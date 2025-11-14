El ejecutivo local del PP y los concejales de Vox en Alicante vuelven a mostrar su acercamiento político en un acto público que pone de relieve la creciente colaboración entre ambas formaciones, que por momento parecen miembros de un mismo equipo de gobierno.

Este viernes, en una presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local, el concejal de Seguridad, Julio Calero, estuvo acompañado por los cuatro concejales de Vox en el Ayuntamiento. Lo que no pasó desapercibido en este acto fue la ausencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien, una vez más, no estuvo presente en una cita clave que refleja la influencia de Vox en las decisiones municipales, precisamente el mismo día en que ambas formaciones pactaban la instalación de toldos en la avenida de la Constitución para 2026.

La ausencia de Barcala en este tipo de actos no es una novedad. De hecho, el alcalde tampoco estuvo presente en la puesta de largo dela oficina "antiaborto", oficialmente conocida como Oficina de la Maternidad, que se inauguró hace ahora un año.

El PP cede espacio a Vox en la presentación de vehículos

El evento de este viernes se celebró para dar a conocer la incorporación de once nuevos vehículos a la flota de la Policía Local de Alicante, un proceso que fue acordado dentro de los pactos presupuestarios alcanzados por el PP con Vox para 2025. En este acto fue el concejal de Seguridad, Julio Calero, el encargado de realizar las declaraciones iniciales a los medios aunque, tras su intervención, fue el propio Calero el que cedió la palabra al portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, quien intervino en el acto como si fuera un miembro más del equipo de gobierno, explicando que había sido Vox quien había negociado las medidas relacionadas con la Policía Local en los últimos meses.

El PP y Vox exhiben unidad en Alicante: presentan los nuevos vehículos para la Policía como si fueran socios de gobierno / Jose Navarro

En el acto se presentaron seis nuevos coches patrulla híbridos Ford Focus, destinados a patrullar el casco urbano, y tres vehículos todoterreno Ford Ranger, que se utilizarán en las partidas rurales de Alicante y un vehículo eléctrico destinado al servicio de la Policía Local en la isla de Tabarca. Los vehículos todoterreno son especialmente útiles, según se destacó, en zonas de difícil acceso, ya que están equipados con cabestrante para el rescate de vehículos atrapados y snorkel para vadear zonas de aguas. Además, estos vehículos cuentan con una plataforma posterior de carga cubierta para el traslado de material, lo que amplía su versatilidad en intervenciones de emergencia.

De Oficina Móvil a Puesto de Mando Avanzados

Una de las principales novedades de la jornada fue la presentación de la nueva Oficina Móvil de Atención al Ciudadano, un furgón adaptado que tiene como objetivo acercar los servicios de la Policía Local a los barrios y playas de la ciudad. Este vehículo, que comenzará a operar este sábado en el mercadillo de Teulada, está diseñado para que los ciudadanos que puedan realizar quejas, consultas y sugerencias. Además, la furgoneta está equipada con asientos y mesa de despacho, y cuenta con placas solares en el techo para aumentar su autonomía eléctrica, lo que le permite operar de manera más sostenible.

La furgoneta también dispone de preinstalación de internet para conectar un router wifi y la posibilidad de instalar un monitor, lo que le confiere una gran versatilidad. En situaciones de emergencia o catástrofe, el vehículo puede transformarse en un Puesto de Mando Avanzado, facilitando la coordinación en operaciones de gran envergadura.

Según explicó el concejal de Seguridad, la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano no solo se destinará a los barrios de la ciudad, sino que también se utilizará en eventos multitudinarios como la Peregrina a Santa Faz o el Carnaval de Alicante. "Se valora su presencia en plazas públicas de los centros de los barrios como pueda ser plaza de Argel, la zona de Colonia Requena, Ciudad de Asís, la plaza de Juan Pablo II, y de otros barrios, además de las playas. El Ayuntamiento está realizando un gran esfuerzo para renovar la flota de vehículos de la Policía Local de Alicante con incorporaciones todos los años de nuevas unidades", afirmó Calero.

Por su parte, el concejal de Vox Mario Ortolá subrayó que la renovación de la flota policial es una medida cumplida por su formación, a la que atribuyó la mejora de la situación de la Policía Local de Alicante, un cuerpo que, según los de Abascal, ha estado "abandonado" durante años. "Nuestra prioridad es la seguridad de los alicantinos y de los propios agentes para que no trabajen con vehículos dignos de países tercermundistas. Los siguientes pasos, todos por exigencia de Vox, serán la comisaría de la Playa de San Juan, la de Juan XXIII así como la llegada de los 27 vehículos adquiridos por leasing, que llegarán antes de verano, si todo va como debe", destacó Ortolá