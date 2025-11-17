El Belén Gigante de Alicante ya se asoma a la plaza del Ayuntamiento

El Belén Gigante de Alicante ya se deja ver. Las primeras piezas del nacimiento han llegado este lunes a la plaza del Ayuntamiento, donde recibirán miles de visitas en las próximas semanas, y aguardan su montaje esta semana. Los primeros elementos en tomar la plaza alicantina, los “pies” de San José, han sido depositados frente al Consistorio en la madrugada de este lunes, 17 de noviembre.

Este año, después del retraso en su inauguración producido en 2024 por la caída de cascotes de grandes dimensiones de la fachada del Ayuntamiento, está previsto que La Sagrada Familia (nombre que recibe el conjunto de figuras) se pueda visitar a partir del jueves, 20 de noviembre. El pasado año, fue necesario esperar hasta diciembre para su colocación. El montaje, según ha explicado el autor de las figuras y responsable de su instalación, José Manuel García Esquiva "Pachi", seguirá el orden tradicional: comenzando por la figura de Baltasar, a la que seguirán San José, la Virgen María, Gaspar, Melchor y, por último, el Niño Jesús.

El nacimiento se inaugurará el domingo 23, tras el encendido de las luces navideñas previsto para el viernes 21

En esta ocasión, además, la llegada del Belén Gigante traerá consigo una importante novedad: el cierre al tráfico de la plaza del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Alicante ha fijado el domingo 23 de noviembre como fecha para la restricción total de vehículos, coincidiendo con la inauguración oficial del monumento y pocos días después de la puesta en marcha del alumbrado navideño, el viernes 21 de noviembre. Hasta el día de Reyes, ni vehículos particulares ni transporte público podrán circular por la plaza, que quedará destinada exclusivamente al uso peatonal.

Pasadas las fiestas, el Ayuntamiento reabrirá el espacio de forma parcial, permitiendo únicamente el paso de autobuses urbanos y taxis. En la quinta modificación de crédito de cinco millones de euros, aprobada la pasada semana por la Junta de Gobierno Local, incluye una partida de 490.000 euros para realizar las actuaciones de peatonalización de la plaza. Hasta que se liciten los trabajos, el cierre de la plaza del Ayuntamiento se implantará estas navidades sin obras previas, y previsiblemente mediante elementos provisionales como maceteros o vallas, tal y como ocurrió el pasado año debido a las obras de emergencia en la fachada del Consistorio por el desprendimiento de finales de octubre.

Las primeras piezas del nacimiento han llegado este lunes a la plaza del Ayuntamiento de Alicante. / Alex Domínguez

Una peatonalización “provisional” que choca con lo anunciado precisamente por el alcalde, Luis Barcala, quien ya se mostró contrario a una peatonalización "con maceteros", en alusión a las críticas que dirigió al antiguo tripartito de izquierdas (que gobernó entre 2015 y 2018) por cerrar la avenida de la Constitución con estos elementos desmontables. De hecho, el cierre que tuvo lugar durante la pasada Navidad no se prolongó, según el regidor popular, precisamente para evitar perpetuarlo sin ejecutar previamente las obras.

Sin nadie que lo guarde

En las últimas semanas, además, el nacimiento también se ha convertido en noticia por las dificultades que está experimentando el gobierno local a la hora de gestionar su almacenaje. El contrato para su desmontaje, mantenimiento y custodia hasta el próximo periodo navideño quedó desierto al no presentarse ningún interesado, al considerar escaso el presupuesto.

Tras ello, el ejecutivo municipal ha vuelto a lanzar el concurso público con un incremento de la dotación económica de 114.000 euros, superando los 105.000 de la última licitación y los 100.000 de la anterior adjudicación. El servicio comprende el almacenamiento, mantenimiento y restauración de las figuras desde el 16 de enero al 14 de noviembre durante dos campañas navideñas consecutivas: 2026-2027 y 2027-2028. Además, incluye el transporte y montaje de las piezas en el lugar y fechas que determine el Ayuntamiento, entre el 15 de noviembre y el 7 de enero de cada campaña, periodo en el que también deben realizarse labores de mantenimiento in situ. Una vez finalizadas las navidades, el contratista debe realizar el desmontaje, embalado y transporte de vuelta al lugar de almacenamiento entre los días 7 y 15 de enero, también en ambos periodos.