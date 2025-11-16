La plaza de Calvo Sotelo se queda a oscuras en Alicante

La plaza de Calvo Sotelo de Alicante permanece este domingo por la tarde prácticamente a oscuras. A las 20 horas, apenas cinco farolas están encendidas frente a una quincena que siguen apagadas, lo que deja la zona de juegos infantiles completamente a oscuras.

A pesar de la falta de iluminación, varias familias continúan en el parque jugando con los más pequeños, y también se observa a algunas parejas sentadas en los bancos distribuidos por esta céntrica plaza.

El contraste resulta especialmente llamativo para quienes acceden al espacio desde las distintas avenidas, donde la iluminación navideña en Maisonnave de grandes superficies comerciales ya está en funcionamiento. Lo mismo ocurre al llegar desde la plaza de la Montañeta, igualmente iluminada, lo que acentúa la sensación de penumbra al adentrarse en Calvo Sotelo.

Lugar de paso

La plaza, una de las más transitadas de la ciudad por su ubicación, es un punto habitual de paso para vecinos y visitantes, además de un pequeño pulmón verde rodeado de comercios y oficinas. Su área de juegos infantiles y su amplia zona ajardinada la convierten en un lugar frecuentado por familias durante toda la semana, especialmente en fines de semana como este, cuando la afluencia permanece alta incluso al caer la noche.

Varias parejas sentadas en los bancos de la plaza. / INFORMACIÓN

La falta de iluminación, sin embargo, ha generado cierto desconcierto entre los ciudadanos que se encontraban en el lugar, tanto por la escasa visibilidad como por la sensación que provoca encontrarse en un espacio tan céntrico sin luz.

INFORMACIÓN ha contactado con el Ayuntamiento de Alicante para conocer el motivo de esta situación, aunque por el momento no ha obtenido una respuesta.