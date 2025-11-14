Probabilidad de lluvia débil en interior y litoral norte de Alicante

Los cielos despejados se han despedidos de Alicante esta mañana; la bruma ha pasado a ser protagonista en la capital alicantina y muchos vecinos han amanecido sorprendidos por su densidad. A pesar de todo, las temperaturas oscilarán en la ciudad hoy entre los 15 y los 24 grados y tan solo en Dénia y Alcoy se esperan algunas ligeras precipitaciones para despedir la semana. A continuación, te desglosamos el tiempo en algunos de los municipios de la provincia.

El tiempo en Alicante

Alicante tendrá hoy cielos cambiantes, con nubes y claros durante la jornada y un final de día algo más despejado. La probabilidad de lluvia es baja y, en principio, no se esperan precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 24 grados, con ambiente suave al mediodía. La humedad se moverá entre el 45 y el 90 % y soplará viento moderado del sur, girando a oeste por la tarde.

El tiempo en Elche

Elche amanecerá con cielos nubosos, que irán abriéndose a lo largo del día hasta dejar un ambiente más soleado por la tarde. El riesgo de lluvia es reducido, con el paso de alguna nube más compacta a primeras horas. Los termómetros marcarán entre 14 y 24 grados, con mediodía agradable. La humedad quedará en torno al 45–75 % y el viento soplará flojo a moderado del sur.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm se espera una jornada variable, con intervalos nubosos pero ratos de sol, sobre todo a últimas horas. La posibilidad de chubascos es baja, aunque el cielo se mostrará algo más cubierto a primera hora. Las temperaturas irán de 16 a 22 grados, con sensación templada. El viento de suroeste será protagonista, moderado con rachas más intensas en la costa y ambiente algo húmedo, entre el 55 y el 80 %.

El tiempo en Elda

Elda vivirá un viernes gris, con cielos muy nubosos por la mañana y algo menos cargados por la tarde. Podría escaparse alguna llovizna aislada, pero lo más probable es que el día transcurra sin lluvia significativa. Las máximas rondarán los 22 grados y las mínimas los 12, con sensación fresca a primera hora. La humedad se moverá entre el 40 y el 80 % y soplará viento del sur, en general moderado.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, las primeras horas llegarán con algunas nubes, pero el ambiente se irá aclarando y la tarde será más luminosa, con amplios ratos de sol. No se esperan lluvias y el riesgo de chubascos es muy bajo. Las temperaturas oscilarán entre 17 y 23 grados, con sensación suave. La humedad rondará el 50–85 % y el viento soplará con fuerza del suroeste, sobre todo por la mañana, perdiendo intensidad al final del día.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá una jornada tranquila, con nubes y claros a primera hora y un ambiente más despejado conforme avance el día. La probabilidad de lluvia es baja y, en general, el tiempo será seco. Las temperaturas irán de 14 a 24 grados, con mediodía agradable. La humedad se situará entre el 45 y el 85 % y el viento soplará moderado del suroeste, con algunas rachas destacadas en las horas centrales.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy el cielo aparecerá más revuelto, con intervalos nubosos y posibilidad de alguna lluvia débil, sobre todo de madrugada y por la mañana. Por la tarde tenderá a abrirse, con menos nubes y un final de día algo más claro. El termómetro marcará entre 13 y 21 grados, con ambiente fresco en las horas menos soleadas. La humedad se moverá entre el 45 y el 75 % y soplará viento del sur, en ocasiones moderado.

El tiempo en Dénia

Dénia afronta un viernes cambiante, con nubes que pueden dejar lluvias débiles a lo largo del día, alternando con ratos de cielo más abierto. El riesgo de chubascos es moderado, aunque se espera que sean en general de poca intensidad. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 14 y 25 grados, con una sensación algo bochornosa al mediodía. La humedad será alta, entre el 55 y el 85 %, y el viento del sur soplará moderado, con rachas más fuertes en la franja litoral.