Las fricciones políticas no frenan la reforma de la Biblioteca Azorín de Alicante, aunque no se concreta fecha de inicio

La reforma de la Biblioteca Pública Azorín parece encaminarse por fin hacia su fase definitiva. Tras años de demoras, las tres administraciones implicadas en su gestión han completado recientemente los trámites técnicos clave para poder iniciar las obras en el edificio del Paseíto Ramiro. En una reunión telemática convocada por la Concejalía de Urbanismo, técnicos del Ayuntamiento de Alicante, la Conselleria de Cultura y el Ministerio de Cultura revisaron este viernes de forma conjunta la documentación pendiente para otorgar la licencia de obra mayor y ambiental.

Según los estatutos, el inmueble es de titularidad estatal, pero la gestión depende de la Generalitat Valenciana. Por su parte, el suelo es propiedad del Ayuntamiento de Alicante, por lo que cualquier tipo de reforma necesita de la autorización del Gobierno municipal para poder materializarse. Precisamente, el diputado de Sumar por Alicante en el Congreso de los Diputados, Txema Guijarro, planteó este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, una pregunta al ministro de Cultura, de su mismo partido, sobre la reforma integral de la biblioteca.

El propio ministro, Ernest Urtasun, al hilo de la pregunta, puso de relieve que el proyecto está redactado desde el año 2017 y que se ha remitido la documentación en numerosas ocasiones al Ayuntamiento de Alicante sin obtener respuesta, pese a "la necesidad de operar una reforma integral de la biblioteca pública". Algo que no ha sentado bien al Partido Popular de Alicante, que entiende que esta intervención, pergeñada por Sumar, se ha realizado "con mala fe y claro interés político", pese a que la reunión estaba prevista "desde la semana pasada".

Una de las salas de la Biblioteca Azorín ubicada en el Paseíto Ramiro de Alicante / ALEX DOMINGUEZ

La tensión institucional, no obstante, no empañó una reunión entre las tres administraciones que permitió cerrar los aspectos técnicos pendientes y desbloquear un expediente que llevaba años acumulando retrasos, abriendo así la vía para que la remodelación pueda iniciar su andadura. Conviene recordar que la reforma integral permanece paralizada desde 2008 y que el proyecto fue redactado hace casi ocho años por un importe de 17 millones de euros. Por este motivo, desde la Asociación de Amigos de la Biblioteca prefieren mantenerse al margen de los desencuentros políticos y valoran "muy positivamente" este avance.

"Estamos muy satisfechos de que este importante asunto haya llegado a las Cortes Generales y de que las múltiples deficiencias de la Biblioteca Azorín vayan a solucionarse en la mayor brevedad posible", señalan desde la asociación. Aun así, reclaman que "se concrete la fecha de inicio de las obras" para transformar las promesas en hechos: "Es un paso importante, pero debe implementarse para evitar que sea, como otras veces, una falsa promesa". Por ello, aseguran que se mantendrán "pendientes y exigentes" en torno a este caso.

Reparto de responsabilidades políticas

Uno de los puntos que restaba por resolver era la autorización de las actuaciones arqueológicas, necesarias debido a la ubicación del edificio en el casco histórico y en un entorno protegido por la presencia de una muralla del siglo XVI. No obstante, al no contemplarse ampliaciones ni intervenciones profundas en el subsuelo, más allá de la reposición de infraestructuras y el refuerzo de la cimentación, se ha optado por simplificar el procedimiento para agilizar la tramitación y que las obras puedan comenzar "en pocas semanas".

Interior de la sala general de la biblioteca Azorín, en horario matutino / ALEX DOMÍNGUEZ

El co-coordinador de Sumar PV, Xavier López, asegura a INFORMACIÓN que "lo importante es que se concluyan cuanto antes los trámites para la licencia de obras, después de siete años de retrasos por parte del gobierno municipal del PP, y que así el Ministerio pueda ejecutar una inversión de 17 millones de euros". Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Cristina Cutanda, a través de un comunicado del consistorio, señaló la "falta de talante" de Sumar "al verter acusaciones que se han demostrado infundadas contra el Ayuntamiento de Alicante".

Desde Sumar no han recibido muy bien que se utilice "la página web municipal" para esta "cuestión partidista" y López afirma que "lo único que evidencian es la incomodidad y el malestar porque Sumar ha sabido visibilizar una situación premeditada de bloqueo por parte del PP local a las políticas del Gobierno de coalición progresista del Estado en Alicante, dejando al descubierto el mal uso que hacen de las instituciones y cómo pasan por encima del interés general de la ciudadanía".

Una solución surgida tras una queja ciudadana

El culebrón de la reforma integral del edificio se agilizó después de que la Asociación de Amigos de la Biblioteca Azorín aprovechara el Día Internacional de las Bibliotecas, que se celebra el 24 de octubre, para enviar tres escritos a las instituciones con responsabilidades en el proyecto, instándolas a trabajar juntas en beneficio de las instalaciones culturales. "Valoramos muy positivamente que las tres administraciones hablen y se pongan de acuerdo para mejorar esta infraestructura", apuntan, sin querer entrar en valoraciones sobre las responsabilidades: "Para nosotros no se trata de echar la culpa a nadie, sino de que cada parte cumpla con su responsabilidad y se ponga a trabajar de verdad para mejorar la biblioteca".

Pero esta no era la única demanda que realizó dicha asociación, compuesta actualmente por 35 socios, sino que también reclaman a la tercera administración implicada, la Generalitat Valenciana, encargada de la gestión, la ampliación del horario de apertura de la biblioteca, tanto entre semana como los sábados por la mañana, así como la compra de nuevos libros. El último lote de ejemplares, adquirido el pasado año, procedía de los fondos europeos Next Generation, gestionados por el Ministerio de Cultura, y no de una partida autonómica. Por su parte, la ampliación del horario permitiría contar con un lugar para el estudio acorde con las necesidades de los estudiantes alicantinos.