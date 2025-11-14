¿Cómo es volar sobre una nube de polvo? Abrumadoras imágenes desde el cielo de Alicante

La cuenta de divulgación Proyecto Mastral ha publicado unas imágenes cedidas por la usuaria Agnieszka, que captó -como pudo- las proximidades del aeropuerto de Alicante - Elche Miguel Hernández desde cielo. Lo curioso de las fotografías es que la orografía que generalmente se aprecia desde la zona, ofreciendo vistas únicas, quedó absolutamente cubierta por la bruma que desde ayer hasta hoy persiste en varios puntos de la provincia.

El motivo del fenómeno, la borrasca Claudia, ha generado incertidumbre y preguntas entre los vecinos. En la provincia no se ha activado ninguna alerta por ahora. Según el director del Laboratorio Climatológico de la UA, Jorge Olcina, "El cambio del viento ha arrastrado aire muy cálido que cuando se deposita sobre el mar, que está mas frío, se condensa y forma la bruma".

¿Es peligroso aterrizar con la bruma?

La neblina, bruma y la calima es un fenómeno muy habitual en los aeropuertos y los aviones están más que preparados para operar con visibilidad reducida. De hecho, no es la vista del piloto la que guía un aterrizaje, sino un conjunto de sistemas y ayudas en tierra que permiten que el proceso sea el más seguro.