¿Llega el frío para quedarse? Cielos nubosos y lluvias débiles en la provincia de Alicante

La provincia de Alicante encara una jornada marcada por nubosidad creciente y la posibilidad de precipitaciones débiles durante la segunda mitad del día, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Temperaturas propias de la epoca del año en el que estamos se instaurantes en varios municipios de la provincia.

Las temperaturas se mantendrán con alguna que otra variación respecto a días previos con mínimas en torno a los 10 ºC y máximas próximas a los 24 ºC, mientras que el viento soplará flojo con predominio del suroeste, moderado en litoral.

El tiempo en Alicante

Alicante tendrá hoy cielos cambiantes, con nubes y claros durante la jornada y un final de día algo más despejado. La probabilidad de lluvia es baja y, en principio, no se esperan precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 23 grados, con ambiente suave al mediodía.

El tiempo en Elche

Elche amanecerá con cielos nubosos, que irán abriéndose a lo largo del día aunque se esperan lluvias débiles por la tarde. . Los termómetros marcarán entre 13 y 23 grados, con mediodía agradable.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm se espera una jornada variable, con intervalos nubosos con intervalos de lluvia escasa. La posibilidad de chubascos es de un 60%, aunque el cielo se mostrará algo más cubierto a primera hora. Las temperaturas irán de 16 a 21 grados, con sensación templada. El viento de suroeste será protagonista, moderado con rachas más intensas en la costa y ambiente algo húmedo.

El tiempo en Elda

Elda vivirá un sábado gris, con cielos muy nubosos durante la segunda mitad de la jornada, llegando a alcanzar el 90% de probabilidad de lluvia. Las máximas rondarán los 22 grados y las mínimas los 10, con sensación fresca a primera hora.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, las primeras horas llegarán con algunas nubes, pero el ambiente se irá aclarando hasta la tarde donde se presenciará intervalos nubosos. No se esperan lluvias y el riesgo de chubascos es muy bajo. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 23 grados, con sensación suave.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá una jornada muy nubosa, conforme avance el día se espera precipitaciones escasas, el tiempo será seco. Las temperaturas irán de 12 a 24 grados, con mediodía agradable.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy el cielo aparecerá más revuelto, con intervalos nubosos y posibilidad de alguna lluvia escasa, sobre todo durante la tarde y noche. El termómetro marcará entre 11 y 21 grados, con ambiente fresco en las horas menos soleadas.

El tiempo en Dénia

Dénia afronta un sábado cambiante, con nubes que pueden dejar lluvias débiles a lo largo de la tarde, alternando con ratos de cielo más abierto. El riesgo de chubascos es moderado, aunque se espera que sean en general de poca intensidad. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 13 y 24 grados.