El Foro Municipalismo aborda este lunes los retos de los ayuntamientos de la provincia

Este lunes 17 de noviembre, a partir de las 9:30 horas, el Club INFORMACIÓN acogerá una nueva edición del Foro Municipalismo, un encuentro que reunirá a más de una veintena de responsables municipales de toda la provincia de Alicante con el objetivo de compartir reflexiones, retos y propuestas en torno a la gestión local y la gobernanza municipal desde una perspectiva estratégica.

Organizado por INFORMACIÓN, el foro busca promover un espacio de diálogo y colaboración entre ayuntamientos, con especial atención a la planificación urbana, los servicios públicos, la sostenibilidad, la innovación, la digitalización y la financiación local. La cita contará con la participación de alcaldes, concejales y portavoces municipales de diferentes poblaciones, así como con entidades y empresas colaboradoras con experiencia directa en la gestión de infraestructuras y servicios esenciales para los municipios.

La jornada comenzará con la bienvenida a cargo de Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, que también moderará la primera mesa de debate, protagonizada por Luis Barcala, alcalde de Alicante, y Pablo Ruz, alcalde de Elche. A continuación, Jordi Azorín Poveda, consejero delegado de Hidraqua, realizará una intervención en representación de la empresa.

La segunda mesa contará con la presencia de Toni Pérez, alcalde de Benidorm, y Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja. Posteriormente, José Masegosa, director de Comunicación de Hozono Global, aportará su visión desde el ámbito empresarial.

A las 11:30 horas tendrá lugar una entrevista entre José Antonio Belso, director de SUMA, y Toni Cabot. Acto seguido, se celebrará la tercera mesa de debate en la que intervendrán Rubén Alfaro, alcalde de Elda; Toni Francés, alcalde de Alcoy; y Fulgencio José Cerdán, alcalde de Villena. Después, intervendrá Luis de Páramo, director general de Servicios y Medio Ambiente de Grupo Cívica.

La cuarta mesa reunirá a representantes de diferentes municipios de la comarca de L’Alacantí y la Marina Baixa: Juan José Berenguer, alcalde de El Campello; Santiago Román, alcalde de Sant Joan d’Alacant; José Rafael Pascual, alcalde de San Vicente del Raspeig; Pedro Ramis, concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Ciudad Inteligente de La Vila Joiosa; y Vicente Arqués, alcalde de l’Alfàs del Pi. Miguel Ángel Benito, director de Aqualia en la Comunidad Valenciana y Baleares, protagonizará la siguiente intervención empresarial.

La quinta y última mesa reunirá a Francisco José Martínez, alcalde de Novelda; Antonio Puerto, alcalde de Aspe; Juan José Hernández, alcalde de Monforte del Cid; Sergio Carrasco, alcalde de Ibi; y María Gómez García, alcaldesa de Almoradí.

El cierre institucional correrá a cargo de Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, y a las 13:30 horas se ofrecerá un cóctel para los asistentes como colofón a la jornada.

Aunque el evento se celebrará de forma presencial en el Club INFORMACIÓN, y el aforo está ya completo, toda la jornada se podrá seguir en directo vía streaming a través del canal de YouTube de INFORMACIÓN.

El Foro Municipalismo se consolida así como un espacio imprescindible para escuchar, compartir y repensar el papel de los ayuntamientos en la transformación de los territorios.