Alicante entrega las estatuillas acreditativas a los finalistas de la 19ª Gala "Festers d´Alacant".

Alicante se alista para una de las citas más esperadas en su calendario festivo: la 19ª edición de la Gala "Festers d'Alacant". Este lunes, los finalistas individuales del certamen, seleccionados entre un total de 41 candidaturas presentadas antes del cierre del plazo de inscripción, recibieron sus estatuillas acreditativas en un acto celebrado en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante.

La gala, que se celebrará el próximo jueves 20 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro Principal, promete ser un evento lleno de emoción y reconocimiento. Esta ceremonia tiene como objetivo poner en valor el esfuerzo y la dedicación de aquellos que han trabajado incansablemente para preservar la tradición festera de la ciudad.

Tras un paréntesis de seis años, el certamen regresa a su sede original, el Teatro Principal, recuperando el espacio que históricamente le ha acogido. En las últimas ediciones, la gala se celebró en otras ubicaciones, como la plaza del Ayuntamiento o el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), pero este año se retoma su escenario tradicional.

El Premio José Ángel Guirao

En esta edición, los finalistas han sido seleccionados en cinco grandes categorías: Hogueras, Semana Santa, Tradicionales, Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas de Alicante (Fafba) y Moros y Cristianos, con modalidades individual y colectiva. El jurado, compuesto por concejales, representantes de las fiestas de la ciudad y dos expertos con amplia trayectoria en el ámbito festero, valoró criterios como la trayectoria festeras, la consecución de un hito significativo o hechos recientes de relevancia protagonizados por los candidatos.

Como es tradicional, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, anunciará al término de la Gala el ganador del "Premio José Ángel Guirao", que honra la memoria del festero fallecido en 1998. A diferencia del resto de categorías, este galardón no admite candidaturas, ya que su selección es exclusiva del Ayuntamiento, siguiendo la línea de todas las ediciones desde su creación.

Categorías y finalistas

Hogueras

Individual: Vicente Mas Iborra (barraca Els Chuanos), José Ivorra Albadalejo (hoguera Mercado Central) y Dolores Ten Miralles (hoguera Florida Sur)

Vicente Mas Iborra (barraca Els Chuanos), José Ivorra Albadalejo (hoguera Mercado Central) y Dolores Ten Miralles (hoguera Florida Sur) Colectivo: hoguera Mercado Central, hoguera Ángeles-Felipe Bergé y barraca "Festa i ví"

Semana Santa

Individual: Rafael Antonio Escribano Pastor (Hermandad de la Santa Flagelación), Juan Ginerés Asensi (Cofradía del Cristo del Divino Amor)

Rafael Antonio Escribano Pastor (Hermandad de la Santa Flagelación), Juan Ginerés Asensi (Cofradía del Cristo del Divino Amor) Colectivo: Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Redención

Tradicionales

Individual: Andrés Mas Rodríguez (Cruces de Mayo), Javier Muñoz Sánchez (San Roque), Francisco Miguel Ruso Colomina (Raval Roig)

Andrés Mas Rodríguez (Cruces de Mayo), Javier Muñoz Sánchez (San Roque), Francisco Miguel Ruso Colomina (Raval Roig) Colectivo: Cofradía de San Roque, Peña Canterella (Raval Roig), Asociación Adorna (San Gabriel)

Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas

Individual: Andrés Romero Vílchez (San Francisco Javier-La Florida), María José Molina Birlanga (San Agustín), Manuel Muñoz Soler (Benisaudet)

Andrés Romero Vílchez (San Francisco Javier-La Florida), María José Molina Birlanga (San Agustín), Manuel Muñoz Soler (Benisaudet) Colectivo: Fiestas Patronales Barrio 400 Viviendas, Comisión de Fiestas Patronales Benisaudet, Comisión de Fiestas Patronales Monnegre d´Abaix

Moros y Cristianos