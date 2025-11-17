Aqualia apuesta por una gestión personalizada del agua en cada municipio

Una gestión personalizada para cada municipio. Esa es la filosofía sobre la que se asienta Aqualia, compañía que, según ha destacado en el Foro Municipalismo su director en la Comunidad Valenciana y Baleares, Miguel Ángel Benito, cuenta con una contrastada y solvente experiencia en la gestión del ciclo del agua en todas sus vertientes. También en la provincia de Alicante, donde ha anunciado la puesta en marcha en el municipio de La Nucía del que será el centro de operaciones integral más avanzado del territorio autonómico.

Benito ha destacado que los cambios que se están produciendo en el clima están obligando a abordar nuevos retos en materia de gestión del agua, desde puntos de vista como la escasez de recursos hídricos y la sequía, los escasos recursos de los ayuntamientos, la exigencia de soluciones por parte de los ciudadanos, y la falta de profesionales en este campo.

Hemos solucionado el problema endémico del alcantarillado en Dénia y en la Vega Baja aprovechamos cada gota de lluvia Miguel Ángel Benito — Director de Aqualia en Comunidad Valenciana y Baleares

El directivo ha señalado que Aqualia lleva 20 años trabajando con administraciones públicas en un campo tan amplio como el agua potable, el alcantarillado, la recogida de pluviales o la desalación, y siempre a través de una gestión personalizada. "Somos conscientes de las circunstancias de cada municipio y nos adaptamos a ellas para dar las mejores soluciones", ha enfatizado.

Proyectos

Y respecto a los proyectos desarrollados en la provincia alicantina, Benito ha hecho referencia a Dénia, manifestando que "por fin hemos puesto fin al problema endémico de su alcantarillado". También ha hecho mención a la Vega Baja, territorio donde "aparte de la gestión del agua potable, existe la necesidad de aprovechar cada gota de agua para el regadío". Otra de las actuaciones destacables, asimismo, ha sido la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión de aguas pluviales en Novelda, de manera que, ha apuntado, "no hemos registrado problemas este año".

Desde Aqualia son conscientes de que el futuro pasa por la aplicación de las nuevas tecnologías y la digitalización, "algo que forma parte de nuestro ADN", y en este punto ha señalado que se está trabajando en la puesta en marcha de un centro de operaciones integral en La Nucía, donde, apunta, "la gestión del agua potable, del riego y de las aguas regeneradas la vamos a llevar también al ámbito de la salud, el deporte y la formación medioambiental".