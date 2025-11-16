Los vecinos reciben con alivio la instalación de toldos en la avenida de la Constitución de Alicante: "La sombra es necesaria"

La medida del Ayuntamiento de Alicante de instalar toldos en la avenida de la Constitución a partir de 2026 —anunciada tras el acuerdo entre PP y Vox dentro de la quinta modificación de crédito municipal— ha reabierto el debate sobre la falta de sombra en la céntrica vía. La propuesta, que incluye más de 200.000 euros para sombrajes en el distrito 1, llega después de meses de presión de los comerciantes del entorno, que reclamaban soluciones para combatir el calor en una avenida históricamente concurrida por residentes y turistas.

A pie de calle, la mayoría de vecinos consultados por INFORMACIÓN ha valorado positivamente el cambio de postura del equipo de gobierno (PP), que había descartado cualquier sombra artificial en la zona tras la peatonalización y la polémica retirada de las melias en 2023. "Desayuno todos los días aquí, o sea que vendrá bien que pongan sombra para cuando el sol pegue demasiado", comenta Loli García, habitual de las terrazas de la avenida.

Para otros ciudadanos, la incorporación de toldos es más que una mejora puntua: "Es necesaria la medida sobre todo en verano. Es una avenida que cada vez soporta más gente, sobre todo turistas. La sombra siempre es agradable y necesaria", afirma Tomás Gil. En la misma línea, Désiré Boix recuerda que "en verano es insoportable la ciudad", y considera que cualquier actuación encaminada a mejorar el confort térmico es bienvenida.

La sombra siempre viene bien, animará a la gente a venir más al centro Mónica Eleno — Vecina de Alicante

La falta de zonas de resguardo frente al sol es una queja recurrente entre quienes pasan por la avenida. "Ahora a mediodía es imposible estar aquí o pasear con el sol que da", lamenta Cristina Hoyo. Incluso quienes defienden soluciones más naturales aceptan los toldos como un alivio temporal. "La sombra siempre viene bien, animará a la gente a venir más al centro. Lo ideal sería poner zonas verdes con árboles, pero bueno, los toldos no están mal", señala Mónica Eleno.

Otras ciudades como ejemplo

El precedente de otras ciudades también aparece en las conversaciones. Débora García recuerda que "en la calle Larios de Málaga ya tienen toldos y se agradece, sobre todo en verano", mientras que Jaime Vázquez interpreta la iniciativa como parte de la transformación del centro: "Alicante es una ciudad muy cosmopolita, se está haciendo muy grande y es una medida buena para seguir atrayendo a gente. Me parece muy bien que esta calle se peatonalizase, hay que apostar por las personas".

No obstante, algunos vecinos expresan reservas estéticas o dudas sobre cómo quedará el paseo una vez cubierto. "Será una medida buena, aunque creo que se verá menos luz en la avenida, le quita visibilidad", opina Liliana Moreno. Una preocupación que comparte Mari Ángeles López: "A cierta edad el sol ya nos molesta, pero toda la avenida con toldo… no sé cómo se verá".

Modificación de crédito

La instalación de estos sombrajes se enmarca en una modificación de crédito superior a cinco millones de euros que también contempla la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, la reforma de los antiguos cines Aba6 o actuaciones en diversos barrios. Su aprobación ha enfrentado a los grupos del pleno, con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de PSOE y EU-Podemos, mientras que Compromís se abstuvo.

La medida llega, además, tras un conflicto que se arrastra desde febrero de 2023, cuando las melias que daban sombra durante décadas fueron trasladadas al parque Sergio Melgares, donde terminaron muriendo. Los 25 plátanos plantados después no han crecido lo suficiente para generar sombra efectiva, lo que ha reactivado el debate sobre cómo afrontar el calor en el centro de Alicante. Los vecinos, de momento, solo piden alivio: y muchos coinciden en que los toldos serán, al menos, un primer paso.