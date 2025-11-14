El Puerto empieza a mover ficha con los tuctucs en Alicante: "¡Que no te vea más aquí!"

La Autoridad Portuaria y la Policía Portuaria han comenzado a intervenir sobre los tuctucs en un contexto de descontrol en la ciudad. Aunque ambas instancias aseguran que “no existe un plan específico” para estos vehículos turísticos, la práctica revela una realidad distinta: se vigila su estacionamiento, se les advierte cuando ocupan aceras o carriles indebidos y se limita su acceso a espacios como la terminal de cruceros. Un punto, este último, donde solo una de las empresas del sector opera gracias a un acuerdo privado con la concesionaria.

Un vídeo grabado este viernes muestra a un agente de la Policía Portuaria ordenando a un conductor de tuctuc que abandone la zona con un aviso tajante: «¡Que no te vea más aquí!». La escena, registrada en el paseo marítimo, evidencia que los controles existen pese a que oficialmente no se haya activado ningún plan específico contra estos vehículos turísticos.

Las versiones internas muestran matices. Desde la Autoridad Portuaria insisten en que su policía actúa “con las medidas habituales” para evitar que aparquen sobre la acera, advertirles cuando se detienen donde no deben y sancionar en los casos más flagrantes. Subrayan además que las competencias son limitadas y que no pueden impedir su circulación dentro del recinto si respetan las normas de tráfico. En paralelo, fuentes policiales describen un escenario mucho más crudo. “Ciudad sin ley”, ausencia de instrucciones específicas y actuaciones únicamente puntuales cuando los agentes se cruzan con vehículos mal estacionados. Coinciden, sin embargo, en la premisa de que no existe regulación específica y no hay previsión de que llegue pronto.

Casco Antiguo

Este movimiento del Puerto llega después de que el Ayuntamiento haya vetado la entrada de tuctucs al Casco Antiguo tras constatar que los permisos municipales que se concedieron vulneraban la propia Zona de Bajas Emisiones. La ordenanza, aprobada hace un año por el PP y Vox, ya prohibía el acceso de vehículos turísticos motorizados, aunque el Consistorio mantuvo durante meses autorizaciones que permitían su entrada en un barrio con acceso controlado por cámaras. Tras corregir la contradicción, la Concejalía de Tráfico notificó a las tres empresas del sector que las antiguas autorizaciones quedan sin efecto y que, desde el 10 de noviembre, no pueden circular por el centro histórico.

Pero el veto al Casco Antiguo no ha reducido la actividad. Los tuctucs han desplazado su base operativa hacia el frente litoral, donde estacionan sin dificultad en aceras de la zona del Postiguet, la plaza del Mar o en áreas de espera junto a hoteles del paseo marítimo. Estas prácticas, prohibidas para cualquier otro tipo de vehículo, se han convertido en una imagen cotidiana en el eje turístico de la ciudad. La ausencia de una zona de estacionamiento regulada y la falta de una ordenanza integral mantienen la actividad en un vacío normativo que alimenta la sensación de desorden.

Los conductores reconocen la nueva situación, pero no suponen un frenazo a su negocio. “A quienes querían subir al Casco Antiguo les hemos tenido que decir que no se puede”, explica uno de ellos, que confirma que ahora las rutas se orientan hacia la Basílica de Santa María, el Castillo de San Fernando o el frente litoral. La demanda turística sigue siendo alta y muchos visitantes desconocen la nueva prohibición. “La gente sigue pidiendo ir a Santa Cruz; se decepcionan cuando les decimos que no podemos subir”, admite el mismo conductor.

Explicaciones

La oposición municipal ha venido exigiendo explicaciones. Compromís cuestiona por qué los tuctucs seguían circulando si una ordenanza de 2010 ya limitaba el acceso de vehículos no autorizados y pide claridad sobre las licencias otorgadas, las multas impuestas y los motivos por los que no se actuó antes. Los vecinos del Casco Antiguo, por su parte, denuncian años de saturación y un trato desigual, ya que mientras a ellos se les restringe el acceso, los tuctucs han ocupado entradas, aceras y zonas peatonales.

La regulación está avanzando a trompicones y con medidas inconexas. Mientras el Ayuntamiento ha cerrado el Casco Antiguo, el Puerto ha empezado a advertir y ordenar, fuentes policiales reconocen que están actuando sin instrucciones claras y los tuctucs han encontrado nuevos espacios donde operar sin impedimentos en un entorno sin reglas definidas. El movimiento de la Autoridad Portuaria supone así un nuevo paso en una cadena de intervenciones que, por ahora, siguen lejos de ofrecer una solución integral.