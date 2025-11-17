Alcoy, Elda y Villena señalan que la asignatura pendiente de la Generalitat es mejorar la movilidad entre las ciudades industriales

Los máximos responsables políticos de los municipios de Elda, Alcoy y Villena coincidieron en el Foro Municipalismo, organizado por INFORMACIÓN, en que la asignatura pendiente de la Generalitat en estas comarcas es la de sacar adelante un servicio de movilidad por carretera en transporte interurbano que ahora es muy insuficiente y cuyo refuerzo es vital para conectar estas ciudades industriales.

Los alcaldes Rubén Alfaro, Toni Francés y Fulgencio Cerdán señalaron que las expectativas de crecimiento están centradas en el avance de la construcción del corredor mediterráneo ferroviario y las inversiones en marcha en la línea Alcoy-Xàtiva y admitieron que están asumiendo una demanda de vivienda creciente procedente de vecinos que se trasladan desde el litoral de la provincia, donde los precios son muy elevados. Además, lamentaron el discurso "negacionista" de la Generalitat en cuanto a políticas para adaptarse al cambio climático cuando en sus municipios están avanzando en proyectos de renaturalización, peatonalización y creación de refugios climáticos.

Toni Francés, alcalde de Alcoy durante su intervención en el Foro Municipalismo / Rafa Arjones

En este sentido el primer edil de Alcoy señaló en la mesa de debate, moderada por el periodista de INFORMACIÓN, Miguel Vilaplana, que la movilidad es fundamental en la comarca de Alcoy, pero arrastra grandes carencias. Y aunque Adif sí está invirtiendo en la modernización de la línea Alcoy- Xàtiva, el transporte servicio de transporte interurbano por carretera "es muy deficiente y la Generalitat lo que ha hecho es dificultarlo más todavía". La movilidad entre Alcoy, Muro y Cocentaina es esencial desde el punto de vista empresarial, universitario y comercial "pero no estamos viendo que se esté trabajando en eso".

Por su parte, Fulgencio Cerdán reseñó que Villena lleva trabajando "muchos años" trabajando con el tejido empresarial en la oportunidad que ofrece el corredor mediterráneo y la zona logística del puerto seco, que ha permitirán la eliminación de nueve pasos a nivel con puentes y túneles. Alguna de estas infraestructuras ya están en marcha. "La Generalitat siempre ha mostrado interés pero finalmente no se ha implicado". También recordó la asignatura pendiente de la conexión del AVE con la A-31.

Rubén Alfaro, alcalde de Elda, durante el Foro Municipalismo de INFORMACIÓN / Rafa Arjones

En el mismo sentido se expresó Alfaro, para el caso de Elda, para asegurar que el corredor mediterráneo permitirá a las empresas ganar en competitividad, realizar un transporte de mercancías que es más sostenible y reconoció que impulsar un tercer carril en la A-31 va a resultar muy complicado porque las expropiaciones son muy costosas. De ahí la necesidad de mejorar la movilidad con el transporte interurbano y el ferrocarril para "liberar" la autovía muy saturada de tráfico.

Vivienda

Aunque Alcoy, Elda y Villena no sufren las mismas tensiones en el precio de la vivienda que en el litoral. Sin embargo, se está dejando notar con la llegada de nuevos residentes procedente de la costa.

Toni Francés explicó que en el caso específico de Alcoy ya se sitúa en la ciudad número 40 de España en demanda de vivienda de alquiler. "Que no es necesariamente malo porque significa que todo el mundo le gustaría vivir aquí", bromeó. En materia de vivienda, señaló Alcoy está haciendo "todo lo que podemos y un poco más". Según Francés su municipio ha invertido 20 millones de euros en políticas de vivienda con la rehabilitación 400 viviendas privadas y el inicio de la remodelación de otras 350 viviendas más. Apostando por nuevos modelos de oferta como las de jóvenes y mayores que viven soledad no deseada.

Por su parte, el alcalde de Elda, Rubén Alfaro señaló que sí existe, al contrario de lo que defienden los regidores del Partido Popular, una verdadera implicación del Gobierno de España en la política de vivienda con la ley de Vivienda y el plan de vivienda que se ha propuesta, pero "necesitamos más implicación de la Generalitat" porque es la Administración que cuenta con las competencias. Como ejemplo señaló que en Elda se están levantando 350 viviendas privadas en el que el 85 % de los fondos son estatales y solo el 4,6 % los pone la Generalitat.

Fultencio Cerdán, alcalde de Villena, en el dabate / Rafa Arjones

Fulgencio José Cerdán indicó que esta demanda de vivienda se está percibiendo en el caso de Villena en la recuperación de promociones que se abandonaron hace más de 20 años. "Están llegando familias y jóvenes que se fueron a vivir a Madrid y a otras grandes ciudades y que han regresado porque las enormes dificultades para acceder a la vivienda. Y muchos vecinos procedentes del litoral. Aumentamos de población por ese lado", señaló. Cerdán lamentó, sin embargo, la inactividad de la Generalitat a la hora de promover el plan de vivienda pública en la parcela municipal de más de tres mil metros cuadrados.