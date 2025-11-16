Así "cazan" los nuevos radares de Alicante: multas en función de la ubicación

Algo más de cincuenta multas al día, de media, ponen los radares que el Ayuntamiento de Alicante activó a principios de este año para controlar los excesos de velocidad. Eso sí, el reparto de sanciones es muy desigual entre los dispositivos situados en los diferentes accesos a la capital alicantina.

Los radares que más multan, y a mucha distancia del resto, son los ubicados en la avenida de Dénia, a la altura del Complejo Vistahermosa. Estos dispositivos han puesto un total de 5.931 sanciones desde que se activaron, el 17 de enero de este mismo año. Se trata del 65 % del total de las sanciones puestas por los nuevos radares durante sus primeros seis meses, hasta el pasado 17 de julio, según los datos oficiales de la Concejalía de Movilidad Urbana, que dirige el edil popular Carlos de Juan.

En segundo lugar, también de manera muy clara, se sitúan los radares ubicados en el acceso sur de la ciudad, en la avenida de Elche, que en total son tres: uno en San Gabriel, frente al apeadero del tren, otro en El Palmeral y un tercero frente a la Euipo. Estos radares que controlan la velocidad de los vehículos que entran o salen a la ciudad por el acceso sur han capturado a 2.516 vehículos que han infringido la velocidad máxima, lo que supone un 28 % del total de los nuevos dispositivos de control del Ayuntamiento.

Lejos

A bastante distancia se ubican los otros dos conjuntos de radares. Con apenas 376 sanciones, del total de 9.073, se quedan los colocados en la avenida Caja de Ahorros, en el entorno del colegio Ángel de la Guarda, lo que significa solo el 4 % de las multas globales durante los primeros seis meses de vida. En última posición se queda el radar situado en la avenida de la Villajoyosa, popularmente conocida como la Cantera, que apenas ha "cazado" a 250 infractores durante seis meses.

Estas cifras van en la línea de las registradas durante el primer mes de control de la velocidad. En ese periodo, entre el 17 de enero y el 17 de febrero, los cuatro grupos de radares pusieron 1.491 sanciones, lo que supuso casi 50 multas al día. Esa media, más o menos, se ha mantenido en los siguientes cinco meses.

Tampoco ha cambiado sustancialmente el reparto de las infracciones, ya que en ese primer mes también los radares de la avenida de Dénia concentraron más de dos de cada tres multas. En concreto, fue el 69 % (con 1.032), mientras que ampliando el periodo a los seis meses la cifra se queda en el 65 % del total de las sanciones impuestas. En segundo lugar, en ese primer mes, también se situaron los dispositivos de la avenida de Elche, que registraron 436 multas, lo que significó el 29 %, una cantidad casi invariable a lo largo del primer semestre.

Eso sí, en ese mes inicial, el radar de la Cantera, siempre según los datos facilitados por el Ayuntamiento, no puso ninguna sanción. Cinco meses después, la cifra se ha elevado hasta las 250 multas. También ha crecido algo el peso de las sanciones de los radares de la avenida Caja de Ahorros, al pasar del 1,5 % (con 23) al 4 % (con 376).

Objetivo político

Entonces, el concejal de Movilidad Urbana ya se felicitó por una evidencia: "La reducción generalizada de la velocidad por debajo de los límites establecidos de 50 km/hora y, por tanto, una mejora de la seguridad vial y la reducción del riesgo de accidentes".

En cambio, cuando sí que se vieron modificadas las cifras fue al comparar las del periodo inicial de pruebas, en los primeros días de enero, hasta que se activaron definitivamente. Entonces, los dispositivos llegaron a detectar hasta 134 infracciones al día, muy lejos de las 50 diarias de media en los primeros seis meses ya de servicio oficial de inspección de los vehículos que rebasan los límites legales de velocidad.

Detalles del contrato

El Ayuntamiento de Alicante adjudicó en septiembre del pasado año este contrato para el suministro de cuatro nuevos equipos cinemómetro multicarril de efecto doppler sobre cabina de poste para el control de velocidad de tráfico a la mercantil Smartpol Gestión S.L. por un importe total de 290.673,77 euros. Este contrato también sirvió para darle utilidad a las cajas de radares situadas en el acceso sur, que permanecieron años vacías.

Alicante dispone, además, de otros radares fijos, no siempre activados, ubicados en las avenidas de la Universidad, de Dénia (a la altura de La Goteta) y el último en La Goleta, entre otros.