitaciones, monólogos, chistes o incluso trucos de cocina. No hay límite en el número de actuaciones que cada participante pueda presentar.

Un espacio para todos

La vicepresidenta de fiestas y actividades de la Federació de Fogueres, Chiky Sánchez, destaca que la iniciativa busca dar cabida a quienes sienten que no encajan en un certamen artístico tradicional. "Se llama 'Foc i Talent' y está basado en los programas de talento que todos conocemos, pero aquí no hay presión. Queremos que la gente pierda el miedo, suba al escenario y haga lo que le apetezca. Magia, imitaciones, chistes… cualquier cosa que sea interesante para ellos", indicó Sánchez.

El certamen se celebrará en los domingos 25 de enero y 1 de febrero y el plazo para las inscripciones permanecerá abierto hasta el 16 de enero

El certamen se celebrará en dos sesiones, los domingos 25 de enero y 1 de febrero de 2026, por la tarde. La organización confirmará horarios y lugar exacto según el número de inscritos. Sánchez subraya que el formato busca crear un ambiente cercano y participativo, donde incluso el público pueda votar con tarjetas verdes o rojas según les guste la actuación.

Premios y espíritu de grupo

Habrá premios individuales y también para la comisión de foguera o barraca que más participe. "La idea es recuperar el espíritu de los primeros certámenes artísticos: diversión, cercanía y apoyo mutuo. Queremos que las personas disfruten, que rían y se emocionen juntas, sin miedo a ser criticadas", explica Sánchez.

El certamen también pretende reforzar la sensación de unidad entre las comisiones de fogueres, algo que se ha visto debilitado con el tiempo y las redes sociales. Según Sánchez, este tipo de actividades ayuda a recuperar el ambiente de grupo y la participación colectiva que caracteriza a las Hogueras. Para consultas sobre Foc i Talent, los interesados pueden escribir a fiestas@hogueras.es.