Altozano presenta sus Cargos Festeros para los Moros y Cristianos 2026

Los Moros y Cristianos de Altozano se preparan para uno de sus actos más emotivos. La Federación de Moros y Cristianos de Altozano prepara la maquinaria para uno de los momentos más esperados de su calendario festero. El próximo sábado 22 de noviembre, a las 18:30 horas, la avenida Conde de Lumiares se transformará en el escenario de la Presentación de Cargos 2026. Cada año, este acto congrega a festeros, vecinos y amantes de las tradiciones, asi como a representantes institucionales y de diversas entidades festeras de Alicante, especialmente aquellas vinculadas a las Fiestas de Moros y Cristianos.

La ceremonia no solo marca la llegada de los nuevos protagonistas, sino que también rinde homenaje a quienes han representado la fiesta durante el último ciclo. De esta forma, el acto contará con un momento emotivo en el que se reconocerá públicamente un año de entrega, esfuerzo y compromiso con los Moros y Cristianos de Altozano, destacando el papel fundamental de los cargos salientes en la vida festera del barrio.

Los protagonistas del 2026

Entre los nuevos cargos festeros se encuentran Paula Guerrero Sánchez-Camacho como Abanderada Mayor, los capitanes adultos Enrique Llobregat Ajenjo y Ana María Reyes Llopis, así como Úrsula Reyes, encargada del Estandarte. En el apartado infantil, Martina Rodríguez Guirao y Samara Fenoll Navarro asumen el papel de capitanas, mientras que Inmaculada Manzano ha sido designada Festera de Honor.

Por su parte, los abanderados de comparsas para 2026 incluyen a Fernando Carratalá Mellado (Jeques), Consuelo Montejano Gómez (Tuaregs), Sonia Rodríguez Pastor (Los Pacos), Alejandro Pérez Sebastià (Moros del Cordón), Mª Carmen Silva Orta (Cristianos Cruzados), Manuel Antonio Lareo Sánchez (Zíngaros), Daniela Font Grau (Corsarios), Kevin Ros Hernández (Piratas), Vanessa Reyes Castellanos (Templarios), Paula Zaragoza Párres (Maseros) y Valeria Piero Bravo (Contrabandistas).