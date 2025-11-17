El Ayuntamiento de Alicante denuncia ante la Comisión Europea el reparto "discriminatorio" de subvenciones del Gobierno de España

"Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias". El Ayuntamiento de Alicante insiste en que el Gobierno de España ha realizado un reparto "discriminatorio" de los fondos europeos (dejando fuera a la capital alicantina) y reclama a la Comisión Europea que revise la tramitación al entender que los proyectos presentados por el ejecutivo de Luis Barcala deberían contar con subvenciones de la UE. Los populares, además, advierten de que no descartan emprender acciones legales y de que, si no se rectifica la adjudicación de ayudas, presentarán un recurso contencioso-administrativo.

Así lo ha explicado este lunes el concejal de Proyectos Europeos, Antonio Peral, quien ha expuesto a la oposición la denuncia presentada ante la Comisión. El equipo de gobierno del PP ha registrado una serie de alegaciones para reclamar una revisión de la asignación de los fondos y las medidas correctivas "que aseguren la distribución equitativa y basada en criterios objetivos".

Antonio Peral habla sobre los proyectos europeos EDIL que no han recibido financiación del Gobierno / INFORMACIÓN

En este sentido, Peral ha manifestado que la asignación "vulnera el principio de buena gestión financiera", que exige que los recursos presupuestarios se utilicen "de manera económica, eficiente y eficaz".

"Falta de razones"

Además, el gobierno municipal aprecia una "falta de las razones técnicas" para motivar la puntuación asignada a los proyectos del Ayuntamiento de Alicante, que no ha bastado para que el Gobierno dotara dichas inversiones de subvención europea. Por ello, el Consistorio anuncia que ha solicitado a la Comisión Europea que se revise la distribución de los fondos: "Creemos que el proceso de asignación debería haberse basado en la concentración temática y en las necesidades reales de la Comunidad Valenciana, respetando los principios de igualdad y justicia territorial, y pedimos que se comuniquen los criterios de baremación de los proyectos a las entidades públicas afectadas, los cuales hasta ahora son desconocidos", ha apuntado Peral.

De no modificarse el reparto, el gobierno municipal del PP ha advertido de que acudirá a los tribunales, abriendo la vía Contencioso-Administrativa. "No vamos a renunciar a los fondos, vamos a pelearlos hasta sus últimas consecuencias porque son proyectos muy importantes para la ciudad", ha destacado el concejal de Proyectos Europeos. En este sentido, el edil popular ha asegurado que el Consistorio se encuentra valorando la vía judicial: "Vamos a llegar si hace falta a un contencioso para que el Ministerio de Hacienda reasigne los fondos al Ayuntamiento como estaba previsto en las bases de la convocatoria".

La izquierda responsabiliza al PP

Por su parte, la izquierda responsabilida al gobierno de Luis Barcala del fracaso de los proyectos planteados por Alicante al reparto de fondos. La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha reclamado al ejecutivo local que facilite la denuncia registrada ante la Comisión Europea. "Barcala dice que es discriminatorio que se hayan reducido los fondos porque se va a destinar una parte a los municipios afectados por la dana, hemos solicitado que nos faciliten esa denuncia para que podamos conocer realmente si esa es la causa", ha señalado Barceló.

La socialista ha criticado además que entre los expedientes presentados se encontraba la construcción del pabellón de Tómbola, ahora descartado, y que "buena parte de los proyectos son obras que el alcalde lleva años prometiendo y no ha sido capaz de ejecutar, como por ejemplo la reforma del parque Lo Morant".

Por su parte, Compromís ha solicitado igualmente acceder a la queja "con el fin de analizarla y apoyarla si procede". Además, los valencianistas han recordado que han preguntado al Gobierno de España por "los motivos reales de dicha exclusión". El portavoz de la coalición, Rafa Mas, cree que "existen dudas de que una de las causas pueda ser la pésima gestión de los fondos europeos anteriores: el ejemplo del Castillo de San Fernando, la ZBE fantasma, las obras meramente cosméticas en el Centro o unos fondos EDUSI que no han logrado revitalizar los barrios".

En la misma línea, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha considerado que lo realizado por Peral este lunes "no es una explicación, sino una coartada para ocultar su fracaso". El edil progresista ha señalado que la petición del Ayuntamiento "estaba mal planteada, mal justificada y sin un modelo de ciudad detrás", frente propuestas "más sólidas y mejor trabajadas" de otros municipios.

Al mismo tiempo, ha lamentado que la oposición "no conoce quién decidió los diez proyectos finalmente presentados ni con qué criterios se seleccionaron". Un proceso que, además, "se ha hecho sin la participación necesaria de la ciudadanía y del tejido social", según Copé.