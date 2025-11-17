Alicante y Elche exigen al Gobierno mayor flexibilidad para la construcción de vivienda social

La falta de vivienda social centró el arranque del Foro de Municipalismo del diario INFORMACIÓN, donde los alcaldes de Alicante y Elche, Luis Barcala y Pablo Ruz, respectivamente, reclamaron al Gobierno central cambios urgentes en la normativa estatal para poder impulsar promociones públicas. Ambos dirigentes denunciaron que la rigidez fiscal impide a los ayuntamientos utilizar sus remanentes para realizar proyectos que mejoren las ciudades y, tanto Barcala como Ruz, reclamaron poder emplear estos fondos para construir vivienda social, poniendo de relieve que disponen de suelo, proyectos y recursos.

Luis Barcala y Pablo Ruz coincidieron en que la situación "es crítica" y que la legislación actual "bloquea" la respuesta municipal a la creciente demanda. "Si no me deja gastarme los remanentes, por lo menos déjeme para vivienda pública, tengo dónde invertir, tengo suelo, tengo el proyecto, no me lo compute para la regla de gasto. Es tan sencillo como eso", destacó el alcalde de Alicante, Luis Barcala". El alcalde de Elche, Pablo Ruz, fue en la misma línea que su homólogo alicantino y lanzó un mensaje al Ejecutivo: "No pido gastar nada que no tengamos, pedimos gastar lo que tenemos, pero es que no nos dejan gastarlo. Es un disparate", aseguró Ruz.

Vivienda: remanentes bloqueados y proyectos paralizados

Los dos alcaldes explicaron que las normas fiscales actuales impiden que los ayuntamientos destinen sus remanentes a vivienda social, pese a que la demanda no deja de crecer. Barcala denunció que los más de 85.000 millones de euros que las administraciones locales acumulan en España se utilizan para presentar ante Europa unas cuentas más equilibradas, lo que a su juicio "pervierte" el papel de los municipios. "Donde hay una administración del Estado que no genera vivienda, con una ley de vivienda que es un fracaso en su aplicación, déjenos que dispongamos de los remanentes. No solo no puedo, sino que si lo hiciera me penalizaría en los presupuestos siguientes y me quedaría sin poder pagar los servicios públicos que demandan los ciudadanos", apuntó Barcala.

En el caso de Elche, Ruz detalló que el Ayuntamiento cuenta con 32 millones de euros de remanente que no pueden destinar a cubrir necesidades básicas o a impulsar nuevas promociones. No obstante, el municipio sí ha logrado avanzar mediante la empresa pública Pimesa, que ha sacado a licitación solares municipales para levantar unas 300 viviendas sociales con financiación privada. Además, señaló los avances vinculados al barrio de San Antón, donde la Generalitat ha intervenido con 2,5 millones para levantar un nuevo edificio donde realojar a 40 familias tras el colapso de un bloque el pasado mes de abril. "A nosotros el Ministerio de la Vivienda nos ha dejado tirados. En Elche, el Estado no tiene ni un céntimo de inversión publica en nada, ni en vivienda social ni en nada", destacó Ruz.

Barcala y Ruz destacan que la limpieza urbana requiere más recursos y colaboración ciudadana para ser eficaz

Por su parte, Barcala expuso que Alicante ha tenido que recurrir al desarrollo del suelo municipal para que el sector privado ejecute miles de viviendas con precio tasado. Actualmente hay más de 6.000 viviendas en marcha, entre promociones públicas y privadas en zonas como Albufereta, Las Lomas de Garbinet, el PAU 5, el nuevo PAU 3 o en los terrenos del futuro Parque Central, con reservas del 30-40 % para precios asequibles. Además, Barcala apuntó que la pasada semana se cedieron cinco parcelas al Plan Vive y están en marcha las obras de rehabilitación de promociones como las del barrio Miguel Hernández.

Alicante y Elche exigen al Gobierno mayor flexibilidad para la construcción de vivienda social / Rafa Arjones

La tasa de basura

En el foro también se trataron otros asuntos especialmente controvertidos en el último año a nivel municipal: la tasa de basura. Ambos alcaldes denunciaron que la normativa estatal que transpone directivas europeas obliga a los consistorios a implantarla y fijar sus criterios, lo que genera una fuerte presión social y un gran desgaste político.

Barcala explicó que la ciudadanía percibe la tasa como una decisión municipal "caprichosa", cuando en realidad los ayuntamientos están obligados por ley. "Somos los municipios los que tenemos que gestionarlo y, al final, el ciudadano piensa que somos los ayuntamientos de forma caprichosa los que hemos decidido incrementar la tasa de basura", afirmó Barcala. Ruz sostuvo que la tasa se ha impuesto "sin margen de maniobra", duplicando o triplicando en muchos casos el recibo que pagaban los vecinos. Para él, esta situación evidencia la necesidad de una estructura estatal que coordine a las grandes ciudades. "Somos 31 municipios de más de 100.000 habitantes que representamos al 80 % de la población del país, pero no tenemos un ministerio o una secretaría de estado con la que tratar las cuestiones que nos afectan", indicó Ruz.

Transporte: movilidad urbana e interurbana

La presión demográfica real, muy superior a la oficial, según destacaron ambos alcaldes, condiciona la movilidad en ambas ciudades. Barcala recordó que entre Alicante y Elche se atiende diariamente a más de 700.000 personas, lo que exige servicios de transporte coordinados. El alcalde de Alicante destacó que la ciudad ha electrificado el 50 % de su flota de autobuses, está impulsando la peatonalización diferentes vías y que estrenará una app para gestionar en tiempo real el transporte y el aparcamiento. Pese a ello, insistió en una reclamación histórica: la conexión en tren con el Aeropuerto Alicante-Elche: "Solo nos falta la conexión con el aeropuerto en la que pongo mi confianza, que no mi paciencia".

Los mandatarios lamentan que gestión de la tasa de basura evidencia la falta de claridad en la normativa estatal

Ruz, por su parte, defendió la importancia del autobús interurbano como herramienta de cohesión y apuntó como eje fundamental en la ciudad el nuevo servicio de autobús que conecta las 33 pedanías, muchas de ellas rurales y dispersas, es rentable socialmente. "El autobús a las pedanías es rentable socialmente, en cuanto a vertebración, a proporcionar oportunidades a la gente, que puedan ir al hospital, al médico o a la ciudad", aseguró Ruz.

Limpieza: mejoras y retos

Los servicios de limpieza urbana fueron otro punto de contraste. En Alicante, Barcala reconoció que la percepción ciudadana, y la suya personal, "no es buena" y aseguró que el Ayuntamiento está reforzando medios materiales, reorganizando el contrato y ampliando el número de inspectores para mejorar el control sobre la contrata. También reclamó mayor concienciación social ante comportamientos incívicos, especialmente en temporadas de máximo uso del espacio público.

En Elche, Ruz defendió que la contrata funciona "razonablemente bien", aunque admitió que la situación siempre es más complicada mayo a octubre por la falta de lluvias, los olores derivados de los orines de mascotas y la carga adicional de la temporada alta turística. "No podemos baldear 1.100 calles todos los días. La colaboración ciudadana es imprescindible", apuntó Ruz.