El tiempo sigue loco en Alicante: la bruma toma Elche tras una noche tropical en parte del litoral

El tiempo sigue loco. O más bien el cambio climático lo está alterando todo. La entrada de aire sahariano en el litoral de la provincia de Alicante ha generado una densa bruma que este viernes ha tomado Elche y otros puntos a primera hora, después de que se manifestara el jueves por la tarde en la capital y su área metropolitana.

Unos vientos que también han traído polvo del desierto y calima. Y existe la posibilidad de ver estos días auroras boreales por la tormenta solar que barre el planeta.

Y ahora se suma otro fenómeno que ya está muy interiorizado en la provincia: otra noche tropical, aunque en este caso se produce a mediados de noviembre, algo muy poco frecuente, pero que está dejando de ser excepcional.

El cambio de viento registrado el jueves, que viene ahora del sur, como consecuencia de la entrada de la borrasca Claudia en la Península Ibérica, ha provocado la entrada de un aire cálido con polvo sahariano. Y esto no solo ha generado una neblina en la costa al condensarse sobre el mar al estar el agua más fría, y la aparición del polvo africano, que ha empeorado la calidad del aire por la calima. También ha elevado las mínimas.

Según ha informado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), "la irrupción de aire cálido es noticia y en plena madrugada de un 14 de noviembre no encontramos ningún sitio por debajo de los 10 ºC" en la Comunidad Valenciana a las 1:00 del viernes. A esa hora había 25 grados en Orba, 24 en Callosa d'en Sarrià, 23 en Alicante, 22 en Alcoy o 20 en Agres y Biar. Y en la cima de Aitana las rachas del sur superaban los 100 km/h.

Y finalmente solo una estación de las 246 de Avamet en la provincia ha bajado esta madrugada del viernes de 10 grados, con 9,4 en Confrides. Además, 13 estaciones han registrado valores que no han bajado de 20 grados en pleno noviembre, lo que significa que han pasado una noche tropical.

Así, la mínima más alta ha sido en Parcent y Callosa d'en Sarrià con 21,4 grados, según la red de Avamet. También han registrado noche tropical Alcalalí y Xàbia con 20,9 de mínima, Benigembla con 20,8, Benidorm con 20,6, Altea con 20,5, Teulada-Moraira con 20,3, Calp con 20,2 y Polop con 20. Todo después de que este año se hayan batido récords por las temperaturas nocturnas, superando la capital por primera vez las 100 noches tropicales, llevando ya más de 105, como consencuencia directa del cambio climático.

En cuanto a las máximas, en el litoral pueden rondar durante el fin de semana los 24 grados, aunque en un principio ya sin noches tropicales. Y riesgo de lluvia entre el sábado y el domingo. A partir del lunes se espera una bajada del mercurio para situarse sobre los 20 grados en la costa.