Vicente Garijo, médico de Conductas Adictivas en Alicante: «Tenemos unos hábitos más saludables, pero el alcohol no se ha ido»

Pregunta: ¿En qué situación estamos ahora con el consumo de alcohol?

Respuesta: En la Comunidad Valenciana tenemos el consumo más alto de alcohol con respecto a otras autonomías, y la sustancia psicoactiva que más se consume es el alcohol. El consumo se ha mantenido estable, no ha habido grandes bajadas, como por ejemplo sí ha habido con el tabaco y el cannabis.

P: ¿Qué grupos vulnerables ve a menudo en consulta?

R: Ahora tenemos un grupo del que nadie habla, que son personas mayores de 65 años que nunca han tenido problemas con el alcohol y que una vez se han jubilado han empezado a tenerlos. Estamos hablando de personas de 68, 70 o 75 años, que ya las estamos atendiendo. Y eso en las estadísticas no sale, porque las encuestas llegan hasta los 64 años.

P: ¿Estos suelen ser casos donde hay soledad no deseada?

R: No necesariamente, en muchos casos son personas que tienen pareja, los hijos ya son mayores, tienen sus nietos, pero el no tener actividad después de la jubilación hace que vayan al bar. ¿Y en el bar qué hay? Porque en Alicante no hay otra cosa, pero bares hay. ¿Qué actividad podemos darle a este señor que no sea ir a un bar? Es difícil, no tenemos. Uno empieza a ir al bar, un día se toma una, otro día se toma dos, y claro, si a eso le sumas que con la edad tienen otro tipo de enfermedades, pues se complica muchísimo.

P: ¿Qué consecuencias clínicas sufren los pacientes?

R: La patología orgánica la mayoría de la población ya la conoce. La afectación del hígado, con la máxima expresión en la cirrosis hepática. La afectación en el páncreas, en el corazón y a nivel cognitivo, porque nos encontramos con personas que empiezan a tener deterioro cognitivo a una edad que no correspondería. Y otra parte es la patología psiquiátrica, el aumento de la depresión, la ansiedad, esos cuadros que tenían estas personas aumentan muchísimo con el consumo de alcohol o con su abstinencia. Y otra parte, aunque no me gusta decirlo, son las urgencias, sobre todo hospitalarias, con relación al consumo de alcohol, por dolor abdominal, por náuseas, por nerviosismo, o a veces pérdida de conciencia.

P: También está la afectación social...

R: El alcohol hace que pierdas salud, que pierdas la familia, puedes perder el trabajo y te pueden poner una buena multa y hasta perder el carné. Entonces, en cuanto a las dinámicas familiares, evidentemente la persona que bebe, él o ella, porque no solamente beben ellos, puede llevar a una ruptura de pareja o peleas entre hijos y padres.

P: Es verdad que el estereotipo más común es el del hombre borracho.

R: Siempre asociamos el alcohol al varón. El varón bebe en los bares, no es que esté bien visto, pero lo pasamos como algo normalizado. En cambio, la mujer no. No suele ir a los bares, no consume en la calle, consumen en casa la gran mayoría, y a solas.

P: ¿Qué diferencia hay entre pacientes hombres y mujeres?

R: En consulta el varón viene y lo cuenta «mira, pues yo me bebo esto y esto». A la mujer, el llegar hasta una Unidad de Conductas Adictivas le cuesta un tiempo. Porque se siente estigmatizada. Luego llega y se da cuenta de que es una consulta normal y corriente.

P: ¿Qué estrategia se aplica actualmente en prevención y cómo ha cambiado desde que usted empezó a trabajar?

R: Yo creo que en 20 años hemos ido a mejor. Las unidades de prevención de las conductas adictivas de los propios ayuntamientos hacen un trabajo excelente. Tienen el Programa Brújula que va desde los 6 hasta los 12 años en los colegios de primaria, y el programa de 12 a 16 años en los institutos de secundaria. Sabemos que los chavales van a consumir, eso no se puede impedir. Lo importante es que aprendan a no beberse en poco tiempo una botella entera. El consumo de 4 o 5 cervezas en menos de dos horas no es bueno. En las últimas estadísticas, el riesgo percibido por los adolescentes ha aumentado. Si aumenta el riesgo percibido del consumo de alcohol, disminuye ese consumo.

P: ¿El fondo del mensaje ha sido el mismo en estos 20 años?

R: Ha mejorado. Antes nos enfocábamos mucho en la edad. Ahora ya hablamos de que el consumo a lo largo de la vida tiene que ser el menor posible. Incluso, lo ideal es no beber nada. Hace unos años tú ibas a cualquier bar y estaba todo lleno de mesas bebiendo. Ahora no, ahora hay personas que beben y personas que no beben. Y el grupo de los que no beben está aumentando cada vez más.

P: Entonces la tendencia en general es de mejora, ¿no?

R: En general, sí, como sociedad tenemos unos hábitos más saludables. Pero seguimos teniendo el problema. El alcohol no se ha ido. Hay personas que siguen consumiendo. Hay personas que tienen problemas con el alcohol. Hay personas que solicitan ayuda. Y hay personas que no la solicitan. Los tratamientos en las unidades de conductas adictivas son voluntarios. El paciente, o la familia, pueden venir directamente a la Unidad de Conductas Adictivas, no hace falta ir al médico de familia.

P: Pero venimos de un contexto cultural donde beber es algo normal. ¿Así cómo nos podemos dar cuenta de que tenemos un problema?

R: Es difícil que las personas puedan tener la conciencia de enfermedad. Eso conlleva un tiempo, porque yo bebo como mis amigos, lo mismo que los demás. No han interiorizado que ese consumo le está trayendo esos problema familiares o laborales.

P: Es una sustancia de fuerte componente social.

R: Sí claro. Llegan las Hogueras, todos beben. Los Moros y Cristianos, todo el mundo bebe. Lo primero que se prepara son los litros de cerveza o vino. Esa cultura mediterránea del alcohol la tenemos. Pero también es verdad que va cambiando al patrón anglosajón, de que entre semana no bebo y solamente bebo en fin de semana. Entre semana tengo que trabajar, tengo cosas que hacer, pues no bebo, pero llega el fin de semana, viernes, sábado, con el tardeo empiezo a la una y termino a las cinco de la mañana.

P: ¿Qué mantiene siempre presente al tratar a los pacientes?

R: Yo aquí trato al paciente, pero el paciente viene siempre con alguien. A las familias es importante apoyarlas, porque sufren mucho. Luego hay otra parte, que es la recaída. Cuando doy una alta terapéutica a los cinco años de no consumir, siempre les digo: «Si vuelves a consumir, porque la vida da muchas vueltas, vente. No tienes que ir a ningún sitio. Tienes que venir aquí». Directamente, piden cita y tienen las puertas abiertas.