Alicante se afianza como referente internacional en la era de la innovación

Alicante se consolida como referente europeo de la innovación y este año ha conseguido situarse entre las seis ciudades candidatas a ser Capital Europea de la Innovación 2025-26, junto con Grenoble (Francia), Liverpool (Reino Unido), Riga (Letonia), Rotterdam y La Haya (Países Bajos). La única aspirante española a este reconocimiento, que otorga la Comisión Europea, se ha convertido en un laboratorio urbano para la innovación social y la transformación sostenible en beneficio de los ciudadanos, gracias a su pujante ecosistema innovador.

Desde el corazón del arco mediterráneo español y con una potente proyección internacional gracias a su turismo y a las magníficas comunicaciones con Europa desde su aeropuerto internacional, Alicante es hoy un hervidero de proyectos innovadores impulsados por instituciones, empresas de referencia y emergentes de base tecnológica, todos ellos liderados por el Ayuntamiento con su estrategia ‘Alicante Futura’. Una apuesta que no ha pasado inadvertida en la Comisión Europea, donde cada vez se mira más al Mediterráneo español.

«Es una gran noticia para la ciudad y un reconocimiento que nos posiciona a nivel internacional y pone en valor la importante apuesta innovadora y de buena gobernanza del Ayuntamiento con cerca de medio centenar de proyectos innovadores puestos en marcha, proyectos habilitados para acercar la administración local a los vecinos y facilitar sus trámites, reduciendo la brecha digital», ha destacado el alcalde de Alicante, Luis Barcala. «El mero hecho de ser semifinalistas y competir con ciudades europeas que nos doblan en población supone un espaldarazo a nuestras políticas innovadoras y un acicate para continuar en la misma línea», ha añadido.

El título de Capital Europea de la Innovación reconoce a las ciudades que abren sus prácticas de gobernanza a la experimentación y aspiran a ser modelos a seguir / .

La candidatura alicantina fue seleccionada tras una rigurosa evaluación por parte de dos paneles de expertos independientes, que forman parte del jurado encargado de evaluar a las 12 ciudades aspirantes al galardón. Es la décimo primera edición de estos premios, convocados con el apoyo del Consejo Europeo de Innovación (CEI) y en el marco del programa ‘Horizonte Europa’.

El título de Capital Europea de la Innovación reconoce a las ciudades que abren sus prácticas de gobernanza a la experimentación y aspiran a ser modelos a seguir, ampliando los límites de la innovación en beneficio de sus ciudadanos. En ediciones anteriores se alzaron con este reconocimiento Barcelona, Ámsterdam, París, Atenas, Nantes, Lovaina, Dortmund, Aix-Marsella Provence Metropole, Lisboa y Turín.

Colaboración público-privada

«Nuestra candidatura, articulada a través de la estrategia municipal ‘Alicante Futura’, pone en valor los esfuerzos en innovación que se están realizando tanto a nivel público como privado», añade el primer edil. «Hablamos de un proyecto con el que desde el Ayuntamiento de Alicante hacemos ciudad, siempre en colaboración con el sector productivo y empresarial y con la implicación de otras ciudades y administraciones, desde Aguas de Alicante a la Ciudad de la Luz, la EUIPO, el Parque Científico de la Universidad de Alicante o la Conselleria de Innovación de la Generalitat Valenciana».

Iniciativas como la sensorización y digitalización del ciclo hídrico, con infraestructuras como el parque inundable La Marjal; la digitalización de la venta de títulos de viaje del transporte público online y mediente cajeros; la llave electrónica que otorga acceso al contenedor de residuos orgánicos y ofrece descuentos por colaborar en la recogida selectiva, son algunos de los proyectos que hacen de Alicante una ciudad en constante innovación, orientada a mejorar los servicios públicos y facilitar la vida de las personas.

Proyectos ya en marcha, como la gestión analítica de la movilidad urbana, el control de la calidad del aire con la Zona de Bajas Emisiones, la red neuronal con Inteligencia Artificial desarrollada por el Ayuntamiento, el asistente virtual para trámites y los ciberkioscos en barrios y oficinas públicas para reducir la brecha digital, son ejemplos de una administración local que avanza hacia el futuro.

‘Alicante Futura’ es la estrategia municipal para apuntalar Alicante como hub mediterráneo de innovación / .

Son más de medio centenar de actuaciones y proyectos, todos ellos con nombre propio, que configuran un ecosistema innovador que proyecta a Alicante como una ciudad social, dinámica y emprendedora. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible ‘Alicante se mueve’, la Estrategia Edusi, el proyecto de digitalización del agua B-WaterSmart, el Plan Alicante Smart City 2.0, el laboratorio ciudadano Cil.lab, el censo municipal de animales de compañía, el Plan de Digitalización como Destino Turístico Sostenible, la Compra Pública Innovadora (CPI) o la Estrategia Local para abordar la Soledad no Deseada son iniciativas transformadoras del tejido productivo y de la atención ciudadana.

Y en la misma línea se han llevado a cabo avances en la movilidad y sostenibilidad de las 12 áreas empresariales mediante cámaras y sensores; mejoras en autoconsumo energético con paneles fotovoltaicos en edificios públicos y centros de enseñanza; y la implantación de tecnología led ecoeficiente en todo el alumbrado público.

‘Alicante Futura’ como punta de lanza

‘Alicante Futura’ es la estrategia municipal para apuntalar Alicante como hub mediterráneo de innovación, mediante una actuación transversal que impulsa la transformación urbana, el emprendimiento tecnológico, la digitalización y la transferencia de conocimiento.

‘Alicante Futura’ y los Territorios Futura (Tossal Lab, Espacio Vaillo, Centro de Emprendedores, Gimnasio de las Ideas) aglutinan y dan impulso a un ecosistema emprendedor en innovación y desarrollo digital y tecnológico.

Presentación del I Congreso Internacional de Alicante Futura / .

Una estrategia que ha permitido consolidar herramientas como: Alicante Futura Lab, un bootcamp intensivo que conecta talento emergente con empresas e instituciones; Alicante Futura Sandbox, un entorno urbano de experimentación; City Innovation Portfolio, que identifica y visibiliza las iniciativas innovadoras; Mediterranean Innovation Hubs, que estructura el ecosistema innovador en torno a sectores como la Inteligencia Artificial, Agua, Energía, Audiovisuales, Industrias Creativas y Culturales, Govtech, Inmobiliario, Industria, Logística y Salud.

Al mismo tiempo, han convertido Alicante en un hervidero de foros, certámenes y ferias sectoriales que tienen la innovación como principal exponente.