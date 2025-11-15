Los vecinos reavivan la movilización ante el silencio de las administraciones sobre el Parque Central de Alicante

El apagón informativo que se ha producido desde el verano en torno al proyecto del Parque Central ha llevado a varias asociaciones vecinales de Alicante a convocar una nueva manifestación en la Gran Vía para el próximo 12 de diciembre. Este es el acuerdo que han adoptado en la asamblea realizada este sábado, pautada por la plataforma Vecindario por un Parque Central.

La reunión ha tenido lugar en los bajos del Puente Rojo, del lado de La Florida, donde una treintena de vecinos han acordado retomar la movilización luego de que la presentación del proyecto del Parque Central haya quedado aplazada de forma indefinida desde julio. En aquel entonces, fuentes de la Concejalía de Urbanismo señalaron que el esperado acto, en el que intervendría el ministro de Transporte, Óscar Puente, se debía postergar "para cerrar algunas cuestiones técnicas" sobre el trabajo de ordenación pormenorizada.

Desde entonces no ha habido ninguna actualización oficial sobre el proyecto, ni fecha para su presentación. Vicente Alcaraz, portavoz de Vecindario por un Parque Central, lamenta que no han recibido más información de las administraciones y sobre el retraso denuncia que "si no se ha sabido más nada es porque no tienen nada preparado". En la asamblea también tomó la palabra Julio Díaz, presidente de la Asociación de Vecinos Nuevos Horizontes de Ciudad de Asís, para criticar que "esta zona es la realidad de una ciudad que está crecientemente abandonada".

Críticas al Ayuntamiento

Díaz ha recordado que en la frontera con los terrenos del Parque Central está una de las pocas calles sin asfaltar que puedan verse en una capital de provincia española, en referencia al tramo de 40 metros de tierra en Deportista César Porcel. "El año pasado dijeron que la iban a asfaltar por 21.000 euros, que era tan poco el costo que no hacía falta ni concurso", ha denunciado el representante vecinal de Ciudad de Asís.

La asamblea vecinal de este sábado 15 de noviembre bajo el Puente Rojo, en imágenes / Héctor Fuentes

Los vecinos dan poca credibilidad a los recientes anuncios en materia de urbanismo e instalaciones deportivas que ha hecho el alcalde Barcala, como el de un parque agrario de 135 hectáreas en el entorno de Torres de la Huerta. "Se habla del parque de la huerta y es todo humo", ha señalado Díaz ante una asamblea que se pregunta por qué entre los proyectos que ha aireado el Ayuntamiento no se ha mencionado nada nuevo sobre el Parque Central.

Entre los asistentes se escuchaban críticas contra el gobierno de Barcala por "darlo todo para el centro y el turismo", mientras que Díaz, micrófono en mano, se ha cuestionado si sería posible que la situación de abandono de su barrio se replicase en el PAU 5. "Si os dais cuenta, esto es también una cuestión de clase", ha señalado el dirigente vecinal.

A continuación, varios vecinos han tomado la palabra para insistir en la necesidad de movilizarse y hacer notar sus reclamaciones. En palabras de Díaz, los ciudadanos tienen que ser "el aliento en el cogote de un Ayuntamiento que tendría que presionar a las otras administraciones", en referencia al Gobierno de España y la Generalitat, que representan tienen el 50 % y 25 % de las participaciones en la sociedad que ha de impulsar la futura gran zona verde de Alicante.

Escombros en terrenos del parque

Otra denuncia ha tenido que ver con el uso de terrenos al costado de la avenida Médico Ricardo Ferré para el acopio de materiales que se retiran de la obra de la Estación Central del TRAM. Específicamente, han asegurado que se llegó a depositar carbonilla que se hallaba en las antiguas vías de tren, la cual, según señalan los vecinos, fue retirada en cuestión de horas por la presión que ejercieron sobre Ferrocarrils de la Generalitat.

José Barril, profesor de Toxicología de la UMH y vecino presente en la reunión, ha expresado que más allá de la suciedad y el visible abandono que sufre la zona, el manejo y traslado de material tóxico como la carbonilla o el balasto de las antiguas vías de tren libera partículas peligrosas para la salud que "quitan años de vida a las personas", y que por ser microscópicas no deben ser ignoradas.

La asamblea contó con la presencia de vecinos de las asociaciones del PAU 1-Juan Pablo II y de Benalúa-El Templete, que desde principios de año han estado involucradas en las movilizaciones por el Parque Central. Del mismo modo, estaba en la reunión la edil de Compromís Sara Llobell. La manifestación del próximo 12 de diciembre, que previsiblemente iniciará bajo el ficus de la glorieta del Músico Emilio Álvarez, aguarda todavía que se concrete su recorrido y hora exacta.