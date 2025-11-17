60 años de La Rotonda: aire japonés para el inicio de la playa de San Juan

De repente, en 1959, un arquitecto catalán recién llegado a Alicante miró al cielo. Nada fue nunca lo mismo. Su sello, el de Juan Guardiola Gayà, quedó para siempre ligado a la costa alicantina, a la que parió con detalle, aplicación de formas geométricas inéditas y una ordenación que cambió hasta hoy el desarrollismo turístico de una ciudad que explotó en las décadas siguientes.

Guardiola, natural de Reus, aprendió el oficio en Barcelona de la mano de otro arquitecto, Francesc Mitjans, mientras éste se inventaba el CampNou. A finales de los cincuenta, recién cumplida la treintena, Guardiola llegó a Alicante con el encargo de realizar el primer polígono de la playa de San Juan. «Desarrolló todo el planteamiento desde la Albufereta a la playa de San Juan, el trazado de la avenida Costa Blanca es suyo y tiene muchos proyectos de apartamentos en el ámbito turístico», ha explicado en alguna ocasión el profesor de la Universidad de Alicante Justo Oliva.

Su ejercicio fue prolífico y su impronta, repartida por toda la costa alicantina, es reconocible para el ojo del entendido. «Se puede saber si un edificio es suyo incluso sólo mirando el zaguán», explica el aquitecto Rubén Bodewig. «Si ves edificios suyos los reconoces por sus cuidados acabados», ha coincidido Oliva, un experto en la obra de Guardiola.

La Rotonda fue construida en 1965. / PILAR CORTES

Una de sus obras cumbre fue la urbanización La Rotonda, que en este 2025 cumple 60 años. Icónica por la forma de pagoda de su torre principal, fue un hito en la arquitectura alicantino y también por su ubicación, que indicaba el inicio de la Playa de San Juan respecto al Cabo de la Huerta, que entonces todavía contaba con chalés diseminados, como los apartamentos La Ratita, todavía en pie, detrás de lo que luego sería el hotel El Cabo. Unos años más tarde llegaría otra gran construcción a primera línea de playa, el hotel Sidi, y progresivamente una serie de urbanizaciones que poblarían la calle de La Dorada y sus aledaños hasta el camino del faro.

La Rotonda también es original por el abanico de construcciones que contiene. La urbanización consta de 122 viviendas distribuidas en varios adosados, un bloque de seis alturas y la célebre torre, de 18 pisos, que es el elemento más significativo. «Son diferentes tipologías en un mismo entorno, La Rotonda fue su laboratorio de ideas y el resultado es un complejo muy elegante, que además es la cabecera de la playa de San Juan», mantiene Bodewig.

Postal de La Rotonda de 1971. / INFORMACIÓN

Sus distinguidos voladizos puntiagudos (en forma de proa de barco), que le dan ese aire japonés, fueron suplidos en 2010 con el material Dupont Corian, toda vez que el revestimiento cerámico fue debilitándose, así como los elementos metálicos, expuestos al efecto corrosivo del salitre. La rehabilitación, hace ahora 15 años, fue todo un ejercicio de buena conservación de la arquitectura. «Por estar tan cercana en el tiempo no valoramos en su medida la obra de Guardiola, pero es el arquitecto más importante de Alicante en el siglo XX porque la hizo moderna, con lenguajes nuevos y huyendo de la construcción simple del racionalismo», sostiene Bodewig.

Urbanizaciones como la Torre Vistamar o la Chicharra, a la que dio movimiento con forma curva para abrazar la bahía, son también suyas. Luego levantó el primer rascacielos de Benidorm y allí ya nunca dejaron de mirar al cielo. ◼