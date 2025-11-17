Las "amenazas" al valenciano desatan otra manifestación por la lengua en Alicante

La plataforma Alacant pel Valencià, que agrupa a más de cincuenta entidades educativas, culturales y sociales, ha anunciado una nueva manifestación en defensa de la lengua el próximo 23 de noviembre en la capital de la provincia, dentro de los actos conmemorativos del aniversario de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV).

La entidad subraya que esta efeméride llega “en un momento crítico” para la lengua, marcado, según denuncian, por "amenazas sin precedentes a los derechos lingüísticos" y a los consensos democráticos construidos en las últimas cuatro décadas.

El colectivo acusa al Gobierno valenciano y al Ayuntamiento de Alicante de impulsar un “plan de demolición lingüística”, citando medidas como la llamada "Ley Rovira" en referencia a la Ley de Libertad Educativa, la “persecución” de la Academia Valenciana de la Lengua, la “manipulación” de la televisión pública valenciana y la reducción de los currículos para “desmantelar la enseñanza en valenciano”. La agrupación ha criticado el proyecto político del Consell, porque, a su juicio, “pretende dividir la sociedad y hacer retroceder la normalidad lingüística a niveles previos a la democracia”

Debate, concierto y manifestación

El calendario de actos que han preparado comienza este martes, 18 de noviembre, a las 19.30 horas, en la Sede Universitaria de Alicante (avenida Ramón y Cajal, 4) con un un debate para reflexionar sobre el papel de Alicante como vertebrador en el País Valenciano. Con la participación de Brauli Montoya, Mar Iglesias, Marinela García y Enric Pellín, moderados por Ricard Chulià.

Continuará el viernes, 21 de noviembre, con la atuación de La Factoria de Sons en defensa de la cultura en valenciano en el colegio Sorolla, a las 17.30 horas.

Como colofón, el domingo, 23 de noviembre, Alacant pel Valencià ha convocado la manifestación, desde el IES Jorge Juan de Alicante hasta el Ayuntamiento, a las 12 horas, para reivindicar el derecho a “vivir y estudiar en valenciano sin miedo ni censura”.