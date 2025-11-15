Cáritas celebra 60 años "de amor por los demás" en Alicante

Una mirada de solidaridad hacia quienes más lo necesitan, sin importar religión ni procedencia. Alicante ha celebrado este sábado las seis décadas de compromiso con las personas desfavorecidas de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante. Una oportunidad para poner en valor la defensa de la dignidad humana que esta organización, la principal acción caritativa y social de la Iglesia, abanderaba ya antes de su articulación como confederación en 1965, como ampliación natural de la institución religiosa.

La entidad, fundada hace 60 años y hoy respaldada por 137 comunidades parroquiales y miles de socios y donantes, ha conmemorado su aniversario con una chocolatada popular a las 10.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante, acompañada por el toque festivo de la Colla de Nanos i Gegants. Tras ello, se celebró en la Concatedral de San Nicolás una Eucaristía de acción de gracias presidida por el obispo José Ignacio Munilla.

Las actividades por esta efeméride culminaron con la Gala de Clausura del 60 aniversario en el Auditorio de la Diputación (ADDA), que reunió a representantes institucionales, voluntariado, participantes, sacerdotes, colaboradores y miembros de las distintas Cáritas parroquiales de la diócesis. Un acto destinado a rendir homenaje a todas las personas que han hecho posible la misión de Cáritas durante estas seis décadas y poner de manifiesto el legado que han creado.

La jornada de clausura del 60 aniversario de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante, en imágenes / Héctor Fuentes

“Como decimos en nuestro lema, son 60 años de amor por los demás, y es muy importante mostrar eso a todo el mundo: cómo Cáritas está siempre al lado de quienes más lo necesitan”, ha destacado a INFORMACIÓN el director ejecutivo de Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante, Víctor Mellado. “Muchas veces la gente solo conoce la labor de reparto de alimentos, pero desde hace muchos años Cáritas es mucho más: tratamos de que las personas salgan adelante con planes de empleo, formación y otros proyectos que a menudo son menos visibles”, ha apostillado.

Datos que marcan la solidaridad de toda una sociedad

En el ámbito provincial, los datos de participación de la diócesis evidencian la dimensión del trabajo que Cáritas desarrolla en Alicante. Actualmente existen 137 Cáritas Parroquiales, responsables de coordinar, orientar y promover la acción caritativa y social en sus respectivas comunidades. En total, la entidad cuenta con 1.370 voluntarios, según las cifras confirmadas por la organización, un grupo de personas que, de manera desinteresada, sostiene el proyecto gracias a su dedicación diaria y al apoyo de la financiación pública y privada.

Los últimos datos, correspondientes al curso 2023, reflejan unos ingresos de 7.969.924 euros, una cifra esencial para sostener los distintos programas de atención, acompañamiento y promoción social. Esta cantidad ha sido posible gracias al apoyo conjunto de donantes, empresas e instituciones, así como a las aportaciones económicas procedentes de las administraciones europea, central, autonómica y local. La memoria detalla, además, que dentro de esos ingresos las contribuciones públicas y privadas se mantienen prácticamente equilibradas.

Una idea que sigue manteniendo su raíz evangélica

La historia de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante se remonta a los años cuarenta, mucho antes de su constitución oficial en 1965 por el obispo Barrachina. En plena posguerra, cuando España afrontaba la pobreza y la necesidad, el Secretariado Diocesano de Caridad comenzó a organizar la ayuda a los más vulnerables. Entre sus primeros gestos solidarios destacó la acogida de niños austriacos afectados por la Segunda Guerra Mundial, una muestra temprana de fraternidad y hospitalidad que marcaría la identidad de la institución.

Durante la década de los cincuenta, la labor de caridad se consolidó desde las parroquias, con proyectos como la Ayuda Americana, cantinas escolares y tómbolas benéficas que financiaron viviendas en barrios humildes. A lo largo de seis décadas, Cáritas ha tejido una historia de solidaridad con miles de acciones y ha sabido adaptarse a los nuevos retos sociales, apoyando a migrantes, personas sin hogar, víctimas de violencia y jóvenes en riesgo, siempre con el objetivo de proteger la dignidad humana y ofrecer esperanza activa.

Una de las actividades realizadas por Cáritas en Elche, el 6 de noviembre, dentro de las actividades anuales de aniversario / AXEL ALVAREZ

En este sentido Mellado asegura que "Dios nos pide que estemos al lado de quienes más lo necesitan. En nuestra diócesis, por ejemplo, tenemos tres centros para personas sin hogar, equipos de calle que salen por las principales ciudades por la noche a ver a esas personas… Hay que estar al lado de los últimos. Eso ya estaba hace 60 años, y mucho antes, en la Iglesia. Luego, a través de la acción caritativa institucionalizada por Cáritas, se dio forma a todo ello", ha subrayado el director ejecutivo de la entidad.

Acción integral de ayuda a los más necesitados

Quizá la labor más conocida de Cáritas sea su cooperación con las iglesias locales y con las llamadas "Cáritas hermanas", mediante la cual se distribuyen alimentos y productos de primera necesidad a quienes más lo necesitan. Sin embargo, su acción va mucho más allá: la organización desarrolla programas de acogida y acompañamiento para personas vulnerables y excluidas, impulsa proyectos destinados a facilitar el acceso a un empleo digno y está presente en territorios afectados por emergencias climáticas, conflictos o crisis humanitarias.

"Somos una gran familia de voluntarios, respaldada por miles y miles de socios y donantes, gente que confía en Cáritas para ayudar a quienes más lo necesitan. En la Iglesia no se mira la religión, el credo ni la nacionalidad; se mira a la persona", destaca Mellado. "En un contexto de polarización constante, con los telediarios abriendo una y otra vez con conflictos, Cáritas nos recuerda que lo realmente importante es mirar a la persona a los ojos y apoyarnos unos a otros". Una manera de entender la ayuda que se ha gestado durante 60 años en forma de entidad, pero que sigue "una tradición cristiana de más de 2.000 años", finaliza el director de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante.