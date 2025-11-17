El antídoto para la indigestiones en las cenas de Navidad que en Alicante empiezan ya

Las fiestas de Navidad, que están a la vuelta de la esquina, son época indiscutible para las comidas copiosas, pero los excesos navideños a menudo pueden pasarle factura a nuestro estómago, que genera ácido en función de lo que comemos provocando un importante malestar. En la provincia de Alicante los primeros eventos, en forma de comidas y cenas de empresa, están a la vuelta de la esquina, y después llegarán los familiares, casi dos meses en que nos saltamos los hábitos alimenticios, de ahí no sean precisamente pocos los que intentan anticiparse para ponerle remedio.

Las farmacias de la provincia experimentan ya un auge en la demanda de antiácidos y sales de fruta para amortiguar el malestar estomacal que provocan las comilonas, aunque el boom de la venta de estos productos está por llegar. La peculiaridad del invierno para estos establecimientos reside en la campaña de navidad, asociada a las comidas copiosas que repercuten en la venta de antiácidos.

Antimosquitos

"Se van a vender un montón porque empiezan las celebraciones de Navidad y es época de comilonas y de malas digestiones, así como las sales de frutas", abunda el farmacéutico de Alicante Daniel Lloret, en cuyo establecimiento tienen salida estos días una mezcla variada de medicamentos, fármacos y otros tratamientos al solaparse la bajada de temperaturas que se está dando por las noches con el calor del día, que todavía genera mosquitos: muchas personas se siguen llevando repelentes y pomadas, cuya demanda ha sido muy importante hasta finales de octubre.

Coincidiendo con estas fechas, repuntan los catarros, la gripe A y el covid, con personas positivas, lo que ha dado un importante empujón a la demanda de test, y de medicinas anticatarrales y antigripales. En el caso de las pruebas de antígenos de coronavirus, gripe A y B, la venta se ha multiplicado por diez, y en el caso de los mucolíticos en septiembre han facturado en esta farmacia cinco veces más que en septiembre, "y en noviembre vamos por el mismo camino".

Los productos farmacéuticos más demandados en las fechas que se avecinan / Alex Domínguez

Bucofaríngeos

"También se están solicitando los bucofaríngeos, aunque en verano se los llevan bastante también por el tema del aire acondicionado. En cambio, los antidiarreicos, que en verano tienen una gran demanda, ahora tienen menos".

En cuanto a los más pequeños, lo que más se llevan las familias son los jarabes para pediátricos ante el aumento de las infecciones respiratorias entre los menores de 0 a 4 años, que han vuelto a repuntar en la última semana, de acuerdo al boletín de vigilancia sindrómica de la Conselleria de Sanidad. Además de medicinas contra la gastroenteritis para niños ante los casos en aumento en guarderías y colegios a causa del norovirus.

Falta de medicamentos

Sobre la falta de medicamentos, los que más escasean en las boticas de la provincia de Alicante estas últimas semanas son Kreon, indicado para el tratamiento de la insuficiencia pancreática exocrina; Colircusí: un antibiótico empleado en el tratamiento de inflamaciones e infecciones del ojo y del oído; la Furantoina, que es un antibiótico utilizado para tratar infecciones bacterianas; la Gabapentina, fármaco anticonvulsivo y analgésico que se usa para tratar la epilepsia; así como Bripio, que se utiliza para disminuir la presión intraocular.

Además, en las últimas semanas no se han registrado faltas de Ozempic en las farmacias de Alicante. Únicamente se ha detectado un caso puntual de Mounjaro y otro de Saxenda, que también son antidiabéticos que se utilizan para adelgazar.

No obstante, estos casos se consideran situaciones aisladas y no reflejan una falta generalizada, tal y como explican desde Luda Partners, una de las plataformas digitales más utilizadas por los farmacéuticos para comunicar productos en desabastecimiento y buscar alternativas en boticas de zonas próximas.