EL TIEMPO
Domingo nuboso y de ligeros chubascos en la provincia de Alicante
La AEMET anuncia un aumento de temperaturas
La provincia de Alicante encara una jornada marcada por nubosidad creciente y una subida generalizada de las temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La probabilidad de precipitación disminuirá considerablemente respecto a ayer.
El viento soplará con fuerza desde el oeste y el suroeste, especialmente hasta el mediodía.
El tiempo en Alicante
Alicante tendrá hoy cielos cambiantes, con nubes y claros durante la jornada y un final de día algo más despejado. La probabilidad de lluvia es baja y, en principio, no se esperan precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 24 grados, con ambiente suave al mediodía.
El tiempo en Elche
Elche amanecerá con cielos algo nubosos que irán abriéndose a lo largo del día aunque haber alguna lluvia débil por la tarde. Los termómetros marcarán entre 13 y 23 grados, con mediodía agradable y soleado.
El tiempo en Benidorm
En Benidorm se espera un día principalmente nuboso a lo largo de toda la jornada. La posibilidad de chubascos se reducirá de forma importante respecto a ayer, pasando a ser de únicamente el 5% durante fases. Las temperaturas irán de 16 a 22 grados, con sensación templada. El viento de noroeste será protagonista. Para el domingo se espera que bajen las temperaturas unos 3ºC de media.
El tiempo en Elda
Elda vivirá un sábado gris por la mañana, con cielos muy nubosos durante la primera mitad de la jornada. Las máximas rondarán los 2o grados y las mínimas los 10, con sensación fresca a primera hora. Se espera una tarde soleada.
El tiempo en Torrevieja
En Torrevieja, las primeras horas llegarán con algunas nubes, pero el ambiente se irá aclarando hasta la tarde donde se presenciará intervalos nubosos. No se esperan lluvias y el riesgo de chubascos es muy bajo. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 23 grados, con sensación suave.
El tiempo en Orihuela
Orihuela tendrá una jornada algo nubosa y el tiempo será seco. Las temperaturas irán de 13 a 24 grados, con mediodía agradable. No se esperan lluvias.
El tiempo en Alcoy
En Alcoy el cielo aparecerá más revuelto, con intervalos nubosos y posibilidad de alguna lluvia escasa, sobre todo durante la tarde y noche. El termómetro marcará entre 10 y 19 grados, con ambiente fresco en las horas menos soleadas.
El tiempo en Dénia
Dénia afronta un sábado generalmente soleado, con nubes en el primer tramo matinal. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 23 grados. Además, soplará viento desde el oeste.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Por qué llega la bruma al cielo del litoral de Alicante?
- Los mejores restaurantes de Alicante según 25 alicantinos escogidos al azar
- El protocolo con sanciones ante una dana colma la paciencia de los directores de la Comunidad Valenciana
- El otro 20-N que marcó a Alicante
- Así será la renovación de la “calle de las setas” de Alicante: duración, fecha y fases
- Las sanciones que impondrá el Consell a los docentes si se saltan el protocolo de emergencias
- El 'dedazo' en los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante llega al juzgado por presuntas irregularidades
- Alicante amanece sin alertas municipales pese a la mala calidad del aire por la calima