Alicante celebra la convivencia de centros de mayores en plena polémica por el retraso de los talleres

La plaza del Ayuntamiento de Alicante ha sido el escenario de otra jornada de convivencia de los centros municipales de mayores, donde varios centenares de usuarios disfrutaron de una merienda, música y actuación en vivo de coplas y canciones tradicionales. El evento lúdico, organizado por la Concejalía de Mayores, se ha celebrado en plena polémica por el retraso del inicio de los talleres para la tercera edad.

A este respecto, la concejala Begoña León, que tomó brevemente la palabra, ha asegurado que "ahora mismo estamos trabajando en esas actividades que cada vez están más cerca", sin hacer ningún anuncio adicional. "Desde aquí quiero mostrar todo mi apoyo, daros las gracias por cómo nos estáis ayudando", ha añadido la responsable de Mayores en referencia a la solución provisional alcanzada para iniciar las actividades con voluntarios y al aire libre, mientras 15 de los 19 centros municipales permanecen cerrados.

Ausencia de Barcala

Por otra parte, se había anunciado que el alcalde, Luis Barcala, acudiría al acto junto a la edil León, hecho que finalmente no ocurrió. Si bien el regidor estuvo frente al Ayuntamiento en los minutos previos a que se permitiera el acceso a los asistentes, posteriormente tuvo que ausentarse y no llegó a participar de la convivencia. En contraparte, sí acudieron los concejales Carlos de Juan y Julio Calero.

Las 339 actividades convocadas por el Ayuntamiento, que debían iniciar el 1 de octubre, todavía no han arrancado formalmente, pues la empresa que resultó adjudicada a mitad de septiembre, renunció a una sola semana del inicio de los talleres. Como respuesta al retraso, los mayores también llenaron la plaza del Ayuntamiento, pero a modo de protesta, el pasado 20 de octubre. Actualmente, el gobierno local trabaja en terminar de recabar la documentación para adjudicar a la segunda clasificada del concurso.

Ambiente festivo

Por lo demás, la jornada tuvo un carácter ameno en el que los usuarios de los centros de mayores fueron recibidos con catering en grandes mesas. Al centro de la plaza, un espacio diáfano frente al escenario fue bien aprovechado por los más hábiles en el baile. La concejala León recorrió las diferentes mesas para hablar con varios de los presentes, y desde la tarima también aprovechó para "dar las gracias a voluntarios de vuestros centros que han hecho posible esta jornada junto con los técnicos de la concejalía".

El acto estuvo reservado a los socios de los centros municipales, quienes acudieron desde toda la ciudad, invitación en mano, hasta el perímetro vallado de la plaza. Es la segunda ocasión en la que se realiza este tipo de jornada, con antecedente en la celebrada en mayo de 2024, en horario diurno en la antigua Cochera de Tranvías.